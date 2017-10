Inför Doncaster - Portsmouth

Portsmouth lyckades för första gången denna säsong vinna två raka matcher i ligan efter att MK Dons besegrats relativt enkelt på Fratton Park. Kan segersviten sträckas till tre när laget ställs mot ett formsvagt Doncaster?

Många inklusive mig själv trodde nog att Doncaster skulle ta hem League Two-titeln under föregående säsong. Laget var i förarsätet i princip hela säsongen, men fick se sig förbipasserade i sista matchen av just Pompey. Det känns inte riktigt som att Doncaster har hämtat sig efter det. Nu blev det förvisso uppflyttning ändå, men det har inte riktigt lossnat för laget i League One. En vinst på de senaste fyra matcherna och resultatraden 3-3-7 imponerar inte.Laget trivs dock mot Portsmouth och gick segrande från båda mötena under fjolåret. Nu är det förvisso nästan två nya lag som ställs mot varandra. Portsmouth lyckades i helgen bryta mönstret med förlust och vinst efter varandra, när MK Dons avvärjdes utan några större bekymmer. Luke McGee har fått hålla nollan i de två senaste matcherna och det börjar faktiskt infinna sig ett lugn i försvarsspelet. Det känns inte lika förvirrat som det kunde göra ibland under inledningen av säsongen. Christian Burgess var tillbaka i mittlåset senast och det känns väldigt tryggt när han och Matt Clarke huserar ihop. Måste poängtera att jag har imponerats stort av Clark i de senaste matcherna, vilken bjässe han har varit i försvaret. Sen är han även ett hot vid offensiva fasta situationer. Burgess noterades för sin hundrade match för klubben och jag ser gärna att det blir hundra till (undra om det inte är Burgess som man ska ha på tröjan denna säsong?).Oliver Hawkins som fått agera mittback i Burgess frånvaro var tillbaka i sin naturliga anfallsposition. Han såg till att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt när han petade in lagets båda mål från nära håll. Båda målen kom till genom att Portsmouth vann bollen högt i banan och om det var bra press från hemmalaget eller slarv från gästerna låter jag nog vara osagt.En ytterligare sak som är imponerande med vinsterna mot Gillingham och MK Dons är att laget har gjort detta utan september månads bästa spelare i League One, Brett Pitman. Anfallaren missar även matchen mot Doncaster efter sin knäoperation. Adam May saknas fortfarande på mittfältet och det är oklart om Milan Lalkovic är hundra till spel. En som dock kan vara tillbaka i spel efter skada är Conor Chaplin som har missat de senaste matcherna.Doncaster får även de klara sig utan sin bästa offensiva spelare då John Marquis (som avgjorde båda matcherna förra säsongen) är avstängd efter att ha fått sin femte varning senast. Laget har haft otur med skador på anfallsspelare och har endast en renodlad forward tillgänglig i form av Liam Mandeville.Jag tror att Kenny Jacket kör på samma elva som senast och det blir då:Luke McGee - Nathan Thompson, Christian Burgess, Matt Clarke, Dion Donohue Jamal Lowe , Stuart O'Keefe, Ben Close , Matty Kennedy – Kyle Bennett - Oliver Hawkins.