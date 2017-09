Roterande Hertha vann en poäng

Hertha är inne i en hektisk period, där matcherna avlöser varann i snabb takt. Gårdagen bjöd på lunchmatch nere i Sinsheim och trots en hel del roterande i startelvan kunde bortalaget knipa en välförtjänt pinne mot erkänt hemmastarka Hoffenheim.

Som väntat skickade Pal Dardai in lite friska ben. Jarstein, Skejlbred, Esswein och Leckie vilade i torsdagens match mot Athletic Club men var tillbaka i spel mot Hoffenheim . Kalou, Ibisevic, Kraft och Stark fick därmed återhämta sig på bänken inledningsvis.Förhoppningen om att kunna knipa en poäng så närmast utopisk ut, då Hoffenheim tog ledning redan i den sjätte minuten efter en hörna. Givetvis var det förre herthanen, tillika undertecknads stora favorit, Sandro Wagner som provocerande ostört fick nicka in ledningsmålet från nära håll. Rejäl uppförsbacke för de rödklädda bortalaget således.Hemmalaget hade kontroll över matchen och Herthas försök till kontringar genom snabba spelare som Leckie och Esswein betalade inledningsvis föga. Under sista kvarten spelade dock Hertha upp sig och fick mer att säga till om gällande matchens skeende. Exempelvis var nämnde Esswein nära en kvittering, då dennes skott kunde rensas bort först vid Hoffenheims mållinje. Även slovaken Duda, som firade sin första Bundesliga match från start, prövade skottlyckan innan domare Schmidt markerade för halvtidsvila.Hertha fortsatte sin positiva trend i upptakten av andra halvlek och var då det bättre laget. Utdelningen kom tio minuter in efter sidbytet, då Plattenhardt levererade ett högklassigt inlägg i boxen, som Esswein behärskat nickade/axlade i mål. Kul för Esswein, vars mål var det första under 2017.Den poäng som var målet för dagen var därmed halvägs nere i Herthapåsen, vilket innebar att resten av halvleken gick ut på att netralisera Hoffenheims anfallsförsök. Det gjorde även berlinarna med den äran. Sista halvtimmen skapades få målchanser i båda anfallsriktningar och slutade med en rättvist fördelad poängskörd.Redan på onsdag är Hertha tillbaka i hetluften. Då för match på Olympiastadion mot Leverkusen. Avspark 20:30.Målskyttar:1-0 Wagner (6')1-1 Esswein (55')