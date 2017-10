Jakobs Stege 3.0

Arsenalredaktionens "Jakobs Stege" fortsätter sin makalösa comeback! Topp 3 och Botten 3 för den gångna veckan tas ut.

Ni som kan er bibelhistoria vet att Jakobs stege var en trappa som ledde från jorden och ända upp till himlen. På vår stege finns det några platser högt upp (”Nära himlen”) för den/de/det som gjort sig förtjänta av beröm. Lite längre ner (”I botten”) hamnar de som förtjänar spott och spe. Jag placerar helt efter eget tycke in personer, lag eller företeelser som jag tycker förtjänat sina platser den senaste veckan. I första hand handlar det om Arsenal och i andra hand om fotboll generellt. Nu kör vi!





Nära himlen



Formen

Efter förlusten mot Liverpool har Arsenal vunnit i princip alla sina matcher och även om spelet inte alltid sett så grymt ut så har resultatraden sett grym ut. Att gå obesegrade några matcher i följd gör förhoppningsvis väldigt gott för självförtroendet och ger klubben lite nödvändig andrum. Nu tror jag inte att Arsenal är tillbaka i gammalt gott slag bara för det eller att sviten håller i sig en längre period men visst finns det en bra möjlighet att fortsätta vara obesegrade tills nästa toppmöte? Man ska inte underskatta vikten av att ta trepoängare mot de sämre lagen.... kolla bara på Man United denna säsong.



Europa League

Missförstå mig inte nu. Jag är inte glad över att behöva spela i Europa League och jag kommer troligtvis inte att kolla på en enda sekund av våra matcher i B-turneringen. Men när vi nu ändå är där trots allt så tycker jag att vi verkligen har gjort det bästa av situationen genom att vila i princip alla ordinarie startspelare i EL-matcher och istället gett speltid till ynglingar och reserver. Förr om åren har vi kört a-laget både i ligan och i CL vilket har lett till att reserverna nästan aldrig är matchfit när de väl måste hoppa in eller starta riktiga matcher, oftast på grund av skador. Nu har vi istället backupspelare (likt Giroud, Holding och Walcott) som får hålla sig fräscha och ändå få speltid trots att de inte startar matcher i ligan. Dessutom är jag säker på att vi i längden kommer att få mindre förslitningsskador på våra ordinarie spelare om de alltid får en veckas vila mellan matcherna. Det enda negativa jag har att ta upp är väl egentligen att Wenger gick in i säsongen med för få mittbackar och därmed behövt starta EN ordinarie mittback i varje EL-match.



Iwobi

Efter den finfina avslutningen på säsongen 15/16 och den grymma starten på 16/17 så trodde nog ingen att Iwobi skulle gå kräftgång och underprestera å det grövsta under resten av säsongen. Ja till och med under sommarens försäsongsmatcher presterade han rätt svagt. Därför är det så kul att se att grabben har höjt sig igen och börjat prestera mycket bätre i de senaste matcherna! Ju fler spelare vi har som kan prestera bra fotboll, desto bättre för klubben och laget som helhet. Jag hoppas innerligt att Iwobis fortsätter peka uppåt under den kommande perioden så att vi får större bredd i laget och så att vi får in ännu en spelare i laget som kan hålla i bollen utan att bli sönderstressad av motståndarnas hög press.







Nära botten



Lacazettes otur

Jag gillar Lacazette, på något sätt känns han sympatisk och att han ständigt arbetar stenhårt både offensivt och defensivt tilltalar mig som fan. Därför unnar jag honom det bästa, vilket är anledningen till att han hamnar på den här delen av listan. Anledningen? Lacazette har varit ofattbart nära att sätta två drömavslut redan efter några matcher men har sett oturen grina honom i ansiktet. Mot Stoke fick han ett drömmål avblåst på grund av offside (det var offside med 10cm, men linjemannen kunde omöjligt ha sett det) och i söndagens match mot Brighton drog han på en halvvolley från distans som gick i stolpens insida. När ska Lacazette få sätta sitt drömmål till slut?



Mustafi

När jag växte upp brukade min pappa alltid säga att en smart person lär sig av sina misstag men den smartaste personen lär sig av andra misstag. I Mustafis fall så lär han sig inte från någons misstag och det ger mig huvudvärk. I över ett år nu har han rusat in i dueller och skapat farligheter bakåt. Ibland går det vägen men många gånger har han gått bort sig och hamnat helt ur position varpå någon annan behövt rädda honom. Vissa Arsenalfans menade i somras på att Mustafi efter en säsong i PL nu skulle ha lärt sig och att han skulle sluta upp med att tjurrusa in i dueller, sluta lämna sin position. Men hittills har jag inte sett skymten av detta! Senast mot Brighton var det några luftdueller som Holding var inblandad i där Mustafi rusade ut mot kanten och OCKSÅ hoppade in i - bland annat vann han en luftduell mot just Holding och en Brightonspelare. Hur tänkte Mustafi där egentligen? Varför hoppa in i en luftduell som en annan spelare har? Märkligt.

I matchen innan orsakade Mustafi en straff (iom domaren hade gjort rätt vill säga) genom att göra en huvudlös glidtackling som siste man inne i straffområdet. Istället för att stå upp och bara styra ut motståndaren mot förlängda mållinjen så valde killen alltså att försöka sig på en glidtackling - som han naturligtvis missade helt och istället fällde spelaren. Jag är så trött på Mustafis dumheter och än tröttare är jag nog på att Wenger inte verkar göra nånting åt detta. Ge tysken en redig utskällning, sätt på ett VHS-band med inspelningar av Milans backlinje från tidigt 90-tal, lås in Mustafi i TV-rummet och låt honom inte komma ut förrän han bevisar att han har lärt sig något.



Hyckleriet i media (och bland många fotbollsfans)

Innan säsongen började så sas det att Everton nu skulle utmana Arsenal i kampen om topp-6 placering, Liverpool skulle slåss om ligaguldet och Spurs likaså. Arsenal? En klubb i rejäl kris som skulle få kämpa att hålla sig i närheten av Liverpool/Tottenham och istället slåss med Everton om Europa League-platsen. Sju matcher in på säsongen och Tottenham är en ynka poäng före Arsenal, Liverpool är en poäng efter oss och Everton slåss i bottenskiktet. Reaktionen från media? Liverpool och Tottenham spelar minsann fantastisk fotboll, Everton nämns knappt och Arsenal har gjort en usel säsongsstart. Alltid lika fint att se hur olika klubbar behandlas trots likartade resultat...