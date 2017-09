Inför: Real Madrid - Real Betis

Säsongens första veckoomgång har kickoff! De regerande mästarna Real Madrid välkomnar Real Betis till Bernabeu under onsdagskvällen, och detta med en viss portugis tillbaka efter avstängning…

Efter en viss trögstartad inledning på La Liga säsongen så tog Real en fin skalp på Anoeta mot ett taggat Sociedad. Bale sprang och sprang, han till och med sprang så långt så han fick peta in det viktiga 3-1 målet. (Bale verkar gilla Anoeta då han har åstadkommit 6 mål på 5 matcher just där) Utöver det gjorde Benzemas ersättare Borja Moyoral ett grymt vikariat som resulterade i 2 mål, vilket kanske ger honom en ny chans på hemmaplan men med Zizous roteterande vet man aldrig, en sak är i alla fall säker.Ronaldo tillbaka!Inte sedan den onödiga knuffen på domaren i Spanska Supercupen har Ronaldo fått spela i ligan, portugisen fick 5 matcher och i och med hemmamatchen mot Betis så har han nu avtjänat sin avstängning, så gissa om han är spelsugen!Skador och avstängningarKovacic och Benzema är skadade under en längre period och saknas.Ceballos stöter på sina tidigare kompisarI somras värvades Dani Ceballos från just Real Betis där han var en viktig komponent i lagbygget. Speltiden har väl kanske inte varit den bästa för den unge spanjoren, men tiden ligger framför honom så vi kan nog räkna med några minuter för Dani.Efter 4 omgångar har Betis vunnit sina båda hemmamatcher och förlorat samtliga bortamatcher vilket har gjort att laget ligger på stabil 12:e plats med 6 poäng. Lagets bästa målskyttar är Sergio Leon och Betis legendaren Joaquin. Betis kommer senast från en 2-1 seger mot La Coruna.Real kommer troligtvis dominera bollinnehavet oavsett vilket mittfält Real ställer upp med, det mest intressanta är ju dock att Ronaldo är tillbaka och hur länge kan Betis försvar stå emot hans bombardemang och hur tungt väger Reals skador?Plats? Santiago BernabeuTid? 22:00Kanal? TV 3 samt Viaplay