Newcastle - Crystal Palace 1-0

Trots en chansfattig tillställning så blev det ändå en knapp förlust för Palace.



Palace kom med en oförändrad startelva efter vinsten mot Chelsea SperoniWard Dann Sakho van AanholtMcArthur Cabaye Milivojevic SchluppTownsend ZahaElliotYedlin Lascelles Lejeune ManquilloShelvey HaydenRitchie Perez AtsuJoseluEfter en första halvtimme med noll innehåll, så blev det hett när Yohan Cabaye kom in sent i en glidtackling på Yedlin. En helt onödig satsning, som gav gult kort. Fransmannen hade tur som kom undan med endast en varning. Därefter löpte Atsu sig fri längs kanten, och avlossade ett hårt skott i burgaveln. Zaha hade också en möjlighet, men hans nick gick utanför från en rätt svår position.Två halvchanser som var det hetaste framåt i första halvlek, som saknade skott på mål.Efter 20 minuter in i andra skapade Townsend ett bra läge för sig själv. Med sin fart tog han sig förbi flera försvarare, kom in i straffområdet och sökte det bortre krysset, men skottet gick över. Kort därpå fick Diamé en möjlighet när han vände och vred utanför straffområdet, men hans skruvade skott var inga problem för Speroni. Shelvey testade därefter från distans, ett skott som Speroni styrde undan.Roy Hodgson bytte ut Wilfried Zaha , och in kom Loftus-Cheek, som var tillbaka efter skada. Direkt skapade Ruben en bra möjlighet, när han satte ett distinkt inspel, lågt mot den bortre stolpen, men van Aanholt hann inte dit för att stöta in bollen. Matchen gick mot 0-0, ett resultat som hade speglat matchen, när Newcastle fick en hörna med fem minuter kvar. Ritchie lyfte in bollen, och Merino vann sin duell mot McArthur och lyckades nicka in bollen bakom Speroni. Möjligen hade målvakten kunnat göra ett bättre ingripande, men målet går inte att skylla på honom. Den olycklige McArthur blev med en gång utbytt och ersatt av Bakary Sako. Dock skapade Palace inga fler målchanser, och förlusten var ett faktum.En väldigt onödig match att förlora. Inget av lagen var särkilt bra, och det var en typisk 0-0-match. Dock så fick Newcastle in en boll, och det känns tungt att inte få med poäng från den här matchen. Det är svårt att analysera särskilt mycket, då matchen kändes väldigt avslagen, och inget av lagen skapade särskilt mycket. Newcastle ska vara nöjda att få med sig alla tre poängen, samtidigt som Roy Hodgson reser hem med huvudbry.Först match mot Bristol i ligacupen på tisdag, och sedan ett ångestmöte mot West Ham nästa helg. En intensiv och viktig vecka väntar.