Chelsea - Roma



Inför Chelsea - Roma: Toppmöte i Grupp C

Stormatch på Stamford Bridge när Roma gästar den engelska huvudstaden. Båda lagen kommer från ligaförluster den gångna helgen men är obesegrade efter två omgångar i Champions League. Lyckas ett skadeskjutet Roma plocka poäng mot de engelska mästarna?

Chelsea



Antonio Contes Chelsea åkte på en mycket oväntad förlust när man gästade jumbon Crystal Palace i helgen. Palace, som inför matchen inte hade nätat på sju matcher, lyckades besegra sina stadsrivaler med 2-1 efter en stark insats. Contes Chelsea gick inte att känna igen och man är nu redan nio poäng efter suveräna Manchester City i toppen.



I



Liksom



Antonio Rudiger låter via sin Instagram hälsa att morgondagens match blir väldigt speciell för honom och han ser fram emot att träffa sina forna lagkamrater.



Roma



Efter fem raka segrar kom till slut en Roma-förlust, tyvärr på hemmaplan, tyvärr efter en väldigt svag insats och tyvärr mot toppkonkurrenten



I Champions League inledde Roma med att spela 0-0 mot Atletico Madrid på Stadio Olimpico efter att lagen haft övertaget i varsin halvlek. Omgång 2 inleddes mycket positivt av Roma som ledde med 2-0 redan efter kvarten spelade borta mot Qarabag. Spelet såg väldigt lovande ut och en enkel seger såg ut att kunna räknas in, hemmalaget ville dock annat och reducerade innan paus och behöll spänningen matchen ut. Roma redde dock ut det hela och tog med sig tre viktiga poäng hem till Rom.



Truppen: Alisson, Skorupski, Jesus, Kolarov, Moreno, Fazio, Peres, Karsdorp, Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Florenzi, Gerson, Perotti, Dzeko, Under, El Shaarawy



Intressant fakta Bakayoko och El Shaarawy spelade tillsammans i Monaco säsongen 15/16.

Roma och Chelsea möttes i gruppspelet 2008 och tog varsin hemmaseger, 1-0 i London och 3-1 på Stadio Olimpico.

Chelseas hemmafacit mot italienskt motstånd, 5 vinster, 2 oavgjorda, 2 förluster (CL).

Roma har endast en seger på femton försök i England, senast man var i England spelade man 1-1 mot Manchester City 14/15. (CL)

Chelsea har redan tappat fler poäng (8) på Stamford Bridge än vad man gjorde under hela 2016/2017 (PL).

Preliminära startelvor



Chelsea (3-5-1-1) Tränare: Antonio Conte

Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Zappacosta, Fabregas, Luis, Bakayoko, Alonso; Hazard; Morata



Roma (4-3-3) Tränare: Eusebio di Francesco

Alisson; Peres, Jesus, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, Perotti



20.45 onsdag 18 oktober, Stamford Bridge



Domare: Damir Skomina (Slovenien)

TV: TV3, Viasat Ultra HD, Viaplay

Tips: 2-2. Morata, Pedro, Dzeko, Pellegrini.



