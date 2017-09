Baines - säker straffläggare.

Everton-Bournemouth. PL. Omgång 6. Vad kan vi vänta oss nu och framöver?

Vad kan vi vänta oss i spelidé och kommer EFC ha ett ’lag’ på plan? Det är mina frågor inför en hemmamatch som jag före säsongen hade räknat in som säker seger.



Om spelidén och ansatsen varit att sätta defensiven främst - så är de 3 senaste ligamatcherna ’nog’ inte rätt idé. Om utgångspunkten var defensiv, så hade jag förväntat mig resultat i stil med 0-0, 1-1, 0-1 osv. Och det har vi ju inte fått, (0-2, 0-3 och 0-4).



Jag tror alltså att Koeman bör överpröva spelidén och satsa mer offens

Filosofisk betraktelse – vad är realistiskt för Everton i dagsläget.



När man stannar upp och filosoferar så kommer tanken - vad kunde vi förväntat oss med den här säsongen? 9 nya spelare, i praktiken ett nytt lag som behöver formas Ja, det är duktiga spelare, det håller i princip alla med om, men det måste samfungera. Då är man inne på organisationsteori.



”När en grupp blir ett team händer något enastående. Arbetet känns inte som en börda. Det blir roligt. Medlemmar i högpresterande team känner sig involverade, engagerade och uppskattade”.

Citat: Susan A. Wheelan professor i psykologi och ”guru” inom grupputveckling



Jag samtalade med en Pool-supporter i förra veckan och han trodde att EFC nog behöver hösten på sig för att spelas samman. Jämförelsen med

En annan kollega undrar över vår taktik och det är ju svårt att förklara. ’Ni har ju materialet, varför använder ni det inte på bättre sätt? Byt Koeman’. Osv osv.



Det som gnager är, hur tänker Koeman nu? Känner han att han har kontrollen eller är det något med styrelsen? Kommer vi balansera mellan hopp och förtvivlan hela hösten med många 1-1 matcher?





Bournemouth

Bournemouth är en habil motståndare med en duktig manager och lär hamna i mitten av tabellen och är därmed ett hårt motstånd, som alla lag i PL.

De har emellertid startat om möjligt än svagare än Everton och inte gjort mål på bortaplan än. Det är alltså upplagt för seger men i praktiken kommer vi bli straffade även i denna match om attityden är lika dålig som i tidigare ligamatcher.



Sammanfattningsvis 3 nycklar :

Inställning – gör jobbet över hela planen.

Våga satsa offensivt med fart.

Håll i och håll ut.





Möjliga startelva





Det är inte lätt att veta hur Koeman resonerar. Så här hade jag gjort.



Pickford i mål.



I backlinjen anser jag Holgate, Keane och Baines ska spela samt Jags. Keane behöver återfå självförtroende och Williams behöver vilas. Kenny är ett alternativ som över tid ska väljas. Martina är jag frågande till.



På mittfältet så finns många alternativ och rätt mix har inte hittats.

Davies har imponerat och jag anser även att Gana ska spela för båda dessa har tempo i sig och vill något. Sen så är jag radikal och vill dra ner Rooney på mittfältet! (Ungefär som Svennis gjorde med Mancini i Lazio för ca 15 år sedan). Jag tror vi får ut mer av honom där och han kan fördela bollar över stora delar av planen. Som spets på mittfältet, mellan anfall och mittfält vill jag ha Sigurdsson. Detta innebär att Schneiderlin, Besic och Klaasen får stå över, alla dessa behöver lyfta sig i dagsläget.

Vlasic ska övervägas som alternativ till Sigge eller Rooney.





Anfallsmässigt vill jag ha minst 2 spelare, det finns 4-5 att välja på där samtliga har fart i sig. Calwert-Lewin och Lookman börjar, men Sandro, Mirallas och Niasse är beredda att bytas in. Speciellt Niasse är intressant och man måste berömma hans inställning efter det han fått stå ut med av Koeman.



Detta ger oss i dagsläget:



Pickford

Holgate, Jags, Keane, Baines.

Rooney, Davies, Gana,

Sigurdsson

Calwert-Lewin, Lookman.



Reserver: Steken, Williams, Schneiderlin, Niasse, Vlasic, Mirallas, Sandro.

(Det är verkligen ingen dålig bänk ska tilläggas.)



Tips: 2-1. Mål: Calwert-Lewin, Baines (str)



COYB.



Jonas N

2017-09-22 20:02:41

