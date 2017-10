Behrn Arena, 2017-10-01 17:30

Örebro - Kalmar

1-0



Örebro SK – Kalmar FF: 1-0 och avancemang i tabellen

På söndagskvällen tog ÖSK emot Kalmar FF hemma på Behrn Arena i en match som slutade med 1-0 efter mål av Kennedy Igboananike. Resultatet och den hållna nollan var dock inte gott nog. Dessutom gick alla andra resultat ÖSKs väg denna kväll vilket gör att ÖSK avancerade från tionde till sjunde plats i den allsvenska tabellen.





Till slut blev det en väldigt fin höstkväll ändå. Höstkänslan var total i ett kylslaget Örebro denna första söndag i oktober. Det var mössa och vantar på flertalet av de 5176 betalande åskådarna. Själva spelet var kanske heller inte så värmande då Kalmar FF ägde mycket av den första halvleken men utan att egentligen skapa mer än en chans. Den då Stefan Larsson sköt precis utanför i en chans som dök upp från nästan ingenstans alls.ÖSK, som i skadade Michael Almebäcks frånvaro startade med Arvid Brorsson i mittförsvaret, lyckades få till två rejäla farligheter under första halvlek. Först genom Nahir Besara som redan i den åttonde minuten prickade stolpen efter att Johan Mårtensson slitit till sig bollen på mittplan och spelat vidare till Besara som gick på skott.ÖSKs andra rejäla chans blev till 1-0 i den 43:e minuten. Besara drogs ner på mittplan av en Kalmar-spelare. Frisparken som följde slog Besara själv in mot straffpunkten där Filip Rogic fick pannan på bollen. Kalmars målvakt Lucas Hägg-Johansson räddade dock förstaläget men därefter blev det lite kabalalik runt bollen och det utnyttjade Kennedy Igboananike som kunde vända om och dunka in bollen i nättaket för att sedan fira målet med sin normala gymnastikövning.ÖSK gick till halvtidpaus i ledning trots att det varit en chansfattig och lätt trist första halvlek.I andra halvlek jämnas spelat ut något, men de rejäla målchanserna uteblev. Totalt fick ÖSK tre skott på mål jämfört med Kalmars sju.Kennedy Igboananike gjordes ner i straffområdet vid något tillfälle, men ingen straff döms. Kalmar FFs Romario har några skott som kunde blivit farliga om han fått dem på mål. Bredan Hines-Ike gick på några offensiva utflykter som blev till halvfarliga lägen, framförallt hans första i minut 61, men målvakten gjorde sig stor och räddade. Besara hoppade över bollen och gav Rogic ett läge men en försvarare i Kalmar hann emellan.Med knappa kvarten kvar genomför Kalmar ett trippelbyte som delvis skapar tryck mot ÖSK. Framförallt är det Papa Alioune Diouf som har tre nicklägen men Oscar Jansson står rätt placerad varje gång.Mot slutet av matchen får ÖSK några kontringslägen som kunde stängt matchen, men effektiviteten saknades.1-0 stod sig matchen ut och på presskonferens efter matchen fick ÖSK beröm av Kalmars Nanne Bergstrand för en bra försvarsinsats och det var något som Axel Kjäll höll med om när han tyckte att det var en riktig laginsatts idag och han var väldigt nöjd med den hållna nollan. Kjäll tyckte också att det var riktigt skönt med två raka segrar eftersom att det gått väldigt mycket upp och ner för laget under hela säsongen. Kjäll berömde också Maic Semas försvarsinsats mot Kalmars ytterback Stefan Larsson lite extra.Efter vinsten avancerar ÖSK i tabellen. Från tionde till sjunde plats då alla andra resultat föll ÖSKs väg ikväll. AIK vann över Elfsborg , Djurgården vann över Sundsvall och Norrköping vann över Hammarby Bäst i ÖSK var Brendan Hines-Ike . Vi på Svartvitt ser gärna mer av hans offensiva utflykter.Oscar Janssons målvaktsspel var också tätt och stabilt. En hållen nolla är alltid en hållen nolla!Hela ÖSKs försvarsspel ska ha en enorm eloge idag. Det var den som bäddade för segern.Till slut blev det en väldigt fin höstkväll ändå.

