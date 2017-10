2017-10-19 21:05

Matchrapport Milan - AEK Aten 0-0: Rossoneris DNA i Europa



Rossoneris framgångar i Europasammanhang har ofta läkt såren efter stora besvikelser i Serie A. Den tiden är över. Ilska, frustration och hopplöshet är nyckelorden i Milans pinsamma 0-0 mot AEK.





Matchstatistik



(MILAN-AEK ATEN)



Bollinnehav: 63% - 37%

Skott på mål: 10 - 2

Skott utanför: 9 - 3

Gula kort: 1 - 3

Hörnor: 7 - 7

Offside: 2-5











Den vanligaste ursäkten som vi brukar få höra när Rossoneri växlar mellan Serie A-besvikelser och Europa-framgångar är att Milan har Europa i sitt DNA. Romantiskt förklaringsförsök som lätt kan förvandlas till ett bortförklaringsforsök för att undvika negativa feedbacks kring Campionato. Klubbens mindgame fungerar tyvärr inte längre och vi måste verkligen konstatera att Rossoneri har problem även i Europa numera. Jag skulle inte beskriva resultatet mot AEK som en otrolig besvikelse, utan snarare som en nödvändig etapp i vår Tour de Force för kommande tio dagar där Rossoneris öde i Serie A mer eller mindre kommer att avgöras. Montella beskrev Milans situation med en finurlig liknelse i en intervju med Gazzetta i veckan - enligt Vincenzino är sommarens mercato som ett stort inköp av kläder och han erkände samtidigt att problemet ligger just i outfit-valet som tränaren har misslyckats med så här långt. Matchbilden och resultatet i Europa League är ett tydligt bevis på att kostymen inte sitter som den ska.







Första halvlek



Skulle kunna sammanfattas med en snabb fråga och ett enkelt svar. Var AEK det bättre laget? Svar, ja. Första halvleken var plågsam och hårdsmält precis som i Derby della Madonnina. Felpassningar, Bonucci-passningar (ett begrepp som snart borde få sin egen copyright), svag press och allmänt bristande kreativitet från Rossoneri. Publikfesten mot Craiova är ett minne blott och San Siro börjar gäspar ganska tidigt i matchen. Caffè Borghetti verkar tyvärr inte hjälpa och kvällens energikick kommer först i i 30:e minuten tack vare Donnarumma som ställer till det men en one man show - idiotisk passning till Musacchio i straffområdet som repareras med ett obegripligt självmålsförsök (?!) när Simoes satsar på ett avslut från omöjlig vinkel. Fel läge att överskatta bolltekniken av Gigio, lika opassande som en ingefärsshot efter en stark Jalapeño. Den stora frågan är egentligen - spelade Çalhanoglu? Det enda jag såg var hans kritvita skor.





Andra halvlek





Ett byte hade man nog uppskattat, men Montella håller fast vid 65 minuters regeln och fortsätter med samma laguppställning och spelare. Rossoneri verkar trots allt må bättre och samtidigt som AEK drar igång en storslagen maskningsfestival börjar Suso och Cutrone skapa lite statistik för Milan. Ordet skapa är kanske lite för vackert för att beskriva Milans anfallsförsök - oväntade och irrationella målchanser väcker fansens hopp och håller publiken vaken i drygt en halvtimme. Det är dock AEK som avslutar matchen på anfall och statistiken noll insläppta mål är kanske den enda detaljen som vi bör glädjas över efter kvällens insats.





Europärlor



Noll insläppta mål, det var längesen...



Manolo Jimenez utbrott mot domaren i slutminuterna. Why 5 minutes? Why? (eller något liknande). Ja, exakt WHY? Det borde ha varit minst sju... Stackars människa.



Hur kunde Locatelli få spela i 90 minuter? Jag börjar nästan sakna Bryan Cristante.



Dags för Hakan att byta ut sina ballerinaskor och skaffa ordentliga dojor? En fuktig höstkväll i Milano kan orsaka balansproblem, men det är onaturligt att halka vid varje löpning. Ha(L)kan Çalhanoglu... Dåligt skämt, jag vet, men vi behöver alla lite humör just nu.



En special award till Montellas tre oförklarliga byten igår kväll. Numero uno!







Europagelle





Donnarumma - 5.5

Musacchio - 5.5

Bonucci - 5.5

Rodriguez - 6

Calabria - 5

Bonaventura - 6

Locatelli - 4.5

Calhanoglu - 5

Suso - 6

Silva - 5.5

Cutrone - 7



Inhoppare: Kalinic (6), Kessie (5.5), Borini (s.v.)

Milan-AEK Gianluigi Donnarumma

Mateo Musacchio

Leonardo Bonucci

Ricardo Rodriguez

Davide Calabria

Giacomo Bonaventura

Hakan Calhanoglu

Suso

Manuel Locatelli

Andre Silva

Patrick Cutrone



Avbytare

Lucas Biglia

Fabio Borini

Nikola Kalinic

Franck Kessie

Riccardo Montolivo

Gabriel Paletta

Marco Storari

Giannis Anestis

Ognjen Vranjes

Adam Tzanetopoulos

Michalis Bakakis

Helder Lopes

Andre Simoes

Jakob Johansson

Rodrigo Galo

Petros Mantalos

Lazaros Christodoulopoulos

Marko Livaja



Avbytare

Astrit Ajdarevic

Sergio Araujo

Tasos Bakasetas

Kostas Galanopoulos

Georgios Giannoutsos

Viktor Klonaridis

Panagiotis Tsintotas



2017-10-20 19:21:00

