Avgörande match på Jämtkraft Arena?

Athletic Bilbao reser till Jämtland för att ta sig an överraskningslaget Östersund i Europa League. Ett formsvagt bortalag måste slå Östersund för att inte halka efter i gruppspelet.





Östersunds FK

Östersund placerar sig själva på en femte plats i den allsvenska tabellen efter 27 spelade matcher. Norrlänningarna har fem poäng upp till en Europa League-plats som Djurgården för närvarande innehar. Succén i Europa League har emellertid tagit allt rampljus av Östersunds höst och det äventyret ser just nu ut att leda mot en succé. Åtminstone sett utifrån två spelade matcher. Senast kommer Graham Potters mannar från en 3-0-seger hemma mot Örebro. Nu ska den allsvenska säsongen spelas klart och förhoppningsvis fortlöper Europa League-sejouren ett tag till.



Jämtkraft Arena förväntas bli slutsålt inför den här matchen. De dryga 8,000 åskådarna får dock klara sig utan Douglas Bergqvist som är långtidsskadad. I övrigt är samtliga startspelare i segermatchen mot Hertha Berlin tillgängliga för spel. Johan Bertilsson, som gjorde två mål mot Örebro senast, riskerar dock att missa matchen på grund av en fotskada. Även Hosam Aiesh dras med vissa bekymmer och är i farozonen. I övrigt kan alltså Potter ställa upp med bästa tänkbara startelva.



Athletic Club Bilbao

Gästande Athletic kommer till det här mötet med en bekymmersam form. Senast lyckades förvisso baskerna slå



Trots den svajande formen kommer Athletic Bilbao till den här matchen som storfavoriter. Laget har rutin av den här typen av turneringar och står sig ofta bra i Europa League. Ifjol föll baskerna i sextondelsfinal mot APOEL och säsongen dessförinnan i kvartsfinal mot Sevilla. 2012 var Athletic i final i samma turnering men fick då se sig besegrade av ett Falcao-lett Atlético de Madrid. Till den här matchen får Ziganda klara sig utan vissa viktiga pjäser.



Förväntade startelvor



Östersunds FK: Keita; Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Gabriel Somi; Edwards, Brwa Nouri, Bachirou, Sema; Ghoddos, Gero



Athletic Club Bilbao: Iago Herrerín; Lekeu, Unai Núñez, Laporte, Saborit; Williams, Raúl García, Beñat, Mikel Vesga, Susaeta; Aduriz



Matchfakta

Var: Jämtkraft Arena, Östersund

När: 19/10

Tid: 19:00

