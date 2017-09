Idrottsparken, 2017-09-21 19:00

Sundsvall - AIK



Inför GIF Sundsvall – AIK

Mitt i säsongens så kallade ödesvecka känns det plötsligt inte fullt så ödesmättat längre. GIF har tre raka segrar, där den senaste vinsten i måndags mot AFC var oerhört viktig. Nu är det hemmamatch, ingen press på GIF samtidigt som förväntningarna vilar som ett ok av gjutjärn på Solnaklubbens axlar.





På en punkt avviker årets AIK påtagligt från klubbens traditioner. AIK brukar vara ett mycket starkt hemmalag. Men i år har man klart bättre resultat på bortaplan, sju segrar på elva bortamatcher är imponerande. Resultaten efter sommaruppehållet har slagit i olika riktningar. Jag har bara sett ett par av matcherna men möjligen kan man se ett mönster. AIK har vunnit mot lag som ”kliver på” ordentligt – KFF,



GIF är ett än mer sargat lag efter den lyckosamma drabbningen i Eskilstuna. Det är i skrivande stund oklart om Naurin är i skick för att starta, även om skadan inte ska vara värre än en lårkaka. Jag skulle inte ha något emot att Eskelinen fick tillfälle att fylla på sin allsvenska erfarenhet med ännu en match. Sonko Sundberg är avstängd och Danielsson kommer sannolikt inte att spela efter sin huvudskada i måndags, då det kan vara fråga om en lindrig hjärnskakning. Därtill är även





Tommy Naurin







Eric Larsson –







Hemmamatchen mot AIK är en kalkylerad förlust. GIF har aldrig haft det lätt mot lag från huvudstaden, man har sällan skrällt mot dem och AIK är inget undantag. Jag kan inte påminna mig en vinst mot AIK någonsin, bara en handfull oavgjorda matcher. Vårens match som slutade 0-0 var en typisk sådan, GIF hade inte så litet flyt när man lyckades hålla nollan. AIK under säsongen 2017 anknyter till klubbens traditioner av framgång. När AIK varit bra i modern tid har man gjort relativt få mål för att vara ett topplag samtidigt som man släppt in mycket få mål. I år har man gjort 30 mål men släppt in så få som 17. Innan Häcken gick på en storlust mot Norrköping hade de släppt så litet som 16 mål, men nu är AIK bäst i serien på att täppa till. AIK har med andra ord en stabil defensiv, detta trots att deras unge målvakten ofta varit osäker. Offensiven är däremot inte överväldigande.

2017-09-20 21:58:10

