Ny nolla för Hanses gav full pott

Modo tog en meriterande seger borta mot Karlskoga, siffrorna skrevs till 0-4







Det var Modos





Den andra perioden kom Karlskoga ut och satte lite mer press på Modo, men utan att få utdelning. Istället var Modo väldigt effektiva när man fick lägen, både Emil Molin och Patrik Karlkvist gjorde mål efter att ha hittat lösa puckar runt målet, och man gick till pausvila med ställningen 0-3.





Modo klev in i den tredje perioden och spelade ut på ett sätt man inte sätt på flera år. Där man normalt sett som supporter suttit och darrat av nervositet vid ledning gick man istället i spinn av att se att läget klev upp ännu ett snäpp och vågade hålla i pucken och ha längre anfall, och man gav inte Karlskoga mycket att jobba med. Jesper Sellgren blev serverad öppet mål med tid att sätta sig och käka en sen middag innan han la in pucken, men blev nog lika chockad som oss andra så det slutade med att han i sin iver över var i målet han skulle skjuta la pucken i stolpen istället. Sellgren själv var nog den som skrattade mest åt det hela. Modo gjorde dock 4-0 lite senare i spel fem mot tre, Patrik Karlkvist på direktskott efter en fin pass från Oskarsson. Karlkvist som gjorde 0 mål på försäsongen har nu gjort tre mål på dom två senaste matcherna! Det var för övrigt Erik Hanses andra nolla på tre matcher.

0 KOMMENTARER 69 VISNINGAR 0 KOMMENTARER69 VISNINGAR PETER KEMPE

På Twitter: kempelito

2017-09-27 21:35:00

