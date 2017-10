Bastardos con Gloria #45 med Erik Niva

I avsnitt nummer 45 av Bastardos har vi bjudit in journalisten Erik Niva. Avsnittet ligger på cirka en timme och vi kom in på många intressanta diskussioner och berättelser. Real Madrids match mot Tottenham diskuterades, legender ställdes mot varandra och mycket mer. Frågor som delar Madrid fansen, är Benzema det bästa alternativet för Real Madrid? Hur ser vi på Zidanes tränargärning hittills? Det är många frågor vi besvarar i podden.Stort tack riktar vi till vår sponsor Nickes.com.Häng med oss!Podden hittar ni även via Itunes och Acast.