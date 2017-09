Ruiz de Lopera betalade 1992 aldrig för aktiemajoriteten i Betis

Fallet Betis: rätten förklarar 31,38 procent av majoritetsägaren Ruiz de Loperas aktier ogiltiga. Lopera köpte aktierna i Real Betis med Betis egna pengar.

Marknadsdomstolen i Sevilla dömer ogiltigt köpet av 31,38 procent av Real Betis aktier vilken majoritetsägaren Manuel Ruiz de Loperas genomförde 1992. Aktierna köptes genom Farusa, Loperas familjeföretag genom vilken Lopera fortsatt äger aktierna idag.Målet avhandlades i mars 2015, domen daterades till den 15 september och släpptes i måndags. Domare Francisco Javier Carretero på Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, ungefär Marknadsdomstolen i Andalusien förklarar Manuel Ruiz de Loperasaktier som ogiltiga och värdelösa. Lopera kom i Real Betis Balompié S.A.D från 1992 att inneha aktiemajoritet och presidentskapet till 2010, totalt arton år utan att vid köptillfället betala för aktierna. Lopera äger totalt 51,34 procent av Betis aktiekapital.Manuel Ruiz de Lopera i rätten tidigare i år där han står åtalad för att ha förskingrat Real Betis på pengar.Manuel Ruiz de Lopera köpte vid tillfälletaktier och Manuel Morales och José Leónmen bägge senares aktier hamnade genom Farusa till slut hos Lopera. Annuleringen av aktierna innebär att aktierna aldrig existerat som sådana, som hade de aldrig emiterats. Domen innebär att Real Betis Balompié S.A.D på sikt måste tillföra kapital för att annulerade aktier ska kunna bjudas ut till försäljning till medlemmarna.Manuel Ruiz de Lopera förlorade 2010 presidentskapet i Real Betis Balompié S.A.D och har ihop med efterföljande köparen och ägaren Luis Oliver i juli slutit avtal med nuvarande styrelse i Betis om att klubben ska köpa ut Lopera och Luis Oliver. Luis Oliver ska ersättas med 6,5 miljoner euro och Lopera få mer än åtta miljoner euro, totalt drygt femton miljoner euro. Annulerade aktier ingår i det överenskomna avtalet för vilket Betis skulle ersätta Lopera. För avtal hade Lopera ställt kravet att Betis skulle dra tillbaka alla åtal mot honom. Lopera har sedermera förlorat Betis till Luis Oliver.Manuel Ruiz de Lopera, tvåa från höger i juli vid undertecknandet av avtalet med Real Betis.Nu återstår få reda på Real Betis Balompié S.A.D:s position efter domen då klubben kommit överens om att ersätta - och delvist betalat - Lopera för dennes aktier. Domen som går att läsa här är inte slutgiltig utan går att överklaga till Audiencia provincial.De 31,38 procent aktier sattes 2015 under tvångsförvaltning av Marknadsdomstolen. Domen i måndags ger delvis rätt till de sjutton aktieinnehavarna i Real Betis Balompié S.A.D vilka i maj 2012 i Marknadsdomstolen stämde Manuel Ruiz de Lopera om att denne 1992 vid köptillfället införskaffade aktierna i Betis på felaktiga grunder.Den 30 juni 1992, då nya spanska lagen för aktieföretag inom idrotten skulle träda i kraft befann sig Real Betis under akut risk att försvinna då klubben inte fått ihop de pengar som krävdes för att förvandla föreningen till aktiebolag, S.A.D på spanska. Två timmar före midnatt innan nya lagen skulle börja gälla sköt Manuel Ruiz de Lopera till de pengar Betis behövde för att finansiera aktierna. Lopera blev populär bland Betis supportrar och höll fast vid klubbens presidentskap i arton år. 25 år senare visar domare Francisco Javier Carretero att Ruiz de Lopera köpte aktiemajoriteten i Real Betis Balompié S.A.D med Betis pengar. Domaren skriver att Lopera, genom Farusa:- "[...] genomförde en fullständig simulering av erläggandet av egna pengar, det vill säga han tillförde inte ett tillskott av kontanta medel utan använde sig av en postväxel för att under en endaste dag orsaka ett underskott på ett ordinärt konto tillhörande Real Betis". Genom transaktionen blev Lopera högste ekonomisk ansvarig i det vid midnatt nybildade Real Betis Balompié S.A.D. Med postväxeln, värd 308 miljoner pesetas, idag 1,8 miljoner euro kunde Lopera genom Farusa erhålla en kredit från sparkassorna El Monte och San Fernando vilken Lopera utnyttjade för att salda sina egna skulder hos Agencia Tributaria, ungefär Riksgälden och Seguridad social, spanska Försäkringskassan. Med dessa pengar vilka tillhörde Betis finansierade Lopera Betis emission av aktier, totaltmiljoner pesetas, idag sju miljoner euro.Manuel Ruiz de Lopera, Manuel Morales och Hugo Galera den 30 juni 1992. Galera är en av Loperas fränaste fiender och en av de som driver åtalet mot Lopera.Domen redovisar komplicerade ekonomiska manövrar från Manuel Ruiz de Lopera vilka gav intryck att Real Betis Balompié S.A.D var skuldfri gentemot sparkassorna och att Farusa tagit ekonomiska smällen när det i verkligheten förhöll sig tvärtom. Betis var fortsatt gäldenär mot sparkassorna och i 1992/93 års årsredovisning "korrigerades misstaget". Enligt domaren "skapas det konstgjorda intrycket att Betis är skyldiga Farusa pengar vilken efteråt saldas med aktierna. Det vill säga, Farusa återfick en stor del av utlägget från den 30 juni 1992 utan att någonsin ha erlagt några egna pengar".Real Betis vann Copa del Rey 2005 med El Monte som största sponsor på tröjan.I måndagens dom uttrycker domare Francisco Javier Carretero tveksamhet också över legitimiteten hos resterande 19,96 procent av Manuel Ruiz de Loperas aktieinnehav.