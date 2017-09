Tre nya poäng

Dopopartita Milan-Udinese 2-1: Kalinic gav Milan tre poäng

Ett av nyförvärven, kroaten Kalinic, presenterade sig på allvar för hemmapubliken med sina två mål.

Biglia



Av alla nyförvärv är det faktiskt Biglia som imponerat mest på mig. Han är lugn, passningsskicklig, intelligent och placeringssäker. Det känns som att han är som gjord för den rollen och det är skönt att ha en regista-typ som klarar av det tempo dagens fotboll kräver. Han kommer att vara hjärtat av vårt mittfält i år. Och Montolivos dagar är med allra största säkerhet räknade. Win-win.



Reaktionen



Efter den hårda förlusten mot Lazio är det skönt att Milan reagerat som ett lag som vill framåt och uppåt. Man har inte börjat misstro eller göra radikala förändringar. Man fortsätter att tro, reser sig upp och jobbar vidare med justeringar. En övertygande seger i EL och tre nya poäng i Serie A är precis vad vi behövde. Jag har tjatat om det förut, och det är viktigt att Montella får lite arbetsro nu. Truppen ska bli samspelt och man ska försöka enas om ett eller två spelsystem som man ska benyttja sig av. Det är lika viktigt att spelarna visar upp gott självförtroende och en fin vilja matchen igenom. Det verkar som att folk börjar förstå att det är speciellt att dra på sig Milantröjan igen.



Formationen



3-5-2. 4-3-1-2. 4-4-2. 1-1-8. Många alternativ finns och för första gången på länge har vi en så pass gedigen trupp att tränaren står med angenäma problem inför val av startelva. Det som är lite tråkigt är att samtliga potentiella spelsystem/formationer gör att man antingen måste utelämna en av sina bättre spelare pga platsbrist, eller att vi kommer att överbelasta startspelarna i vissa lagdelar. Det är nog så att Montella måste ha någon form av flexibilitet med sina formationer för att kunna rotera runt spelarna tillräckligt. För tillfället verkar 3-5-2 fungera ganska bra...



*********

VAR i fokus igen. Rätt beslut, men jobbigt ändå?

**********

Kessie är riktigt bra på att ta sig in i straffområdet, men fullständigt usel när han är där. Vad är det för beslut och avslut han tar?

*********

Calabria är definitivt bättre som högerspringare i 3-5-2 än som högerback i en fyrbackslinje.

*********

Kul för Kalinic som tydligen endast kan göra jättesnygga mål.



0 KOMMENTARER 290 VISNINGAR 0 KOMMENTARER290 VISNINGAR KAVEH GOLESTANI

2017-09-17 17:13:28

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-09-17 17:13:28

Milan

2017-09-15 16:00:00

Milan

2017-09-14 21:03:54

Milan

2017-09-13 21:47:00

Milan

2017-09-13 18:00:00

Milan

2017-09-11 08:00:00

Milan

2017-09-10 18:03:53

Milan

2017-09-09 22:23:00

Milan

2017-09-08 17:00:00

Milan

2017-09-07 18:00:00

ANNONS:

Ett av nyförvärven, kroaten Kalinic, presenterade sig på allvar för hemmapubliken med sina två mål.Denna intervjuseries första återkommande gäst är Gustav Östergren, en av få Udinese-supportrar i Sverige. Häng med för att få en dos Udinese när vi pratar målsättningar för säsongen, nedmonteringen under sommarens mercato, mängden talang på det svartvita mittfältet och Gustavs tankar om den väg Milan nu ska vandra under kinesisk ledning. Givetvis blir det även en hel del annat.Milans nyförvärv hade en bra kväll i Wien när Milan enkelt bortaslog Austria Wien.tar ikväll upp kallduschen mot Lazio och diskuterar skillnaden mellan lagen. Vidare funderas kring hur Montella bör göra förändringar samt avslutningsvis tankar om Montolivos vara eller icke vara.För första gången på länge är det återigen dags för Milan att beträda planen i de europeiska cuperna, om så bara Europa League. Under torsdagskvällen tar sig laget till den österrikiska huvudstaden för att ta sig an Austria Wien i gruppspelspremiären.Efter regn kommer solsken, men regnmolnen bildas snabbt igen och en hel fotbollssöndag kan bli förstörd. Rossoneri floppar i sin första – försenade – Big Match på Stadio Olimpico. Säsongen är lång, vi måste spara krafter... Säsongen är lång, vi måste spara krafter. Montellas mantra ekar i spelarbussar, intervjuer och omklädningsrum. Logiskt budskap, men ingen ursäkt för ännu en brutalt misslyckad laguppställning.Ciro Immobile körde på egen hand över Milan som fick inkassera säsongens första förlust i Rom.Efter landslagsuppehållet är det dags att ta upp klubbfotbollen i Italien igen. Biglia möter sin före detta klubb i säsongens på pappret första svåra match.På söndag återupptas Serie A-spelet igen efter landslagsuppehållet. Milan åker ner till huvudstaden för att ta sig an ett Lazio som imponerade förra säsongen. Lazio-supportern Ola Forsman gästar här L'Intervista Rossonera för att prata om Simone Inzaghi, Lucas Biglias svek och skadebenägenhet, supportrarnas känslor för president Lotito och om Montella verkligen är rätt man för Milan. Givetvis blir det även mycket annat, så häng med.Idag släppte Gazzetta dello Sport sin årliga redovisning över Serie A-spelarnas löner. Nedan följer en tabell med Milan-spelarnas löner och kontraktssituation.