Örebro-Kalmar Oscar Jansson

Martin Lorentzson

Arvid Brorsson

Brendan Hines-Ike

Sebastian Ring

Maic Sema

Nordin Gerzic

Johan Maartensson

Filip Rogic

Nahir Besara

Kennedy Igboananike



Avbytare

Ferhad Ayaz

Anton Fagerstrom

Petteri Forsell

Patrik Haginge

Michael Omoh

Victor Skold

Logi Valgardsson

Lukas Hagg Johansson

Mikael Dyrestam

Viktor Elm

Viktor Agardius

Emin Nouri

Romarinho

Filip Sachpekidis

Herman Hallberg

Stefan Larsson

Erton Fejzullahu

Jonathan Ring



Avbytare

Marko Biskupovic

Papa Diouf

John Hakansson

Philip Hellquist

Romario Rodrigues

Harmeet Singh

Markus Thorbjornsson



2017-10-01 21:55:00

Svartvitts ordinarie fotograf Kenny Tunmats är på semester. Då tar vi in reserven Patrik Gunnarsson som också tar riktigt bra bilder.På söndagskvällen tog ÖSK emot Kalmar FF hemma på Behrn Arena i en match som slutade med 1-0 efter mål av Kennedy Igboananike. Resultatet och den hållna nollan var dock inte gott nog. Dessutom gick alla andra resultat ÖSKs väg denna kväll vilket gör att ÖSK avancerade från tionde till sjunde plats i den allsvenska tabellen.På söndag tar Örebro SK emot Kalmar FF hemma på Berhn Arena. Båda lagen kommer med var sina tre färska fina poäng efter ÖSKs seger borta mot Sirius och Kalmars seger hemma mot Östersund.Mellan åren 2008-2010 utgjorde den danske pansarvagnen Kim Olsen ett ständigt hot mot de allsvenska motståndarlagens straffområden. Olsen stod för totalt 19 mål under sina 56 framträdanden i den svartvita tröjan och var ett mycket uppskattat inslag på Behrn Arena. Svartvitt fick möjligheten att göra en liten avstämning med vår gamle superdansk.Efter en grym första halvlek så skulle matchen bara spelas av i andra halvlek. Men efter att Sirius börjat spela fotboll och kvitterat samtidigt som Örebros fötter förvandlats till bly så anade man en vändning. Fast då klev allas nya favorit, Filip Rogic, fram och visade stolthet, hjärta och passion.Efter den tunga förlusten senast hemma mot AFC så kändes det mörkt. Men nu ska man till Uppsala för att ta revansch ännu en gång. Och då passar det väl bra när Sirius har en katastrofal form.Örebro hade återhämtat sig från ett tidigt ledningsmål från AFC och gick in halvtidsvila med en 2-1 ledning. I början av andra halvlek så såg det ut som att man ville leverera en nådastöt och avgöra matchen. Men helt plötsligt så slutade man spela och till slut förlorade man med 2-3. Vad fan hände egentligen?Efter den håglösa insatsen senast så vill man se ett revanschsuget ÖSK på Behrn arena. Och vilka passar inte bättre att ta ut sin ilska på än AFC Eskilstuna. Så nu drar vi vårt strå till stacken och hjälper till att skicka ner Alex Ryssholm och AFC i superettan.I sommar kommer det garanterat försvinna och anlända spelare till ÖSK mitt i en brinnande allsvensk säsong. Och här kan ni följa alla rykten och klara övergångar under säsongen 2017.Idag meddelade Örebro SK de kommit överrens med Damien Plessis om att avsluta kontraktet i förtid. Plessis värvades inför säsongen som den nya stora försvarsgeneralen trots att han under hela sin karriär spelat som defensiv mittfältare. Totalt blev det fem matcher i Svartvitt för fransmannen, varav tre från start.