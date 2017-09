VfB föll mot Schalke 04 med 3-1

I Gelsenkirchen blev det att bryskt abrupt uppvaknande för VfB Stuttgart . Två gånger till och med och det som hände mot Hertha Berlin senast - det hände igen.VfB Stuttgart rustade med ett tremannaförsvar med Baumgartl,Kaminski och Pavard. Beck och Aogo tog ytterbacksplatserna och Gentner skulle hålla ihop ett mittfält med Brekalo, Mangala, Akalo och Terodde på topp. Hos Schalke så såg vi gamle VfB-ungdomstränaren Tedesco samt den förre VfB-junioren Thilo Kehrer . Aogo växlade från Schalke i somras och var sugen på revansch. På läktaren satt skadade Badstuber, som likaså var i Schalke 04 i våras.Matchen startade med en kalabalik i straffområdet. Mangala plöjde ned Harit i straffomrpdet och efter ett långt resonemang mellan domare, linjemän och videoupptagning så bedömde man att var straff som Bentaleb slog in i mål. 1-0 redan efter fyra minuter och en mardrömsstart för Schwaberna, Som dock repade sig ganska bra och tog hand om spelet. Mycket bollinnehav, men dåligt med möjligheter att få fram bollen. Ganska klart är att det saknas en spelare som kan hålla i bollen och fördela den till de offensiva löparna. Pavard nickade strx utanför på en frispark och strax före paus hade Terodde ett bra läge. Det skulle dock bli 1-1 lagom till paus då Akolo fick en härlig pass av Brekalo och enkelt kvitterade.Pausen kom och Schalkes fans var inte nådiga mot sina gunstlingar som agerat både håglöst och ointresserat. Inte blev det hela bättre då Tedesco valde att ställa om i laget efter en halvtimme. Många frågetecken uppstod.Tedesco gjorde två ändringar i paus. in med Caligiuri och Burgstaller. Den förstnämnde är även han en schwabe vars bror Marco har spelat i VfB.Tyvärr tog det skruv. Nästan omedelbart gjorde backen Naldo 2-1 på nick. Kunde varit en arm där också, men domaren gav målet och sedan väggade sig Harit och Burgstaller igenom och gjorde 3-1 bara en minut senare. VfB sov de första minuterna av andra halvleken och det straffade sig direkt.VfB luftade sitt nyförvärv Ascacibar och satte in greken Donis. Bättre fart på anfallsspelet, men bortsett från två bra lägen från Terodde så kom man inte närmare. Schalkes Naldo träffade dock ribban.1-3 i Gelsenkirchen. Tre pinnar efter tre matcher. Nu väntar Wolfsburg