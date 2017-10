Milan - Roma 0-2: Tre tunga poäng!

Kvällsmatch på San Siro! Roma begav sig till Milano för att möta stadens rödsvarta lag med Montella i spetsen. Efter en avvaktande första halvlek så lossnade spelet någorlunda under andra halvlek. Och efter Milans oförmåga att förvalta sina chanser och ett par individuella prestationer från gästerna var det Roma som lämnade kvällens match som segrare.

Hemmalaget Milan öppnar matchen starkast och vinner de flesta bollarna på mitten genom sitt numerärt starkare femmanna-mittfält mot Roma s tremanna-mittfält. Inget av lagen lyckas dock i inledningen skapa någon riktigt farlig chans och spelet är avvaktande.Inom loppet av ett par minuter slår Kevin Strootman ihop illa med först Fabio Borini och sedan Federico Fazio . Detta leder till att holländaren i den trettionde minuten får kliva av med en misstänkt lår/knäskada, han tar sig dock ut för egen maskin. In kommer Lorenzo Pellegrini. I slutminutrarna av den första halvleken vinkar Milan-spelarna för straff efter en misstänkt handssituation på Daniele De Rossi, domare Luca Banti väljer att fria.Halvlekens bästa läge får Roma, genom ett Nainggolan-pass bryter sig inbytte Pellegrini fram i straffområdet till ett fint läge, men skottet är desto sämre och Donnarumma kan enkelt plocka bollen. Men första halvlek karaktäriseras av avvaktande spel från båda lagen, det tighta försvarsspelet innebär att respektive lag har haft svårigheter att etablera spel på motståndarens planhalva.Återigen öppnar Milan starkast. Kalinic öppnar med en målchans. Dzeko blir förbannad efter en utebliven frispark och drar på sig ett gult för snack. Spelet öppnas upp en aning desto längre andra halvlek går. Bonucci får ett gyllene läge och avlossar ett skott i boxen, men Alisson är snabbt nere och gör en briljant räddning.Milans nyförvärv Andre Silva står för ett par fina individuella prestationer och är den som står för det kreativa hos hemmalaget under andra halvlek. Men just då Milan verkligen börjar komma in i matchen så kliver, som så många gånger förr, Dzeko fram! Pellegrini hittar fram till Dzeko som inte är sen med att avlossa ett skott som påväg in i mål touchar Romagnoli. 1-0 Roma!Bara fem minuter senare är det dags igen. Dzeko står för en snygg nedtagning och spelar Nainggolan som bryter igenom mot mål och skjuter ett skott som Donnarumma inte kan hålla. Florenzi är framme först på returen och behöver bara lägga in bollen till 2-0. I den 80:e minuten tar Calhanoglu sitt andra gula och blir utvisad. Därefter spelas matchen i stort sett av utan att något anmärkningsvärt händer.En vinst på San Siro är alltid ett styrkebesked. Di Francesco har hittills framgångsrikt lyckats rotera. Även om spelet inte riktigt fungerat mot Qarabag eller i dagens match så lyckas har man lämnat båda matcherna som vinnare. Därtill har Roma flertalet skador på viktiga positioner, så med detta i åtanke är det tre tunga poäng som Roma lyckas spela hem idag.Pellegrini imponerar stort och visar att han inte är många steg bakom Strootman i startelvan just nu. Den unge romaren har arbetskapacitet, spelförståelse och fina fötter. Det här kan bli mycket bra! Edin Dzeko - Vad ska man säga? Ett mål, när det behövdes som mest och hög teknisk klass när han är med i uppspelet till 2-0. Med alla skador just nu så är Dzeko vital.72’ Dzeko77’ Florenzi79’ Ut: Kalinic In: Cutrone86: Ut: Borini In: Bonaventura30’ Ut: Strootman In: Pellegrini.78’ Ut: El Shaarawy In: Gerson.86’ Ut: Manolas In: Juan Jesus Skott: 10 - 10Skott på mål: 3 - 7Bollinnehav: 47% - 53%Offside: 2 - 2Hörnor: 5 - 5Grazie Roma!