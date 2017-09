Real Betis nu också populärast på måndagar

Lockade säsongsbästa 48 237 åskådare till Benito Villamarín och en rekordshare på 5,7 procent av tevetittarna.

977 000

Under 4-0-segern över UD Levante registrerade Benito Villamarín högsta publiksiffran för Real Betis under säsongen,åskådare. Att matchen spelades klockan 22 en måndag, sändes på öppna kanalen och att det nästan är oktober hindrade ej publiken att under tredje hemmamatchen skänka Betis säsongens hittills högsta publiksiffra.Mot Celta de Vigo första omgången komåskådare vilket slogs mot Deportivo de la Coruña,. Alla tre noteringar på Benito Villamarín är säsongsbästa i La Liga , undantaget Camp Nou, Santiago Bernabéu och nya Wanda Metropolitano.Ljustavlan på Benito Villamarín i måndags.Senast Real Betis hade en högre publiksiffra var säsongen 2015/16,åskådare mot Sevilla CF. På tre hemmamatcher har Betis tre gånger lockat fler änåskådare. Förra säsongen inträffade det två gånger, mot Sevilla och Barcelona CF.Matchen mot UD Levante slog inte bara rekord på läktaren utan också i teverutan. Gol TV, vilka sände matchen via kabelteve i öppna kanalen i Spanien rapporterar att ingen öppen match hittills under säsongen lockat så många tittare som Betis match gjorde i måndags,genom TDT, vilket står för Digital terrestrial television, marksänd digital-TV. Sedan tidigare är Betis populäraste programmet via TDT på fredagar Quique Setién firar otillåtet med sina spelare vid hörnflaggan.Matchen mot UD Levante var säsongens hittills schysstaste i La Liga med en varning till en spelare, Real Betis Aïssa Mandi. Matchen innehöll fjorton frisparkar, nio mot Betis och fem mot Levante. Två som i stället blev varnade var Betis tränare Quique Setién och andretränare Eder Sarabia, detta då de vid Fabiáns 2-0-mål lämnade tekniska området och sprang ner till hörnflaggan för att delta i spelarnas firande.