Studenternas IP 1, 2017-09-25 19:00

Sirius - Örebro



Efter att ha nätat i förlusten mot AFC så kommer Filip Rogic och de andra svartvita att vilja ta revansch. Och vad passar då inte bättre än ett Sirius som förlorat fem raka matcher? Dags att ge dem den sjätte raka förlusten, ÖSK.

Inför IK Sirius - Örebro SK: Ännu en match, ännu en revansch att ta

Efter den tunga förlusten senast hemma mot AFC så kändes det mörkt.

Men nu ska man till Uppsala för att ta revansch ännu en gång.

Och då passar det väl bra när Sirius har en katastrofal form.





Våra svartvita favoriter föll tungt förra torsdagen när Omar Eddahri gjorde som han ville och gav tre poäng åt Ryssholm AB.

En undrar hur spelarna lyckas skaka av sig såna insatser för den matchen sitter fortfarande på näthinnan hos oss supportrar.

Men det är väl rejäl skillnad på en syrlig ÖSK-skribent som mig och en professionell fotbollsspelare.

Med all rätt också, för nu måste man verkligen höja sig om man vill övertyga marginalsupportrarna att komma tillbaka i vår när Axels nya ÖSK sjösätts.

Men innan vi kan isjösätta det nya ÖSK så måste vi avsluta denna säsong snyggt och då kan vi börja med att ta en seger mot IK Sirius.



Sirius som har haft en katastrofal form sedan vi senast möttes.

När vi möttes så var vi i en dålig form samtidigt som Sirius och deras fixstjärna, Kingsley Sarfo, lekte med motståndet.

Den gången tog vi en 2-1 seger och då var inte Sarfo med p.g.a. personliga skäl, vilket kanske var tur för oss.

Senare försvann Sarfo och i början gick det ändå okej för Sirius, man hade värvat Skhodran Maholli från BK Häcken och han nätade titt som tätt.

Men sedan började man förlora matcher, många matcher.



0-1 Hemma mot Peking följt utav 4-2 borta mot ett Kalmar FF som under profeten Nanne Bergstrand börjat vinna matcher igen.

Sedan mötte man GIF Sundsvall hemma och torskade med 1-0 och efter det åkte man på storstryk hemma mot Östersund med 0-5.

Och förra veckan föll man borta mot J-Södra med 3-1, fem raka förluster med andra ord.

Man har släppt in totalt fjorton mål och gjort ynkliga tre mål dessa fem matcher.

Det så stabila Sirius har kommit ner från himlen och kraschat i Uppsala domkyrkas källare.



Trots den dåliga formen sitter Sirius lugna i båten och leds alltjämt utav Kim Bergstrand som för övrigt inte är släkt med Nanne Bergstrand, tråkigt!

Bergstrands 4-3-3 är däremot inte tråkigt då jag själv känner att ÖSK skulle må bra av ett 4-3-3 med tre centrala mittfältare istället för en tia framåt.

För trots den dåliga formen Sirius har nu så släppte man inte in särskilt många mål innan dessa fem raka förluster.

Men nu har man inte bara problem bakåt men också framåt då man inte har några riktiga framspelare kvar.



Så min stora fråga är, vem är den stora kreatören i Sirius nu när Sarfo är borta?

Sarfo stod för fem framspelningar under sin tid i Sirius och ingen annan har nått upp i dessa nivåer.

De flesta som bidragit med målgivande passningar har som mest assisterat till tre mål vardera.

Karl Larson, Kim Skoglund och Elias Andersson är de spelare som alla bidragit med tre assist.

Utöver det är poängproduktionen utspridd vilket kan vara både bra och dåligt.

Att ha många som kan stiga fram är bra men när spelet hackar så kan effekten bli den motsatta då ingen har den självklarheten i sitt spel att de tar kommandot.

Något som man inte minst märkte i ÖSK när det var kris under våra första två säsonger i allsvenskan sen återtåget 2013.



Men poängproduktion åsido så finns det tre spelare jag tycker ni borde kolla lite extra på i Sirius.

1. Elias Andersson

En ung talang som hämtats från Varberg som bidragit med en del framspelningar sen han kom och har en bra fot på fasta situationer.

2. Jesper Arvidsson

En veteran i ordets rätta bemärkelse som står för stabila insatser och även han har en bra frisparksfot.

3. Shkodran Maholli

Var ett succéförvärv när han kom från Häcken men har tappat formen lite och frågan är om han kan hitta målformen igen.



Jag pratade i den otroligt försenade matchrapporten om att Maic Sema inte förtjänade en startplats då han är för ojämn men det verkar som att han startar igen.

Och cynisk som jag är så var jag säker på att Filip Rogic skulle ta Michael Omohs plats på kanten vilket han också verkar göra.

Varför ger vi aldrig Petteri Forsell och hans finska sisu någon chans från start, har han kommit upp i fyrtiofem minuters speltid än?

Aja, bara mer för Rogic och Sema att bevisa isåfall och det hoppas jag ju att dem gör, hur negativ och om jag får säga det, gnällig jag än låter.



