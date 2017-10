2017-10-12 20:00

Osasuna - Albacete



Quique har precis gjort det avgörande 3-2 målet mot Albacete i senaste mötet.

Inför: Albacete och Martin Monreal gästar Pamplona

Osasuna gästas av Albacete Balompié under torsdagskvällen. Gästerna har haft en tung start på säsongen men med Osasunas gamle tränare Martin Monreal tog man senast en seger och vill fullfölja sin segersvit.





Under de senaste dagarna har det handlat mycket om målvakten Sergio Herrera i Navarramedierna. Självklart var det han som stod i fokus efter 0-2 vinsten borta mot Cadiz senast då han räddade, inte mindre än tre, straffar i samma match (en ogiltigförklarades och togs om). Den förste målvakten någonsin i Osasuna som lyckats med det och därmed är han även klubbens rekordhållare i ämnet. Tack vare detta kunde Osasuna fortsatt vara kvar i matchen och under den sista kvarten avgöra densamma med två mål. Under förra säsongen lyckades Salvatore Sirigu ta två straffar inom loppet av två minuter när man förlorade borta mot Atlético med 3-0.



CA Osasuna



I Pamplona har truppen tränat på sedan i måndags med en inledande lugnare träning där matchtruppen mot Cadiz gjorde återhämtningsträning medan resten fick tuffare uppgifter. Tisdagens träning inleddes med att man tittade på video för att sedan öva specifika matchsituationer vilket gjordes på matcharenan El Sadar. Då det är ett digert matchande denna vecka vill man inte ta ut sig alldeles under passen av förklarliga skäl, match redan på söndag igen. Onsdagens kvällspass genomfördes bakom stängda dörrar på El Sadar och tränare Martinez presenterar inte matchtruppen förens efter torsdagens aktivitetsträning.



Skadeläget i truppen är riktigt bra och det är fortsatt bara





Albacete Balompié



Något som Navarramedierna även lagt en hel del tyngd på de senaste dagarna är att Albacete fått en ny tränare. Albacete valde att göra sig av med José Manuel Aira som tog upp laget till segundan förra säsongen efter kvalspel. Inledningen av säsongen har inte varit den bästa och med bara fyra inspelade poäng efter sju omgångar valde klubben att byta tränare. Valet föll på en viss Enrique Martin Monreal. Ja, det stämmar, den Osasuna ikon som vi Osasunistas närmast känner som vår egen mirakel tränare. Det var han som såg till att Osasuna tog sig upp till La liga till förra säsongen och efter ett antal olika tränarjobb (tio säsonger som spelare) i klubben genom åren är han inget mindre än en ikon inom C.A. Osasuna.



Efter den dåliga starten fick Monreal omgående ordning på laget och med bara tre dagar som tränare vann Albacete sin andra match denna säsong då Lorca FC kunde besegras med 2-1 i den senaste omgången. Som alltid lyckas han motivera sina spelare att lyfta sig och det är helt klart ett av hans starkaste signum. Om han även kommer ta en trepoängare under morgondagen återstår att se men han vill nog gärna visa vad han och laget kan inför sin ”riktiga” hemmapublik.



På grund av den hårda matchningen, med tre matcher på en vecka, valde Monreal att vila försvararna Bittolo, Herrero och Arroyo till denna match och nedan kan den 18-mannatrupp som ”mirakel Martin” valt att ta ut, ses.



Målvakter: Carvajal, Nadal

Försvarare: Gomez, Gaffoor, Delgado, Saveljich, Morillas, Perdomo,

Mittfältare: Galvéz, Rodriguez, Araujo, Fran, Susaeta, de la Hoz, Erice

Anfallare: Espinola, Hernándéz, Zozulia





Det var inte speciellt länge sedan som de båda lagen senast möttes, ungefär en månad sedan. Även då i Pamplona och efter förlängning kunde Osasuna ta sig vidare i Copa del Rey efter att ha vänt underläge 1-2. Men precis som i cupmatchen mot Cadiz valde tränare Martinez att ställa upp med spelare med lite speltid. Det lär han inte göra i morgon och därför får jag en känsla av att Osasuna borde vara nummret större än Albacete. Jag tror inte på någon utklassningsseger som Svergie – Luxemburg häromdagen men en stabil trepoängare borde man kunna åstadkomma och med det behålla förstplatsen i ligan.



Vad: La liga 1|2|3, omgång 9

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: torsdag 12:e oktober

Tid: 20.00

Domare: José Antonio Lopez Toca

Stream: arenavision.in



¡AUPA OSASUNA!



2017-10-11 21:00:00

