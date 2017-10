Christian Ljungberg: "Man började fundera redan när vi spelade i cupen..."

Vi är tråkiga Gefle #29 med Poya Asbaghi, Christian Ljungberg och Sebastian Zettergren

Nytt avsnitt av Geflepodden "Vi är tråkiga Gefle" med tre intervjuer. Först: Sebastian Zettergren, säljare i Gefle IF, berättar om hur det är att sälja in Gefle IF och vilka visioner han har inför framtiden. Sedan: Christian Ljungberg om att han gillar Gävle som stad och om när han började känna oro för säsongsinledningen. Sist: Poya Asbaghi om vilka lärdomar laget tog med sig från Helsingborgsmatchen, om hybridgräs och Marcus Bengtssons roll. Här nere har ni Swishnummer och bankgiro till insaml

Hålltider:

00:00 Hasse hälsar välkommen



02:15 Sebastian Zettergren, säljare, pratar om sitt GIF-hjärta, om vad säljjobbet består av, om att Gefle IF redan har börjat att sälja in nästa säsong och att detta arbete går väldigt bra.



26:45 Christian Ljungberg trodde att Gävle var en småstad men blev glatt överraskad över det han fick. Han avslöjar även att det var han som rekommenderade Piotr att skriva på för Gefle IF.



44:55 Poya Asbaghi svarar på lyssnarnas frågor, förklarar varför laget blev lågt mot Helsingborg och varför laget fungerar så bra just nu.





Geflepodden startar en insamling för att rädda Bajram Ajeti kvar i Gefle IF. Vi hoppas att du vill vara med och bidra. Swisha ditt bidrag till:



Gefle IF



1235356449



eller



sätt in pengarna på bankgiro: 358-5684.



Märk bidraget ”Fansens värvning”







geflepodden@gmail.com » Klicka här för att lyssna

Nytt avsnitt av Geflepodden "Vi är tråkiga Gefle" med tre intervjuer. Först: Sebastian Zettergren, säljare i Gefle IF, berättar om hur det är att sälja in Gefle IF och vilka visioner han har inför framtiden. Sedan: Christian Ljungberg om att han gillar Gävle som stad och om när han började känna oro för säsongsinledningen. Sist: Poya Asbaghi om vilka lärdomar laget tog med sig från Helsingborgsmatchen, om hybridgräs och Marcus Bengtssons roll.