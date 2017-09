Benvenuti Benevento!

Men vad var det egentligen för lag vi mötte?

Dagen efter att Benevento har hälsat på i Neapel känns underbar. Måndagar är ju trots allt aningen komplicerade. Men efter 6 mål och 0 insläppta, Serie A ledare och med Lorenzo Insigne i laget, så känns denna måndag lite som dagen efter julafton. Man sitter och gottar sig i det goda från gårdagen. Men vad var det egentligen för lag vi mötte?Fyra omgångar in i Serie A så kommer Kampanien laget Benevento på besök. Ett lag som inte direkt har öppnat plånboken för att försöka spänna musklerna och behålla en plats i Serie A. Laget har lyckats locka åt sig den omtalade Samuel Armenteros, vind snabbe Lazaar och Lazio ikonen Lombardi. Men det var verkligen inte deras dag och frågan är om den dagen ens kommer att komma. För även om Napoli spelade briljant. Så måste man verkligen ifråga sätta om ett lag som släpper 6 mål på 90 minuter har förberett sig nog för en fotbollsmatch?!Många spelare i Napoli förtjänar högsta betyg. Men det finns en spelare som utmärker sig mest av alla just nu. Lorenzo Insigne. Skulle kunna kasta alla superlativ som finns för att beskriva hur bra och viktig han har blivit och kommer att bli för Napoli i år. Super talangen från utkanten av Neapel sprider inte bara sina poäng väldigt väl. Hans glädje, positivitet och vinnarskalle går inte att undgå genom tv-rutan.I samma tv-ruta såg vi efter 32 minuter Napoli leda med 4-0 efter mål av Allan, Insigne, Mertens och Callejon. 5 och 6-0 kom på straff via Mertens och hans hattrick satte punkt för matchen. Nu vänder vi snabbt blad. Match igen redan på onsdag! Lazio står för motståndet. Äntligen säger jag. Nu får vi äntligen testas på riktigt av ett formstarkt Lazio som spelade brallorna av Milan Buona notte Benevento! Ciao Lazio!