IK Sirius är döpta efter den starkast lysande stjärnan sett från jorden.

Men med tanke på att de har sålt sin starkast lysande stjärna så är det tids nog att ÖSK plockar ner denna julbelysning till lag och tar hem alla tre poäng till Närke.

Nahir Besara kommer visa ännu en gång vad han går för och förhoppningsvis kan Kennedy Igboananike knoppa in ett par bollar bakom Joshua Wicks, som för övrigt provspelat för oss en gång förut.

En seger skulle vara viktig för båda lagen i detta läge, vinner vi tar vi oss upp på en åttonde plats vilket tydligen är målet för säsongen.

Vinner Sirius så klättar man förbi Hammarby och går upp på trettiosex poäng och en sjunde plats.



Enligt NA så kommer denna elva spela mot Sirius:

Nahir Besara, Kennedy Igboananike.

Maic Sema, Nordin Gerzic, Johan Mårtensson, Filip Rogic

Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Brendan Hines-Ike, Sebastian Ring

Oscar Jansson



Matchen sänds på Cmore fotboll med sändningsstart 18.50

Men ni kan lika gärna ta bilen till Uppsala och hänga med alla goa tillresta närkingar!



Forza svartvitt!

0 KOMMENTARER 175 VISNINGAR 0 KOMMENTARER175 VISNINGAR PER OHLSJÖ

2017-09-24 20:57:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örebro

Örebro

2017-09-24 20:57:00

Örebro

2017-09-24 12:37:00

Örebro

2017-09-20 20:03:50

Örebro

2017-09-15 20:45:00

Örebro

2017-09-15 16:29:14

Örebro

2017-09-10 20:30:00

Örebro

2017-09-09 17:30:00

Örebro

2017-09-04 13:14:13

Örebro

2017-09-03 09:00:00

Örebro

2017-09-01 12:10:00

ANNONS:

Efter den tunga förlusten senast hemma mot AFC så kändes det mörkt. Men nu ska man till Uppsala för att ta revansch ännu en gång. Och då passar det väl bra när Sirius har en katastrofal form.Örebro hade återhämtat sig från ett tidigt ledningsmål från AFC och gick in halvtidsvila med en 2-1 ledning. I början av andra halvlek så såg det ut som att man ville leverera en nådastöt och avgöra matchen. Men helt plötsligt så slutade man spela och till slut förlorade man med 2-3. Vad fan hände egentligen?Efter den håglösa insatsen senast så vill man se ett revanschsuget ÖSK på Behrn arena. Och vilka passar inte bättre att ta ut sin ilska på än AFC Eskilstuna. Så nu drar vi vårt strå till stacken och hjälper till att skicka ner Alex Ryssholm och AFC i superettan.I sommar kommer det garanterat försvinna och anlända spelare till ÖSK mitt i en brinnande allsvensk säsong. Och här kan ni följa alla rykten och klara övergångar under säsongen 2017.Idag meddelade Örebro SK de kommit överrens med Damien Plessis om att avsluta kontraktet i förtid. Plessis värvades inför säsongen som den nya stora försvarsgeneralen trots att han under hela sin karriär spelat som defensiv mittfältare. Totalt blev det fem matcher i Svartvitt för fransmannen, varav tre från start.ÖSK stod för en riktigt fin insats idag på Behrn Arena mot Malmö där ett snöpligt underläge med 0-1 till slut vändes till en välförtjänt seger med 2-1. Nahir Besara prickade efter stor dramatik in segermålet på tilläggstid och gav samtidigt nya tränarduon Kjäll och Bäckström en smakstart på hösten.Imorgon söndag är det så premiärdags i allsvenska sammanhang för vår nya tränarduo Axel Kjäll och Daniel Bäckström. Som första test väntar en tuff utmaning när regerande mästarna likaledes nuvarande serieledarna Malmö FF gästar oss på Behrn Arena. Vågar man hoppas få se någon slags nytändande tränareffekt direkt?Idag meddelade Örebro SK, via sin hemsida, att Daniel Bäckström rekryteras till ny assisterande tränare. Samtidigt skriver klubben att teamet runt Axel Kjäll inte nödvändigtvis kommer att se ut som det gör idag även i framtiden. Bäckström har skrivit på för 3,5 år och kommer närmast från sin roll som akademichef i IFK Norrköping.Efter en debutsäsong under fjolåret som handlade mycket om att bli varm i kläderna har Brendan Hines-Ike i år varit en regelbunden startspelare i lagets mittlås. Svartvitt fick sig en pratstund med den 22-årige amerikanen och berörde b la skillnaden på Axén och Kjälls tränarförmågor, skillnaden på att spela med Almebäck och Brorsson samt lite nutid och framtid.Alexander Axéns dagar som tränare i Örebro är förbi. Ett avsked som enligt Alexander själv skedde med blandade känslor. I Podcasten ”Gamla Trä” berättar Axén om en övergång som sprack. Källor till SvenskaFans säger att Hammarbys Stefan Batan var i princip klar, men ÖSK styrelse stoppade affären i sista sekund.