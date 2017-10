Bajen away

Tele2 Arena, 2017-10-23 19:00

Med ny målsättning och nya avbräck i backlinjen åker IK Sirius åter till Tele2-arena för att möta Hammarby. Ett Hammarby som senast förlorade mot Kalmar efter en mindre bra match och ett självmål av Solhiem. Förhoppningsvis fortsätter Bajens maskineri att hacka och vi kan ta med känslan från i söndags.





Med dessa avbräck förändras matchtruppen och in istället kommer Oskar Nilsson, Jakob Bergman, Kyria Kambusi och



Lukas

Bergman – Skoglund – OP – Arvidsson

CG – Haglund –

Vecchia – Maholli – ”GT” Nilsson



Hammarby då, som trots våra sju förluster i rad ligger två poäng bakom oss i tabellen. Som sagt så övertygande laget inte senast när man förlorade mot



// Axel Under söndagens match blev Wicks och Kalle Larson skadade, men under veckan gavs relativt positiva besked. Wicks verkar inte ha ådragit sig någon stor muskelskada i vänster vad men Bergstrand menar att det fortfarande är tveksamt om han kommer till spel imorgon. Vad gäller Kalle så är det en liten skada på ledbandet och det verkar som att han spelat klart för denna säsong. Två tunga avbräck och förutom dem så är även NBT avstängd efter att ha dragit på sig ett gult kort i den 97’ minuten. Kanske hade han i bakhuvudet att han ville vara säker på att kunna spela sista hemmamatchen för säsongen, som också kommer bli hans sista. För som vi alla har läst under veckan meddelade NBT att han avslutar karriären efter säsongen. Det känns oerhört tungt och tråkigt. Även om han inte haft en av sina bästa säsonger är det ovärderligt att ha en lagkapten som NBT. Få spelare representerar IKS på samma sätt som NBT gör. Han förtjänar alla tack och alla applåder som är möjligt att ge, tack för allt Niklas.Med dessa avbräck förändras matchtruppen och in istället kommer Oskar Nilsson, Jakob Bergman, Kyria Kambusi och Jesper Arvidsson . Bergman som blev tillbakakallad från sitt lån i Nyköping på grund av skadad på Kalle kan ju tänkas kliva direkt in i startelvan, alternativt Johan Andersson . Jeppe kliver in och ersätter NBT på vänsterbacken vilket gör att en möjlig startelva kan se ut såhär:LukasBergman – Skoglund – OP – ArvidssonCG – Haglund – Elias Andersson Vecchia – Maholli – ”GT” NilssonHammarby då, som trots våra sju förluster i rad ligger två poäng bakom oss i tabellen. Som sagt så övertygande laget inte senast när man förlorade mot Kalmar . Jag personligen är förvånad att de inte spelar bättre med tanke på det spelarmaterialet man förfogar över. De har haft problem att hitta tillbaka till sin topp som de visade mot Örebro. Jag tror att om vi använder oss av samma matchplan som senast mot DIF ska vi ha en väldigt god chans att knipa några poäng. Med den nya målsättningen att hamna topp 8 krävs det nästan seger imorgon med tanke på att vi i nästa match möter Malmö. Hur som helst så tar en match i taget och förhoppningsvis kan vi ge NBT och Ante och Ante ett fint avsluta på deras sista säsong.// Axel

2017-10-22 17:15:20

