Inför Real vs Real

Ikväll spelar La Real mot El Real på Anoeta klockan 20,45. Ska Real Sociedad fortsätta sin fina inledning i La Liga?





Senaste matchen Real Sociedad spelade var i torsdags i



Vår just nu målfarligaste spelare är mittbacken Diego Lllorente som är från just Real Madrid. Han har gjort tre mål på de två senaste matcherna. Alla mål har kommit på hörna eller efterspelet från hörna.



Truppen till kvällens match:

MV: Rulli, T. Ramirez

B: Odriozola, Aritz, Llorente, De la Bella, Rodrigues,

M: X.Prieto, Pardo, Zubeldia, Illarramendi, Zurutuza, Canales,

F: Vela, Januzaj, Juanmi, Agirretxe, Willian Jose



Startelva:

Jag vågar mig knappt på och gissa hur han kommer starta ikväll vår käre Eusebio. Vi har många spelare som spelar med stort självförtroende. De som inte spelat så mycket i ligan fick en del speltid i EL och gjorde det riktigt bra. Det jag vågar säga är att kapten Xabi Prieto kommer starta då han gillar att spela mot Real Madrid, har ju en tendens att näta mot laget från Madrid.



Match: Real Sociedad - Real Madrid

Tid: 20:45

Plats: Anoeta, San Sebastian

Tv: Viasat Fotboll



MIKE BILLMAN

2017-09-17 17:57:13

