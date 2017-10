Inför Real Madrid - Eibar: Vinst ett krav

Efter veckans inte alltför övertygande spel i Champions League är det återigen dags för serielunken att ta vid. Denna gång hemma på Bernabéu mot bottenlaget Eibar. Vinst är ett krav och inkasseras inte tre poäng kan det vara början till Zidanes första riktiga kris som tränare för världens största klubb. Det gäller för Real Madrid att fortsätta jaga Barcelona i toppen av tabellen.

Real Madrid befinner sig i någon form av svacka. Spelet hackar, målchanser missas och inställningen saknas. Förutom supercupmatchen mot Manchester United och de spanska supercupfinalerna mot Barcelona så har Real Madrid inte alls levererat på samma sätt denna säsong som man gjorde under den förra. Även om själva spelet stundtals inte alls såg bra ut under förra säsongen så vann Los Blancos på något sätt ändå väldigt många matcher. Den här säsongen uteblir de avgörande målen i slutet av matcherna, det som var så signifikativt för Zidanes Madrid under fjolåret. En stor orsak till det är avsaknaden av en riktig målskytt. När det går troll i maskineriet för Ronaldo finns det egentligen ingen annan som kan kliva fram och avgöra. Förra säsongen hade vi Morata och han kan ha lämnat ett större tomrum efter sig än vad Zidane och övriga i ledningen förväntade sig. Men det är ändå inte hela sanningen till varför vi just nu är inne i en sämre period. Det är något med inställningen. Vi anfaller inte med samma frenesi som under fjolåret. Vi har inte samma intensitet i slutet av matcherna då vi jagar ett segermål. Inte samma fina och snabba passningsspel. Vi verkar helt enkelt inte vilja vinna varje match lika mycket som vi ville föregående säsong. Mättnad? Förmodligen. Med tanke på de senaste årens triumfer är det inte så konstigt att viljan till att vinna inte är på topp i varje match. Men de senaste årens framgångar är inte heller en ursäkt till att vi ska ge bort ligaguldet till Barcelona. Vi måste fortsätta jaga katalanerna och ge allt i varje match helt enkelt för att vi är Real Madrid. Ett lag grundat enbart för att vinna.I skrivande stund har inte någon officiell matchtrupp släppts ännu men Navas gör alltså Bale, Carvajal och Kovacic sällskap på skadelistan. Han gjorde några viktiga räddningar i matchen mot Tottenham och kommer vara saknad. Förhoppningsvis är han snart tillbaka.Med tanke på att det är en hemmamatch mot ett inte alltför svårt motstånd kommer Zidane säkerligen rotera en del i startelvan. Vilka det blir som tillslut får starta är givetvis svårt att förutsäga men undertecknad hoppas på att få se Ceballos från start. Han gjorde det bra när han fick starta borta mot Alaves och bör få en ny chans ganska så snart. Samtidigt bör inte heller Zidane rotera alldeles för mycket. Vi har inte råd med fler poängtapp just nu och det är inte läge att experimentera alldeles för mycket, även om vi bara befinner oss i början av säsongen. Barcelona har dragit iväg i en rasande fart och ska vi hänga med måste vi spela med ett så bra lag som möjligt, även om vi givetvis ska kunna rotera på några positioner.En möjlig startelva som Zidane skulle kunna välja:CasillaAchraf – Varane – Ramos – TheoKroos – Casemiro – CeballosRonaldo – Benzema – AsensioDet är en väldigt bra startelva som bör kunna avfärda Eibar utan svårigheter. Inte heller är det för många rotationer som skulle kunna störa vårt spel. Att i panik behöva slänga in massvis med ordinarie sista tjugo för att få till ett segermål är inte optimalt. Men oavsett vilken startelva Zidane väljer så är det förmodligen den rätta i dagsläget och vi ska slå Eibar hemma oavsett hur vi formerar laget. Zidane kommer tro på den elva han startar med och då gör jag också det.“Vi älskar att spela på Bernabéu. När du tittar på resultaten är det uppenbart att dem inte är vad vi önskar. Vi är inte oroliga, jag pratade med spelarna efter matchen mot Tottenham eftersom vi har en låg väg framför oss och vi alltid är förberedda på att vinna, precis som vi gjorde mot Espanyol för några dagar sedan.”