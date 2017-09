Northampton 3-1 Portsmouth

Portsmouth visade prov på tafatt försvarsspel och oskärpa i avsluten när ett effektivt Northampton gick segrande ur kvällsmatchen på Sixfields Stadium. Skottstatistiken 18-4 i Pompeys favör talar sitt tydliga språk när gästernas orutin lyste igenom ännu en gång.

Kenny Jackett valde att spela samma elva som i segermatchen mot Wimbledon, med ett undantag. Conor Chaplin ersatte den huvudskadade Oliver Hawkins på topp. Lite förvånande att Jackett inte väljer att göra någon övrig förändring i elvan som tre dagar tidigare gått en tuff match mot Wimbledon. Noterbart att även denna gång var Gareth Evans utanför truppen, en spelare som var bärande under föregående säsong och som har fått vikariera som lagkapten under försäsongen.Matt Kennedy var på spelhumör och han prövade med ett skott som gick strax över ribban. Northampton var ytterst nära att ta ledningen efter en kvart när Matt Grimes slog in en frispark från högerkanten. Luke McGee och Matt Clarke missförstod varandra och det hela slutade med att bollen rann rakt igenom målområdet och ut till inspark.Hemmalaget skulle dock ta ledningen en stund senare när Adam May inte hängde med Shaun McWilliams som kunde slå en fin djupledspassning till Chris Long. Fri med McGee kunde Long lägga bollen vid sidan om den utrusande målvakten. Vi får sätta ett frågetecken för McGees beslutsfattning i den situationen. Det såg från början ut som att han skulle stå kvar, men han väljer i sista stund att gå ut på bollen vilket resulterar i att han hamnar fel i utrusningen. Om han hade gått ut på den där bollen i första läget alternativt stannat kvar så tror jag inte att den där bollen skulle hamnat i mål, nu blir det istället något halvdant.Northampton skulle utöka sin ledning efter en halvtimme när Grimes återigen slog in en frispark från högerkanten. Inlägget skarvades och vid den bortre stolpen dök Clarke upp och lyckades stöta in bollen i det öppna målet. Det ska sägas att Clarke var hårt pressad av en Northampton-spelare som med all säkerhet hade fått bollen i mål om inte Clarke hade hunnit före. Portsmouth var ytterst nära en reducering strax innan halvtidsvilan. Jamal Lowe sökte Brett Pitman med ett inlägg mot den bortre stolpen, men Northamptons Ash Taylor hann före och nickade bollen i den egna stolpen. Ytterst nära 1-1 i självmål men 2-0 stod sig halvleken ut.Pompey kom nästan ut som ett nytt lag i den andra halvleken och fick utdelning direkt. Det var Kennedy som fick öppna målskyttet i sin nya klubb när han hittade den vänstra burgaveln med ett fint skott på halvvolley efter att Northampton försvaret inte fått undan bollen. Jamal Lowe fick ett ypperligt läge att kvittera när Damien McCrorys inlägg letade sig fram till ynglingen på den bortre stolpen, men han lyckades inte få nicken på mål.Lowe fick ett ännu bättre läge några minuter senare när Kennedys inspel hamnade framför fötterna på yttermittfältaren. Han hade god tid att sikta in sig och lägga in bollen i mål, men avslutet blev alldeles för hårt och snett. Vi måste tyvärr konstatera att just Lowe har stått för några hårresande missar som har varit direkt avgörande i de senaste matcherna.Adam May utgick sedan med en skadekänning och in kom Ben Close . Portsmouth låg verkligen på för ett kvitteringsmål, men när spelarna lyckades träffa mål så var Matt Ingram i vägen. Samtliga på Sixfields väntade nog på det där kvitteringsmålet från gästerna, därför kom 3-1 som ett riktigt slag i magen.Ett inlägg som inte såg så farligt ut hamnade tillslut hos en helt omarkerad Long vid den bortre stolpen som kunde raka in bollen i ett princip öppet mål. Markeringsspelet i den situationen är inte bra då Thompson lämnas ensam med två spelare. Ingram stod för två riktiga klassräddningar när han först hindrade Christian Burgess nick från nära håll och sedan O’Keefes finurliga skott utifrån.Domaren blåste av matchen och det var med tunga huvuden som gästerna tog sin in till omklädningsrummet. Med en skottstatistik på 18-4 (8-3 på mål) i gästernas favör så känns det inte helt logiskt att matchen slutar 3-1 till hemmalaget. Men sedan när är fotboll logiskt?Northampton gör i princip mål på samtliga chanser samtidigt som Pompey bränner givna mål. Då förtjänar man inte att ta poäng. Jag har tidigare pratat om att det känns som att vi har en för ungt trupp och i denna match är det verkligen tydligt. Det positiva som vi kan ta med oss från denna match är att det åtminstone skapas många chanser. Det negativa är framförallt skärpan framför mål och slarvet i försvarsspelet.Jag ställer mig även frågande till hur Jackett hanterar bytena. I denna match används bara ett byte och detta på grund av skada. Det finns mycket kvalité på bänken i denna match och då tänker jag framförallt på offensiva krafter som fjolårets skyttekung Kal Naismith och Kyle Bennett . Ingen av dessa herrar får hoppa in när vi jagar en kvittering/reducering. Istället kör vi på samma manskap som förmodligen är slitna efter matchen tre dagar tidigare. En Gareth Evans hade varit perfekt att ta in på högerbacken istället för en varnad Thompson, men det blir ju svårt när han inte är med i truppen.Matt Kennedy stod för en strålande insats och det känns farligt varje gång han skickar in bollen från sin vänsterkant. Till helgen väntar Fleetwood Town och förhoppningsvis vet grabbarna var målet står hemma på Fratton Park.Ingram; Moloney, Taylor, Pierre, Buchanan (c); Crooks, McWilliams, Grimes, Smith; Revell, LongMcGee; Thompson, Burgess, Clarke, McCrory; May, O’Keefe; Lowe, Pitman (c), Kennedy; ChaplinDarren Drysdale5,855 (1,153 Pompeysupportrar)