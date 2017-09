2017-09-16 20:00

Osasuna - Almeria



Senaste mötet mellan lagen spelades i februari 2016 och då tillhörde Quique Almeria.

Inför: Nytt försök på hemmaplan!

Osasuna spelar sin tredje hemmamatch i ligan denna säsong och efter två oavgjorda resultat är det dags för säsongens första hemmaseger. För motståndet står UD Almeria som man senast mötte i februari 2016 då båda lagen tillhörde segundan.





Sex mål framåt på två matcher är ju inte direkt något man är van vid. Men så har en av säsongens anfallsrekryteringar också vaknat till liv. Det var Xisco som gjorde den nämnda kvittering i 94:e minuten mot Albacete vilket innebar förlängning. Med tio minuter kvar i matchen mot Rayo byttes han in och gjorde två mål och med ytterligare ett mål under försäsongen innebär det att han är lagets bäste målskytt såhär långt. En annan anfallsvärvning till denna säsong, David Rodriguez, har gjort tre mål, två i träningsmatcher och ett i mötet mot Quique, har gjort ett, målet i förlängningen mot Albacete.



CA Osasuna



Efter segern borta mot Rayo för en knapp vecka sedan valde Osasuna att stanna i huvudstaden och under måndagen genomförde man ett träningspass på det spanska fotbollsförbundets träningsanläggning Las Rozas. Full fart på alla i truppen och de som inte fick speltid mot Rayo genomförde ett träningspass efter söndagens match, på matcharenan. Under tisdagen hade man ledigt och på onsdagens pass fokuserade man på anfall – försvar. Torsdagens träningspass genomfördes bakom lyckta dörrar på Tajonar och fredagens kvällsträning på El Sadar var även den stängd.



Lillo spelade för klubben i två säsonger 2010-12. David Rodriguez tillhörde andalusierna 09/10 och Quique har gjort de två senaste säsongerna i Almeria och lär nog känna lite extra inför denna match. Tränare Martinez valda att inte gå ut med någon trupp och istället kommer den bli offentlig under lördagen.





UD Almeria



Unión Deportiva Almeria är en ung klubb som bildades så sent som 1989 efter att AD Almeria gått i graven några år tidigare. UD Almeria hette till en början Almería Club de Fútbol men bytte 2001 till sitt nuvarande namn. Likt Osasuna har den andalusiska klubben växlat mellan primeran och segundan de senaste åren. Efter fem säsongern i segundan tog man steget upp i La liga och spelade under fyra säsonger (07/08 – 10/11) i den högsta ligan. Efter två säsonger i segundan tog man sig åter tillbaka till La liga i juni 2013 men sejouren blev bara tvåårig och nu gör man sin tredje säsong i andradivisionen.



Man har haft det tufft under de två senaste säsongerna vilket en 18:e och 15:e placering vittnar om. Men till denna säsong har man i vart fall börjat säsongen hyggligt och spelat in sju poäng under de första fyra omgångarna. Två vinster (mot Nastic och Lorca) en oavgjord (Oviedo) och en förlust (Numancia) är resultatet från ligaspelet och i Copa del Rey blev det respass mot Osasunas kommande motståndare i cupen, Cadiz, med 1-0.



Den andalusiska klubben har fått tillbaka två skadade anfallare i Juan Muñoz och Pablo Caballero och dessutom har klubbens näst sista värvning till denna säsong, Nauzet Alemán, tagit plats i truppen. Efter fredagens stängda träning presenterades truppen som tog flyget till Pamplona under fredagskvällen. Noterbart var att Osasunabekantingen, Javi Álamo, inte tog plats i truppen.



Målvakter: René, Fernando

Försvarare: Fran, Owona, Morcillo, Joaquín, Nano, Pervis Estupiñán

Mittfältare: Verza, Mandi, Tino Costa, Rubén Alcaraz, Pozo, Nauzet Alemán, Fidel

Anfallare: Juan Muñoz, Hicham, Caballero





Senast de två lagen drabbade samman var i februari 2016 och även då på El Sadar. Matchen slutade 0-0 och var en trist och chansfattig tillställning. Det första mötet mellan lagen den säsongen bevittnades av undertecknad på plats i Almeria och då kunde hemmalaget vinna med 2-1 efter att en viss Pozo bytts in och minuten senare gjort segermålet. Andalusierna slutade säsongen på en 18:e plats medans Osasuna spelade playoff och tog sig till La liga. Nu möts man igen.



Två raka vinster alltså för Osasuna vilket borde fått laget i ett mer positivt tillstånd. Vändningen mot Albacete i cupen och 0-3 vinsten mot Rayo lär ha stärkt spelarnas självförtroende en hel del och till lördagens match lär de vilja ta ännu en seger. Och chanser bör vara goda. Kan man spela med den stabila defensiv som man hade i matchen mot Rayo och samtidigt ta fram känslan från de sista minuterna i cupmatchen mot Albacete så lär Almeria få det riktigt tufft.



Vad: La liga 1|2|3, omgång 5

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: lördag 16:e september

Tid: 20.00

Domare: Santiago Varón Aceitón

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in



¡AUPA OSASUNA!



2017-09-15 19:00:00