“Vi vet att vi har en match var tredje dag men spelarna gillar det: de går ut och spelar spelet. Återhämtningen kan vara svår, vi har haft två dagar varje gång och vi ligger bra till rent fysiskt, vilket är väldigt viktigt.”Om säsongen”Om du tittar på resultaten fram tills nu så gör vi det inte alltför dåligt. Vi kan bli bättre, och det är vad vi ska bli. Vi är bara fem poäng bakom ligaledarna, vi leder vår grupp i Champions League och vi har redan vunnit två titlar den här säsongen. Jag vet inte om folk vet det, men vi har inte glömt. I december spelar vi om ännu en titel och fram till slutet av säsongen kommer vi att kämpa om La Liga , Copa del Rey och Champions League. Vi ger inte upp, tvivla inte på det.”Om Eibars japanske mittfältare Takashi Inui”Han är en bra spelare. Han har varit i La Liga och han blir bättre, han är nyckeln för Eibar. Tekniskt är han bra med bollen och du måste se upp med sådana spelare.”Om fasta situationer”Jag är säker på att motståndarna har gjort sin hemläxa. Men saker har bara börjat. Frisparkar kommer vara en nyckel för oss. Vi måste vara lugna. Det finns massor med positivitet att ta ifrån alla negativa saker ni nämner.”Om kritiken mot Benzema“Kritiken som Karim får irriterar mig och för alla som förstår fotboll är det en skam. För mig är han bäst på vissa sätt. Det verkar som att här måste en nummer 9 göra 50 eller 60 mål, men Karim gör 25 eller 30 och till och med 30 eller 40 mål, och det är det verkliga problemet. Vi kan inte stoppa folk från att kritisera spelare. Alla har sina åsikter, men som en spelare och tränare, från mitt sätt att se på saken, så tycker jag inte att en anfallare bara ska göra mål. Han har allt, han gör mål och assisterar andra.”“Jag står bakom honom för han är bäst. Det är mina spelare och jag försvarar dem till slutet. Jag måste stå bakom honom mer, för vissa säger att han inte är bäst, men enligt mig är han det. Han har varit här flera år nu och det är ingen tillfällighet. Han är bäst man för jobbet där ute på planen. Det absolut viktigaste är inte att han gör mål. Han har allt och kan till och med bli bättre.”Eibar, som ännu inte visat några tecken på att upprepa fjolårets mittenplacering, är återigen förankrade i botten av tabellen, en poäng från nedflyttningsplats. Baskerna måste rycka upp sig ordentligt om man vill undvika en ny lång bottenstrid. Laget har ju som bekant, förutom under förra säsongen, hamnat precis ovanför nedflyttningsstrecket sedan sin debut i högsta ligan 2014, och skulle faktiskt ha åkt ur samma säsong om inte Elche haft obetalda skatteskulder och tvångsnedflyttats. Det mesta pekar på en ny säsong i botten för Los Armeros och ska laget vända på sin negativa trend och börja ta lite trepoängare finns det enklare matcher att göra det i än mot just Real Madrid på bortaplan. Kanske är uppgiften omöjlig? Kanske är det just i en sådan match, mot de regerande mästarna, som trenden ska brytas?Till Madrid kommer Eibar med en 19-mannatrupp men hur Mendilibar väljer att formera sitt lag är svårt att sia om eftersom han tidigare experimenterat ganska så rejält på bortaplan mot topplagen. På Camp Nou mot Barcelona spelade han exempelvis ett 4-3-3 med högerbacken Ander Capa i anfallet. Den chansningen gick ju dock inte hem då baskerna förlorade med hela 1-6 så frågan är om Mendilibar vågar experimentera så mycket med laguppställningen igen? Förutsatt att han inte gör det skulle en möjlig startelva kunna se ut såhär:DmitrovicAnder Capa – Oliveira – Gálvez – JuncáJordán – Garcia – Escalante – Takashi InuiEnrich – KikeI mål hittar vi nyförvärvet Marko Dmitrovic som i skadade Yoels frånvaro ser ut att ha tagit en ordinarie plats mellan stolparna då han fått spela varje match hittills i år, men sen blir det klurigare. Förutom givne Ander Capa till höger är backlinjen svår att