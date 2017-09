Osasuna vidare i Copa del Rey efter förlängning

Efter en minst sagt dålig första halvlek kunde Osasuna spela upp sig i den andra. Det satt dock långt inne då man först i den 94:e minuten lyckades kvittera till 2-2. I den efterföljande förlängningen gjorde man även 3-2 och med det tog man sig vidare i Copa del Rey.

1:a halvlek

2:a halvlek

Förlängning

När 18-mannatruppen släpptes under eftermiddagen stod det klart att tränare Martinez valt att ställa över ett par spelare. Sergio Herrera Unai Garcia (skadad) och Javier Flaño är alla spelare som fått speltid under de tre omgångarna i ligan. Men till kvällens cupmatch ersattes de av Manu Herrera, David Garcia, Miguel Diaz, nyförvärvet Lillo och Aitor Buñuel. Nedan den trupp som offentliggjordes under eftermiddagen.Manu Herrera, Juan PérezOier, Lillo, Aridane, Buñuel, David GarciaMérida, Torres, Diaz, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris, TorróDavid, Xisco, QuiqueEn timme innan matchstart släpptes så startelvan och då blev det tydligt att Martinez valt att lämna sin 4-1-4-1 uppställning som han spelat laget i hittills denna säsong. Istället var den en 4-4-2 som ställdes upp med en hel del nya namn. På bänken började Pérez, Aridane, Diaz, De las Cuevas, Arzura, Coris och Quique.Startelvan i sin helhet, i måletmed en fyrbackslinje framför sig bestående av, från höger,och. Mittfältet bestod av två defensiva spelare ioch, till vänsteroch till höger. På topp från start för första gångentillsammans med. En intressant startelva där det senaste nyförvärvet Lillo alltså gick in i laget med en gång.Soligt och fint väder i Pamplona under torsdagen med runt 18 grader som mest. Till matchstart blev det dock svalare när solen gått ner och termometern visade på behagliga 13 grader. Gästande Albacete ställde upp i helvitt och hemmalaget spelade av matchen. Osasuna inleder de första minuterna bäst, man äger mycket boll men har svårt att skapa något allvarligt. Albacete står upp bra defensivt och är kvicka när det dyker upp kontringslägen. Chansfattig första kvart och lite oroande att hemmalaget inte skapat mer framåt.I den 17:e minuten är det Albacete som får ett bra frisparksläge till höger om straffområdet vilket utmynnar till en halvchans som Osasunas försvar kan rensa undan. Minuten senare blir Héctor frispelad på djupet men Manu i målet gör en fin fotparad och räddar till hörna. Gästerna har fått upp farten nu och när David Garcia dräller med boll strax efteråt får de ytterligare ett bra läge. Bela kan avlossa ett bra skott som Manu får reaktionsrädda. Osasuna har verkligen ingenting offensivt och gästerna känns ljusår hetare för tillfället. Hemmalaget försöker men har svårt att ta sig in i den sista tredjedelen av offensiv planhalva.Efter första halvtimman har Osasuna närmare 60 % av bollinnehavet men det är gästerna som helt klart skapat de bästa chanserna. I den 36:e minuten gör Mateo en individuellt bra sak när han tar sig igenom och får iväg ett bra skott, inte på mål, men strax utanför och det får nog klassas som hemmalagets bästa chans hittills. Bra läge för Xisco tre minuter senare när Lillo hittar honom på skallen med ett inlägg. Lite senare skapar man ytterligare ett bra läge och verkar ha vaknat till i slutet på halvleken.Osasuna väljer att byta ut Torres mot Coris i halvtid och han har väl kanske inte kommit till sin rätt under den första halvleken, men vem har det? Efter 45 sekunder skaffar sig Albacete sin fjärde hörna. Osasuna fortsätter kämpa på och Mateo verkar het. Han har fart och fläkt och vågar utmana med boll. I den 51:a minuten skaffar han en frispark strax utanför straffområdet. Mérida kliver fram och slår den genom muren, Carvajal i målet styr den i stolpen, på eget knä och in i mål,. Bättre fart på både läktaren och planen efter målet som klassas som ett självmål.Albacete måste gå framåt vilket öppnar upp ytorna och