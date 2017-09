Inför Mainz-Hertha BSC

Vilka härliga nyförvärv vi har fått. Mathew Leckie , som tog sig in i Leverkusens straffområde, vänder bort försvararna och sedan avslutar med en delikat chip över Bernd Leno . Säsongens fjärde fullträff från vår vän från Australien. Sedan Karim Rekik . Rena fyndet hur Hertha kunde hitta en sådan ung mittback till det priset. Holländaren spelar med en sådan offervilja. Till detta är han placeringssäker, närkampsstark och driver sitt försvar. Agerar med pondus. Mot Leverkusen tog Karim helt bort Kevin Volland från matchen. Ansedda Kicker utdelade matchens lirare till Karim Rekik, som dessutom kom med i omgångens lag.Från 2-6 till 2-1 på fyra månader. Hertha tog en gruvlig revansch på Leverkusen för debaklet i säsongsavslutningen. Hemmalaget kom ut med en beslutsamhet vi inte har sett på länge. Inkastet där Vedad Ibisevic hinner före Bernd Leno och sedan slår ett inlägg till Salomon Kalou , som sedan bara har att nicka in bollen i det övergivna målet, säger det mesta om Hertha´s insats. I slutet av första Halvlek hade dessutom Vedad Ibisevic en farlig nick som Bernd Leno räddade på mållinjen.I andra halvlek så skönk Hertha tillbaka i banan och lät Leverkusen trycka på. Tack vare Julian Brandt´s skott, i matchens slutskede, som ändrade riktning på Niklas Stark och därmed ställde Rune Jarstein i Herthamålet, fick "Werkself" kontakt. Men Hertha kunde freda sitt mål och inkassera en skön trea.Även Mainz hade tidigt ledningen med 2-0 mot Hoffenheim . Men Hoffenheim kunde kvittera och på övertid satte Mark Uth nådastöten och Mainz gick lottlösa från matchen. Hjärtskärande. De rödvita är därmed kvar på sina tre inspelade poäng. Enda vinsten var när Mainz vände underläge till seger mot just Leverkusen hemma i den tredje omgången.Annars blev det förlust hemma i premiären mot Hannover . Sedan ny torsk borta mot Stuttgart borta. Mot Leverkusen blev det vinst. Därefter planenlig förlust mot Bayern borta och i onsdagskväll ny förlust mot Hoffenheim hemma efter alltså varit i ledning med 2-0.Mainz var ju av den sk expertisen tippade att tillhöra bottenstriden. Vi får väl se om laget från Hessen kan lyfta sig och motbevisa tvivlarna ju längre säsongen liderSvenske Robin Quaison förväntas preliminärt starta på bänken.Troligt lag Mainz: Adler,-Balogun, Bell, Diallo,-Donati, Brosinski,-Gbamin, Latza,-Öztunali, Fischer, Muto.Hertha roterar som vanligt och därmed kommer några nya namn tillkomma och några från Leverkusenmatchen får snällt sitta på bänken. Mycket handlar om hur sliten man känner sig och hur dialogen med Pal Dardai fortskrider.Avspark lördag 15.30 på Opel-Arena, Mainz. Tobias Stieler heter domaren.