förutsäga. Mendilibar verkar inte ha hittat någon vidare ordinarie backuppställning och i princip startat med olika spelare i varje match, senast dessutom med en fembackslinje. Förutsatt att han väljer en fyrbackslinje tror jag ändå att nyförvärvet Oliveira bildar mittbackslås tillsammans med Gálvez då Iván Ramis är skadad. Till vänster startar förmodligen Juncá.Tyvärr för baskernas del är Real Madrid-bekantingen Pedro Léon skadad, annars hade han varit given till höger på mittfältet. Ett stort avbräck för Eibar då han gjorde en hel del poäng förra säsongen. Istället skulle Jordán kunna få starta på hans position. Centralt på plan lär vi få se lagkapten Dani García och argentinske Gonzalo Escalante, och på vänsterkanten mest troligtvis Takashi Inui. Längst fram hittar vi förmodligen Sergi Enrich och Kike, ett anfallspar Mendilibar ofta använder sig utav.Enligt mig är detta en alldeles för offensivt balanserad startelva men faktum är att laget saknar en ordentlig defensiv mittfältare som kan städa framför backlinjen, likt vår egen Casemiro. Man har förvisso 20-årige Cristian Rivera i laget och han fick spela en hel del i våras men har fått sparsamt med speltid den här säsongen. Vågar Mendilibar slänga in honom i hetluften på Bernabéu? Garcia och Escalante gör visserligen hemjobbet men deras största styrka är spelfördelandet. Lite som om vi skulle spela med Toni Kroos och Luka Modric centralt framför backlinjen och sedan ha två offensiva yttermittfältare på kanterna. Detta bör Real Madrid kunna utnyttja genom att anfalla mer centralt och inte enbart försöka gå via kanterna. Dessutom saknar Eibar ett ihopspelat mittbackslås och i somras sålde man sin bästa mittback Florian Lejeune till Newcastle, vilket än mer talar för att anfalla centralt.Offensivt lär Eibar kunna hota på sin vänsterkant med skicklige Takashi Inui. Utan Pedro Léon lär det mesta i offensiv väg gå via den kanten, så hur bra vi lyckas stoppa baskernas offensiv blir i någon mån upp till unge Achraf, om han nu får starta. En utmaning han känns redo för och bör kunna klara av, för annars kan det bli farligt, Takashi har en skicklig inläggsfot och i boxen är både Sergi Enrich och Kike målfarliga, med både huvud och fötter. Tillsammans stod anfallsparet för en dryg tredjedel av Eibars samtliga ligamål förra säsongen.“Vi är i en bättre situation nu än vad vi var veckan innan Deportivo -matchen. Du känner dig missnöjd när du bara får med dig en poäng på Ipurua, men sen tar du dig en titt på tabellen och ser att det var tillräckligt för att få oss att avancera två-tre placeringar.”Angående förra matchen på Bernabéu som slutade 1-1”Vi är inte i samma form som under förra säsongen. Jag vet inget om dem (Real Madrid). En match som spelades för en säsong sedan betyder ingenting alls i denna match. Det är väldigt osannolikt att vi kommer få se samma typ av match igen.”Om Real Madrid”De hittade toppformen innan starten av La Liga, de flög fram och vann allting. De gick igenom en fas då de var i form, spelade bra och vann matcher. Just nu går de igenom en fas där de har problem att vinna matcher, särskilt på hemmaplan, men de är kapabla att göra mål när som helst och det är ett väldigt svårt lag att stoppa. Det är viktigt att vi inte blir rädda när vi har bollen och vågar passa runt den så att även dem får jaga en del boll.”Enligt Mendilibar är Benzema en av världens bästa anfallare”Jag skulle vilja höra vad hans lagkamrater säger när de blir tillfrågade vem de trivs att spela med. Jag är säker på att Benzema skulle vara där uppe för de flesta av hans lagkamrater. De spelar bra när han är på plan. Han fokuserar inte enbart på att göra mål, han spelar också väldigt intelligent. Förutom att också göra mål bidrar han väldigt mycket till sitt lags anfallsspel och försvarsspel”.16/17: Real Madrid-Eibar 1-115/16: Real Madrid-Eibar 4-014/15: Real Madrid-Eibar 3-0Santiago BernabéuSöndag 20.45Viasat Fotboll och Viaplay3-1Mot tre viktiga poäng!¡HALA MADRID!