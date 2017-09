Pinsam insats och ett misslyckat världsrekord

Real Madrid stod under onsdagskvällen för en riktigt usel insats då man förlorade hemma på Santiago Bernabéu med 0-1 mot gästande Real Betis. Men inte nog med förlusten och det faktum att vi redan är sju (!!!) poäng bakom Barcelona efter fem omgångar, vi misslyckades också med att slå ett nytt världsrekord då vi hade chansen att göra mål i 74 raka matcher, något inget annat lag tidigare klarat av. Zidane har mycket att fundera över.

kom till spel pressade av att vinna då Barcelona igår hade lekstuga mot Eibar. Zidane valde att ställa upp med följande elva:NavasCarvajal - Ramos - Varane - MarceloKroos - Casemiro - ModricBale - Ronaldo - Iscovalde i sin tur att ställa upp med följande elva:AdánBarragán - Mandi - Feddai - DurmisiFabian - Javi Garcia - CamarasaGuerrero - Sanabria - TelloMatchen inleddes med en tyst minut för offren i jordbävningen i Mexiko och när väl spelet sattes igång uppvisade Real Madrid inte någon vidare bra inställning. Laget kändes krampaktigt, stillastående och oinspirerat. Samtidigt bjöd Real Betis faktiskt upp till dans. De försökte spela sitt eget spel och hade några fina kombinationer på offensiv planhalva. Men det var trots allt Real Madrid som skapade de bästa lägena. I den 9:e matchminuten försökte Ronaldo klacka bollen i mål men den räddades av Javi García i vad som först kändes som hands, men reprisbilderna visade att bollen troligtvis tog på axeln, eller? Bara några sekunder senare fälls Marcelo i straffområdet i vad som mycket väl kunde ha varit en straff, men domaren dömde inspark. I den 14:e matchminuten får Real Betis sitt första läge då Camasara drar till med ett skott som Navas kan rädda. Två minuter senare tar Modric bollen på egen planhalva och driver den enda fram till ett bra skottläge men skjuter utanför den högra stolpen.Halvlekens kanske bästa möjlighet för Real Madrid kom i den 21:a matchminuten då Carvajal sköt in bollen i straffområdet till Modric som i princip fri med målvakten bredsidar bollen över ribban. Sex minuter senare var det ombytta roller, då Modric serverar en fin långboll till Carvajal, som dock misslyckas med sin mottagning, annars hade det blivit ett riktigt farligt läge.Efter det händer det inte så mycket i matchen, Real Madrid försöker men Real Betis spelar ett bra försvarsspel och det är något av ett ställningskrig ute på plan. Vid ett inkast i den 33:e matchminuten får Carvajal hjärnsläpp när han kastar bollen rakt in framför eget straffområdet där Real Betis får tag i den och Fabián får andalusiernas bästa läge i den första halvleken, men Navas visar att han är en bra målvakt. I den 41:a matchminuten serverar Modric en riktigt fin pass till Isco, som tar emot med högern och drar till med vänstern, men den förre Real Madrid-målvakten Adán är med på noterna och räddar skottet.Real Madrid öppnar den andra halvleken i ett mycket bättre tempo än vad man visade i den första. I den 50:e matchminuten får Ronaldo ett bra läge serverat av Bale, men med nästan öppet mål skjuter han långt över. Fyra minuter senare kommer Real Betis i en farlig kontring men Varane reder ut situationen och skottet blir ofarligt. En minut senare kommer Carvajal instormande i Betis straffområde och slår till på ett inlägg från Ronaldo men drar bollen i utsida stolpe. I den 64:e matchminuten får Kroos på ett farligt skott som går precis utanför mål.Real Madrids pigga inledning av den andra halvleken mattas av något och i den 70:e matchminuten kan Real Betis för första gången få till ett eget spel på Reals planhalva, samtidigt tvingas Marcelo gå ut i vad som såg ut som en sträckning för brassen, in kom istället Lucas Vazquez och Borja Mayoral byttes in mot Modric. Zidane satsade uppenbarligen all-in i slutet av matchen för att få in ett ledningsmål. I den 72:a matchminuten passar Asensio till Ronaldo som återigen skjuter långt över. Portugisen gjorde ingen häpnadsväckande ligadebut.I den 74:e matchminuten är Bale sånär på att få till ett riktigt drömmål då han klackar bollen mot mål men Adán är med på noterna och kan rädda bollen till att gå stolpe ut. Det är egentligen det sista bra läge Real Madrid skapar. Den sista kvarten av matchen är otroligt seg och klockan har passerat 90 minuter när Mayoral får till ett bra nickläge men Adán är återigen på rätt plats och kan greppa bollen. Istället för att skapa ett stort tryck mot Real Betis mål så är det istället gästerna som håller i bollen, och kan på tilläggstid också göra 0-1, då Sanabria nickar in bollen i mål efter ett fint inlägg från Barragán.Real Madrid var inte bra. Om det var för att man kunde slå ett nytt världsrekord eller ej låter jag vara osagt men faktum är att vi har börjat ligasäsongen uruselt. Under all kritik. Samtidigt ser Barcelona ut att gå som tåget och har inlett ligan med fem raka segrar. Att prata om en avgjord liga redan i slutet av september känns något drastiskt men känslan just nu är att vi aldrig kommer komma ikapp Barcelona. Jag vet inte vad som hänt efter de fina cupmatcherna mot katalanerna men något är fel. Något som dessutom redan syntes under försäsongen. Det saknas intensitet, kemi mellan spelarna och bra anfallskombinationer. Kanske finns där en mättnad trots allt? Eller var Morata såhär vital för vårt lag? Zidane har mycket att fundera över och det gäller att glömma den här katastrofala insatsen så fort som möjligt för att blicka framåt. Ny match redan på lördag och sedan en viktig bortamatch mot Dortmund på tisdag nästa vecka.0-1 (Sanabria, 93’).6 - 415 - 562% - 38%Gör ett par stabila ingrepp och kan inte direkt lastas för målet.Försöker bidra offensivt men hade det svårt ikväll.Missar markeringen något vid Real Betis mål, annars en helt okej insats.Elegant och gör det han ska.Fjolårsformen är som bortblåst, gör misstag både offensivt och defensivt.Kom aldrig riktigt in i matchen.Viktig för att laget ska återfå bollen när motståndarna har den.Bäst på plan. Är överallt.Tillsammans med Modric är han bäst ikväll. Försöker och försöker men det vill sig inte.När Ronaldo har en dålig dag. Då ser det inte bra ut.Spelar upp sig något i den andra halvleken men kan så mycket bättre. Byts ut i den 66:e matchminuten.Gör inte mycket väsen av sig.Har en nick på tilläggstid som han kanske skulle utnyttjat bättre.Precis som Asensio, gör inget större avtryck i matchen.Någonstans är det fel på inställningen och det är Zidanes jobb att fixa det. Konstigt också att byta ut matchens bäste spelare i form av Modric när vi behövde honom och hans öppnande passningar i slutet av matchen.