det blir en mer underhållande drabbning nu. Gästerna gör det bra och har ju visat att man inte är helt oävna. I den 66:e minuten skaffar man sig en frispark och Bela kan snyggt sätta dit kvitteringen tilli Manus vänstra gavel. Xisco har ett bra läge någon minut senare när han helt ostört nickar utanför. I den 70:e minuten gör Osasuna sitt andra byte när man tar ut David mot Quique. Strax efter det driver Mateo upp och skjuter, returen går tillbaka till honom och denna gång träffar han ribban. Tre man försöker forcera in ribbreturen men utan att lyckas. Två minuter senare kommerefter en frispark nere vid hörnflaggan. Coris missar helt sin markering och Bela kan nicka in bollen förbi en tafatt Manu. Efter det ännu ett bra läge för Mateo och Xisco men bollen vill inte in.I den 79:e minuten gör hemmalaget sitt sista byte när man tar in De las Cuevas mot Buñuel. Det ser stressat ut hos Osasuna när man jagar en kvittering och med flera spelavbrott har laget svårt att skapa något. Man fortsätter försöka och skapar ett visst tryck vilket ger en dubbelhörna. Mateo får iväg ett skott men enkelt för Carvajal i målet. Domare Victor Areces Franco lägger till fem minuter vilket ger hemmalaget ytterligare tid. De las Cuevas skjuter vilket ger ännu en hörna och nu är det ett kompakt tryck från Osasunas sida. I den 94:e minuten slår Oier ett långt inlägg som Carvajal bara skall ta ner men han fumlar med bollen och vips dyker Xisco upp och via ribban kan han kvitter till. Domare Victor Areces Franco blåser av och förlängning väntar.Osasuna spelar av den första förlängningskvarten och borde vara laget med mest positiva vibbar efter det sena kvitteringsmålet. Dock verkar tempot sjunkit en del när förlängningen kommit igång. Osasuna ser hetast ut och Albacetespelarna nästan lite sega. I den 97:e minuten kan Osasuna ta ledningen när Mateo hittar ut till De las Cuevas som hittar Quique på bortre stolpen som rutinerat nickar in. Gästerna försöker rycka upp sig men har det tufft. Ännu ett läge för Xisco efter fint förarbete av Mateo men utanför.Det stretchas både här och där i pausen mellan de två förlängnings halvlekarna. Albacete börjar piggt och skaffar sig en halvchans. På en frisparksvariant är det nära igen och man har inte gett upp. Osasuna försöker behålla bollen inom laget och försöker få tiden att gå, vilket man lyckas bra med. Gästerna har svårt at komma någonstans och det är 22 trötta spelare på planen nu. Både med och motspelare hjälper varandra när spelarna faller som furor på grund av kramp. Ingen extratid läggs till och 00.30 blåser domare Victor Areces Franco av matchen. Osasuna är vidare i Copa del Rey!Det satt långt inne men till slut kunde alltså Osasuna ta sin första seger i en tävlingsmatch denna säsong. En underlig match där man är helt under isen under hela den första halvleken och ser extremt tama ut. Till den andra ser spelet bättre ut och man kan ta ledningen. Men Albacete kvitterar och tar ledningen men Osasuna kan i den näst sista tilläggsminuten kvittera till 2-2. I förlängningen är det mer eller mindre bara hemmalaget på banan och efter att ha gjort 3-2 spelar man av förlängningen. Osasuna är alltså vidare i Copa del Rey och nu återstår att se vilka man får möta härnäst.Om man skall ta en titt på spelarna så imponeraridag. Man såg tidigt att han var pigg och fräsch och han såg väl även chansen att spela sig in i startelvan på de mittfält som helt klart har hårdast konkurrens i truppen.gör det viktiga 2-2 målet men har ett flertal chanser som han borde kunnat utnyttja bättre. Skärpning! Gamlingen, med sin rutin, fick fart på spelet när han byttes in och nyförvärvetgjorde det bra trots ett gult kort och sin lite brutala stil.i målet gjorde ett par bra räddningar men på 1-2 målet var han ute och cyklade.såg hyfsat stabil ut men är ojämn och blandar och ger.Härnäst väntar La liga 123 igen och på söndag klockan 20.30 möter Osasuna Rayo Vallecano i Madrid. Är det kanske läge för en seger till då?