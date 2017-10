Krönika: #MeToo behövs även inom fotbollen

Alltid Blåvitts skribent Emma Mellgren, berättar varför hon tycker att uppmärksammandet av sexuella trakasserier inom fotbollen är viktigt och hur man tillsammans kan göra något åt problemet.

“Din jävla hora som tror du är något. Bara för att du skriver för Alltid Blåvitt är du inte bättre än någon annan. Du skriver inte bara som en jävla sopa, du är ful också. Hoppas de kastar ut dig för du hör inte hemma där. Låt oss killar sköta fotbollen och gör något du är bra på istället. Hallå svara då”



Efter att ha publicerat en artikel samma dag, fick jag meddelandet ovan. Det är inte första gången jag mottagit sådana kommentarer, och förmodligen inte den sista heller. Det är inte på grund av medlidande eller uppmärksamhet som jag väljer att ta upp det här, utan enbart för att påpeka att problemet finns på riktigt.



De flesta kanske har uppmärksammat hashtaggen ”Me Too” som går varm i sociala medier. För er som inte hört talas om fenomenet handlar den om att synliggöra sexuella övergrepp och trakasserier. Flera miljoner kvinnor världen över har hittills använt sig av hashtaggen. Jag tycker dels att initiativet är viktigt för att belysa hur många som faktiskt blir utsatta, men det är även ett sätt att, i väldigt många olika sammanhang, visa på att problemet verkligen existerar. Detta kan likväl appliceras på fotbollen.



Jag upplever att de i min omgivning har en bild av hur fotbollssupportrar ser ut och beter sig. Denna är oerhört missvisande och målar upp supportrar som ölkastande huliganer. Dels stärker detta intrycket av att det enbart är den typen av supportrar som går på fotboll. Det bidrar även till att stärka idèn om fotbollen som ett manligt ”forum” vilket gör att tjejer känner sig mindre och mindre välkomna. Jag upplever ofta att mina åsikter inte värderas på samma sätt som vissa andras. Om min kunskap brister bekräftar det faktumet att tjejer inte kan något om fotboll. Om jag däremot skulle ha rätt, uppfattas jag istället som överlägsen och kallas en besserwisser. Jag får sällan komplimanger baserat på mina prestationer, utan istället kommentarer som handlar om mitt utseende. För att fler kvinnor ska våga sig in i fotbollen kan inte villkoren för supporterskap vara olika.



Det är ingen nyhet att fotbollsvärlden är mansdominerad och att tjejerna på läktarna är få. 15 procent av de kvinnor som är involverade inom fotbollen har någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier och mer än två tredjedelar upplever att man som tjej blir bemött med en sexistisk jargong. Jag är alltså inte ensam. Det behöver inte vara särskilt stora saker som gör att man ibland känner sig malplacerad, men det är just de små sakerna som kanske gör att vissa tjejer inte känner sig bekväma i fotbollssammanhang.



Jag vill dock belysa att jag överhuvudtaget inte ångrar att jag gett min in i fotbollen. Det är något som helt klart förgyller min vardag och har gjort att jag har lärt känna många nya. Jag är även tacksam över det stöd och den pepp jag fått från dels andra tjejer, och även de andra redaktionsmedlemmarna på Alltid Blåvitt. Jag är bara så trött på att behöva ta emot kommentarer och se att andra tjejer kanske inte har det stödet som gör att de vågar ta för sig, när de egentligen vill.



Jag kan fortsätta jobba med det här, det gör jag gärna. Jag tror dock inte att några drastiska förändringar kommer ske så länge det enbart är just vi tjejer som belyser problemet. Eftersom fotbollen är ett så mansdominerat område, borde det ge mest effekt om männen hänger på. Det behöver inte vara stora saker. Att själv tänka på vad man säger, men att framförallt våga markera när man ser sexism i sin omgivning. Ibland kan det vara svårt att förstå ett problem som man själv inte påverkas av, men det kanske är då man har bäst utgångsläge för att göra någonting åt det. Detta är en mikroskopisk del av hela problemet sexism, men för att kunna lösa problemet kanske man måste plocka isär det för att veta vart man ska börja. Det här är mitt ställe att börja på, och jag skulle vara oerhört tacksam om ni ville hjälpa till.





















2017-10-17

