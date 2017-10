Modo utan poäng i Umeå

Modo åkte på säsongens första förlust borta mot Björklöven, siffrorna skrevs 3-2 till hemmalaget





Det var Modo som inledde matchen bäst, man kontrollerade tempot och hade mycket puck, men däremot kom man inte till särskilt många skott. Tobias Ericsson inledde målskyttet för bortalaget med en riktig kanon från blålinjen, i sekvensen efter att han träffat lagkamraten Röymark i huvudet med ett skott! Röymark stod dock kvar inne framför mål och skymde målvakten Werner som inte såg ett dugg.

Efter det tog Björklöven över mer och mer, och man satte gradvis in en högre forecheck, som skulle resultera senare. Innan den första perioden hade Modo-bekantingen Farley kvitterat bakom



I den andra perioden var det Björklöven för hela slanten, och man tog också ledningen med 2-1 genom Tobias Hage, efter att den höga pressen gjort att backparet Ericsson och Aronsson i Modo spelat fast sig nere bakom mål. Björklöven sköljde på med press och lät egentligen inte Modo komma upp i mer än nån ströattack. Helt ologiskt kvitterade Modo innan perioden var över, backen Marcus Oskarsson hängde med upp och sköt ett skott som enligt statistiken träffade Martin Röymark innan det passerade mållinjen, så Röymark står officiellt som målskytt. Man gick till periodvila med ställningen 2-2.



I den tredje perioden blev det endast ett mål, och det var Björklövens glödhete



Nu återstår det att se hur Modo hanterar årets första motgång. Jag tror inte en rutinerad räv som Särkijärvi kommer låta laget deppa ihop, utan man kommer nog komma ut peppade till öronen i lördagens hemmamatch mot

PETER KEMPE

På Twitter: kempelito

2017-10-05 11:08:41

