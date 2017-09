Ajax U19 imponerade i andra halvlek.

Youth League: Hammarby 0 - 4 Ajax

Ajax U19-lag inledde säsongens Youth League-äventyr på Tele2 Arena där man utan problem avfärdade Hammarby IF.





Matchen spelades på Tele2 Arena, enligt Hammarby med drygt 1000 biljetter sålda. Åtmintone två Ajax-supportrar på plats, forumiten Jerry Jansen och hans far höll ställningarna för Ajax på läktaren!



Johnny Heitinga har tagit över styret av U19-laget den här säsongen efter att Aron Winter befordrats till assisterande tränare i a-laget. Heitinga var förra säsongen assisterande i Jong Ajax. Man fick en mardrömsstart med 0-5 mot



El Maach vaktade målet ikväll. Solomons, främst mittback, startade som högerback efter tidigare bara ett inhopp i Ajax. Darren Sidoel och lagkapten Boy Kemper bildde mittlås och Mitchel Bakker (född 2000) spelade vänsterback. Jasper ter Heide var mittfältsankare med australiensaren Sebastian Pasquali och 17-årige Jurgen Ekkelenkamp bredvid sig. Speedige Che Nunnely startade som högerytter och Ylätupa till vänster. Kaj Sierhuis gick som center. Målspottaren Sierhuis har vräkt in mål och har egentligen avancerat till Jong Ajax men blev långtidsskadad i vintras och gjorde ikväll sin andra match på flera månader för att komma i form.



Den första halvleken blev intetsägande. Ett par chanser åt olika håll, mest boll för Ajax men man skapde inte särskilt farliga chanser. Sierhuis punktmarkades bra av Albin Hultin och det var mest Nunnely som skapade något. Ylätupa på andra kanten var osynlig.



I den andra halvleken lossnade det. Nunnely bröt igenom med sin snabbhet och sköt ett hårt skott som Giuliano Gatica i Bajen-målet lämnade retur på. Ekkelenkamp höll sig framme på returen och sköt ett skott som Gatica också var på mål men han kunde inte hålla bollen, den gick i en båge långsamt in i mål där en Hammarby-back desperat rensade den upp i nättaket.



0-2 kom direkt efter och återigen var det Ekkelenkamp. Bollen lyftes in i straffområdet och Ekkelenkamp stod för en nätt lyftning över Gatica. Bra målform på tvåvägsmittfältaren som blev tvåmålsskytt också i helgen mot Heerenveen.



Matchens vackraste mål stod Nunnely själv för sedan när han ryckte loss på sin kant, vände bort en back med en dragning och dunkade upp bollen i närmsta krysset med sin vänsterfot. Direkt efteråt byttes han och Ekkelenkamp ut mot Leo Thethani och Ryan Gravenberch.



Och det var blott 15-årige mittfältaren Gravenberch som fastställde slutresultatet på ett fint sätt när han tog emot bollen i straffområdet och snyggt vände bort backen i samma rörelse och sköt in 0-4. Han blev då den yngste målskytten i Youth Leagues historia.



Ajax är vidare till nästa runda, motståndare där återstår att se.



Rättelse: Ajax är inte vidare än, den här säsongen spelas omgångarna över två matcher så en retur väntar i Amsterdam.



Matchfakta



Hammarby 0 - 4 Ajax

Mål: 0-1 Ekkelenkamp '51, 0-2 Ekkelenkamp '53, 0-3 Nunnely '70, 0-4 Gravenberch '90

Gula kort: ter Heide

Hammarby: Gatica; Alm, Hultin, Rylander, Krusnell; Nilsson, Edlund, Bengtsson, Sequar; Mitander, Durmaz

På Twitter: @wyeds

2017-09-26 21:21:00

