SEGER!

Örebro – HBK 0-1

Halmstad i en måstematch, som så många denna höst. Men nu är det verkligen på riktigt. 8 poäng upp till J-södra på kvalplats. Det var bara seger som gällde.

Halmstad hade en fin intention redan under andra minuten då Höskuldur höll på att rinna igenom, men en för dagen vit-svart försvarare åstadkom en riktigt bra glidtackling och avvärjde det hela. Halmstad fortsatte att pressa på och Svedberg fick ett gyllene läge i den åttonde minuten, men avslutet på Westerbergs inlägg blev knappast av. Under första 15 minuterna hade Örebro egentligen inget eget spel alls förutom något skott utifrån. Men Halmstad som höll sin vana trogen kom inte till några riktigt farliga lägen, och de lägena som hade potential att komma höll inte tillräcklig kvalité i sekvenserna innan avslutningsögonblicket och rann istället ut i sanden.



Efter en halvtimmes spel hade Örebro fortfarande inte haft någon riktig offensiv. Domaren hade en förmåga att blåsa sönder matchen och blåste för minsta lilla förseelse och även om Halmstad ofta hade boll på offensiv planhalva bjöds det inte på något skönspel där heller.



Andra halvlek inleddes superbt för HBK, för i den 52e minuten stack Gudmundsson i mitten av offensiv planhalva och förde bollen snett framåt mot vänsterkanten för att sedan avsluta själv med vänster i bortre hörnet av målet. 0-1!



Sedan i den 55e minuten höll det på att slå tillbaka när Nilsson i HBK-målet fick se en nick från nära håll smita precis utanför egen stolpe. I den 61e minuten höll hemmalaget sig framme igen, men Nilsson lyckades precis täta till sitt mellanrum mellan benen.



Efter Halmstads mål så skärpte Örebro överlag till sitt spel samtidigt som Halmstad slappnade av mer i försvarsspelet. Det skulle ju inte heller vara första gången som Halmstad tappar en ledning denna säsong, och denna vetskap gjorde säkert sitt i huvudet på spelarna, men Mathisen framför allt, höll överlag hög klass i försvarsspelet och gjorde ett gediget jobb över stora delar i första tredjedelen.



Halmstad rann i den 83 minuten igenom efter ett fint anfall. Tyvärr stod Gudmundsson offside och läget försvann iväg. Örebro replikerade, åtminstone anfallsmässigt genom att få Besara delvis fri i offensivt straffområde. Tur för de blåklädda bortaspelarna var att Besara helt missade mål.



Efter sjukligt nervösa slutminuter med två Örebrofrisparkar och en hörna så kunde ändå Halmstad gå ur bortamatchen som segrare.



Drömmen om allsvenskan lever vidare!

0 KOMMENTARER 459 VISNINGAR 0 KOMMENTARER459 VISNINGAR KARL KARLSSON

2017-10-20 20:51:00

ANNONS:

Fler artiklar om Halmstads BK

Halmstads BK

2017-10-20 20:51:00

Halmstads BK

2017-10-20 06:43:00

Halmstads BK

2017-10-17 07:49:00

Halmstads BK

2017-10-15 11:47:03

Halmstads BK

2017-10-14 19:12:00

Halmstads BK

2017-10-14 08:32:32

Halmstads BK

2017-10-13 19:05:56

Halmstads BK

2017-10-12 09:32:00

Halmstads BK

2017-10-09 09:32:00

Halmstads BK

2017-10-01 16:51:28

ANNONS:

Halmstad i en måstematch, som så många denna höst. Men nu är det verkligen på riktigt. 8 poäng upp till J-södra på kvalplats. Det var bara seger som gällde.Under fredagen kan den slutliga spiken slås in i HBK:s allsvenska kista för 2018. Halmstad åker med största sannolikhet ner i SuperEttan - antingen idag eller senare. Men med ”Sead-miljonerna” på fickan är det mer än någonsin givet att man ska studsa tillbaka direkt igen? Nej, riktigt så enkelt tror i varje fall inte jag att det kommer att bli.1 målvakt, 6 backar, 6 mittfältare och 5 forwards (lite beroende på till vilken lagdel man räknar vissa spelare) till en medelålder på 21,83 år finns kontrakterade i HBK:s trupp inför 2018 om jag är rätt på det. Ska vi gissa att Tony öppnar skattkistan och handlar in lite välbehövlig rutin?Du skulle ha lämnat mig. Förr eller senare.HBK tog emot IFK Göteborg under lördagen. En match som speakern annonserade som ett klassiskt möte och med facit i hand så blev det en ganska typisk match med IFK mått, mycket kämpa och lite skönspel. Under dagen så hade det regnat och planen såg både tung och sliten ut. Det märktes att hösten har kommit och mycket riktigt så började matchen med mycket kamp och lite passningsspel eftersom planen inte höll för så mycket spel längs gräset.Ni har sett Malkolm Nilsson peppa från avbytarbänken hela säsongen. Idag får han chansen i målet. Det lovar gott.Och sjung för HBK!Om att Isak Petterson lämnar HBK efter säsongen."När vi två år senare åter sitter i en sjunkande SuperEttan-båt känns det inte riktigt som läge för Tony att slita av sig kavajen och börja svänga dom lurviga till tonerna av Lasse Berghagen."Halmstad åtta poäng bakom kvalstrecket och sist i allsvenskan. Malm 9 poäng framför tvåan, således serieledare. Dessa lag möttes denna söndag eftermiddag. Känslan var att matchen redan var avgjord innan domaren blåste igång den, och tyvärr var känslan rätt.