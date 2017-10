2017-10-20 21:00

Osasuna - Barcelona B

2-2



Det var nära flera gånger vilket Xisco och Quique får symbolisera här.

Målrikt på El Sadar

Det blev en målrik tillställning under fredagskvällen när Barcelona B gästade Pamplona. Gästerna kunde ta ledningen med 0-2 men Osasuna vände till 2-2 och fick sedan en man utvisad. Med tanke på att de spelade med en man mindre under de sista 25 minuterna får det oavgjorda resultatet anses som godkänt.

Aridane som varit skadad, Fausto Tienza eller Miguel Diaz. De två sistnämnda har inte fått mycket speltid alls hittills denna säsong men med Torró borta kan Tienza vara en reserv då förmodligen Arzura får starta. Aridane har tränat hela veckan och borde vara spelbar men blev även uttagen till matchen mot



Målvakter: S. Herrera, Manu H.

Försvarare: M. Flaño, Oier, Clerc, Unai García, Lillo, Aridane.

Mittfältare: Mérida, Torres, Tienza, Díaz, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris.

Anfallare: David, Quique, Xisco.



En timme innan match kom startelvan och det visade sig att det var Miguel Diaz som fick lämna matchtruppen. Fausto Tienza började på bänken då Arzura gick in i startelvan med Mérida på mitten. Aridane sattes också på bänken efter sin skada och därmed startade



Startelvan i sin helhet som följer, i målet Sergio Herrera med en fyrbackslinje framför sig från höger, bestående av, Lillo, Oier, Unai Garcia och Clerc. På mittfältet var det Arzura och Mérida som tog hand om de defensiva uppgifterna och på kanterna Torres till vänster och Quique till höger. På topp startade David och Xisco.



Samma backlinje som senast alltså och på mitt mittfält klev Arzura in och ersatte skadade Torró. Quique i en mittfältsroll vilket innebar att alla tre anfallarna började matchen.



I Pamplona är det fortsatt varmt för årstiden och under dagen uppmättes runt 20 grader. Då solen gått ner till matchstart sjönk också temperaturen med cirka fem grader.



1:a halvlek



Bra inledning av hemmalaget som tar tag i taktpinnen omgående. Gästerna har inte mycket att komma med och några allvarliga chanser är inte att tala om. Osasuna äger spelet och bollinnehavet och skaffar sig sin andra hörna där Unai och Xisco krockar i nickduellen och den sistnämnde måste plåstras om.



Barcelona skaffar sig sin tredje hörna efter en frisparksvariant och i anfallet efter är det hemmalaget som får sin tredje hörnspark. På den kommer Oier perfekt på första stolpen och hans nick tar i stolproten och ut. En exakt kopia på målet han gjorde i senaste matchen mot Zaragoza. Xisco har ett bra skott efter det och Osasuna har bra koll på läget. I den 23:e minuten gör Sergio Herrera en jättetabbe när han spelar ut bollen till en Barcelonaspelare. Arnáiz kan ta sig in i straffområdet och utmana och därefter servera Concha som placerar in 0-1. Varför inte spela enkelt till Clerc som var helt ren? Gästerna gör det bra och har fått mer att säga till om efter målet.



Barcelona har fått upp farten nu och 0-2 kommer i den 32:a minuten när Arnáiz hittar Aleñá som enkelt placerar bollen i mål. Jätteräddning av Herrera strax efteråt när Barca nästan gör 0-3. Radikal scenförändring från inledningen då Osasuna ägde allt. Reduceringen kommer dock i den 36:e minuten när Quique kan göra 1-2 efter fint förarbete av Clerc på sin vänsterkant. Bra med kontakt omgående! Torres drar på sig ett gult vilket är hans femte denna säsong och han kommer inte till spel mot Tenerife i nästa omgång. Bättre spel av Osasuna efter målet men Barcelona är inte ofarliga. Underhållande halvlek som hittills innehållit åtta hörnor och tre mål.



2:a halvlek



Osasuna sätter full fart framåt omgående i den andra halvleken och redan efter en minut skaffar man sig en hörna. I nästa anfall är det Mérida som glidstoppar bollen och skjuter sedan i ändalykten på en Barcaförsvarare vilket helt ställer Ortolá i målet och det är kvitterat till 2-2. Osasuna fortsätter att stressa högt i sin jakt på ett ledningsmål. Barca slarvar och Xisco får ett bra läge men Barcaben är i vägen. De 15156 i publiken hjälper till allt vad de kan och stämningen är hög. Gästerna ser lite skärrade ut efter Osasunas starka inledning av den andra halvleken.



I den 63:e minuten drar Mérida på sig sitt andra gula kort, vilket är lite billigt, och blir utvisad. Osasuna gör omgående ett byte när man tar in Tienza istället för David. Tio man alltså med 25 minuter kvar. Domare Ocón Arráiz har det jobbigt nu när först Torres fälls fullt och sedan Tienza och vid det senare tillfället visar han ett gult. I den 71:a minuten gör hemmalaget sitt andra byte när man byter ut Torres mot Mateo. Den sistnämnde visar upp sig direkt med ett skott som både Quique och Xisco är nära att styra in. Osasuna står upp mycket bra trots endast tio man.



Hemmalaget fortsätter försöka framåt och Barca gör allt för att behålla den poäng man har. I den 80:e minuten skaffa sig Osasuna ett bra frisparksläge och då både Mérida och Torres är borta kliver Quique fram och skjuter frisparken klockrent i stolpen. Barca tic-e-tac-ar allt vad de orkar men några målchanser skapar de inte. Däremot har de fått mer bollinnehav under slutet av matchen. I den 86:e minuten gör Osasuna sitt sista byte när man tar in Coris istället för en tröttsprungen Xisco. Domare Ocón Arráiz lägger till tre minuter och under dessa skaffar sig hemmalaget sin sjunde hörna som blir till ytterligare en och i efter spelet av den har man ett bra nickläge som går strax utanför.





Det blev en riktig holmgång till slut med bra tempo och intensitet där Osasuna var de bättre laget över 90 minuter men med en man mindre blev det för svårt att avgöra. Man spelar dock riktigt bra under de 25 sista minuterna då man bara är tio man vilket är svårt då man lätt går bort sig i de lägena. Martinez tycker jag gör bra byten under den andra halvleken då spelarna blev trötta ju längre matchen gick. Det positiva i kråksången är väl att man fortsatt är obesegrade på hemmaplan denna säsong. El Sadar börjar bli den borg som är svår att bemästra för de gästande lagen.



När vi kommer till spelarinsatser måste Sergio Herreras utspark rätt i gapet på en Barcelonaspelare nämnas. Varför skall han slå en lång boll när han har Clerc alldeles bredvid sig som är helt ensam? Målgöraren Meridas två gula kort känns väldigt onödiga men till hans försvar var det andra kortet väldigt enkel och förmodligen kommer Osasuna överklaga. Vi får hoppas att Méridas ord till domaren efter det röda kortet inte spelar in alltför mycket. Torres drar på sig ett gult också vilket innebär att han är avstängd till matchen mot Tenerife härnäst. Med det saknas tre mittfältare, Torres, Mérida och Torró (skadad) till den matchen vilket kan bli tufft. Vi får se hur Martinez väljer att ställa upp laget då.



2017-10-20 23:55:00

