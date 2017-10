Crystal Palace - West Ham 2-2

Efter en galen avslutning på matchen så knep Palace en välförtjänt poäng.



SperoniWard Dann Tomkins van AanholtLoftus-Cheek Cabaye Milivojevic SchluppTownsend ZahaHartKouyaté Fonte OgbonnaZabaleta Fernandes Noble CresswellLanziniAyew HernándezEfter bara tio minuter blev van Aanholt skadad, en skada som gjorde att han inte kunde fullfölja matchen. In kom istället landsmannen Fosu-Mensah, som tog över platsen till vänster i försvaret. Inledningen var väldigt stängd, och den första målchansen kom efter halvtimmen. Ayew hittade Cresswell i en fin yta, som satte ett lågt inspel på ett tillslag in i straffområdet, där Javier “Chicharito” Hernández kunde stöta in 0-1 med lätt yttersida. Palace var nära att kvittera omgående, men då skulle matchens bästa spelare(?) presentera sig. Efter några nickar fram och tillbaka efter en hörna, så fick Tomkins drömläge att sätta dit bollen med huvudet på “sin” klubb, men Joe Hart gjorde en enastående räddning och lyckades styra bort bollen. På returen fick Schlupp volleyläge från felvänd position, men hans avlsut gick via en ovetandes Hart ut till hörna.Precis innan halvtid skulle nästa kalldusch komma för ett oinspirerat Palace. Milivojevic tappade boll i utsatt position vid mittlinjen, och Ayew satte full fart framåt. Han vände bort Dann dubbla gånger, och avlossade sedan ett hårt skott upp i nättaket. Ett snyggt mål, som dock hade kunnat förhindras. Palace gick än en gång till halvtidsvila i underläge, och precis som tidigare matcher såg spelet oerhört trött och statiskt ut.Palace återfick energi i halvtidsvilan, och kom ut till den andra halvleken i ett högt tempo. Efter fåtalet minuter satte Zaha en fin passning i djupled till Townsend, som på väg ut ur straffområdet fick en knuff i ryggen av Ogbonna, och därtill en straffspark. Milivojevic gjorde inga misstag, utan dunkade in straffen till vänster, med Hart i motsatt hörn. Efter målet växte hela laget, och med hjälp av publiken så satte Palace stor press på gästerna. Den bästa chansen fick Cabaye, när han från straffområdeslinjen placerade bollen i stolpens insida. Roy Hodgson plockade in Bakary Sako istället för Joel Ward, ett klart offensivt byte.West Ham lyckades att komma ur den värsta forceringen, men med tio minuter kvar började nästa. Zaha, som visade upp sin bästa sida i matchen, skapade ett par bra chanser, men hans skott räddades av Joe Hart. Cabaye testade lyckan på en frispark, men Hart stod för ännu en bra räddning. I den 91:a minuten kom så den stora chansen. En omarkerad Tomkins nickade Cabayes hörna mot mål, en bra träff med huvudet. Men som "vanligt" lyckades Hart få fingertopparna på bollen, och styra upp den i underkanten av ribban och ut. På returen fick Sako chansen att trycka in bollen, han fick inte ner skottet från svårt läge. Med en minut kvar av de sex tilläggsminuterna lyckades Antonio få fast bollen på offensiv planhalva. Han petade förbi Schlupp, och var helt fri nere vid hörnflaggan. Men istället för att vänta ut tiden så drev han bollen mot mål, och hade med sig två medspelare i bra positioner. Men efter ett märkligt och svagt inlägg kunde Speroni ta tag i bollen och starta en kontring. Om inte Bilic var tillräckligt arg över Antonios beslut än, så skulle han bli det…Ruben Loftus-Cheek hittade Zaha som smugit sig in från kanten, mot straffområdet till vänster, när klockan tickade upp på 96 minuter. Zaha tog sig ner mot kortlinjen, vände bort sin försvarare, och lyckades på något sätt hitta det bortre hörnet med ett lågt skott. Kvitteringen i den 97:e minuten var ett faktum!En dålig första halvlek och 0-2-underläge följdes upp med en fartfylld andra. Bra och kreativt spel efter reduceringen, och kvitteringen var mer än välförtjänt. Palace hade mycket väl kunnat vinna matchen, men Joe Hart var fenomenal i gästernas mål. För blott andra gången den här säsongen fick Zaha och Loftus-Cheek spela ihop, och de trivs i varandras närvaro. Även Yohan Cabaye var bra i matchen, och låg bakom mycket offensivt. De fasta situationer var farliga, något som förhoppningsvis kan fortsätta. En bra prestation i andra halvlek, något att bygga vidare på både spelmässigt och mentalt.Än en gång visade Zaha vilken kvalité han besitter. Ville alltid ha bollen, och låg bakom mycket offensivt. Otroligt viktigt, vilket han visade med sin kvittering. Även Yohan Cabaye ska ha beröm, väldigt bra insats från fransmannens sida.Andra halvlek var bra, och det ska spelarna ta med sig. Men den första var väldigt svag, och precis som tidigare matcher såg det ut som att spelarna inte trodde på det. Förhoppningsvis försvinner den mentaliteten i och med den oerhört viktiga kvitteringen.