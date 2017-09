2017-09-20 20:45

Milan - Spal



Får Silva chansen i ligaspelet?

Inför Milan-SPAL: Nykomling på besök

I säsongens första mitt-i-veckan-match tar Milan emot nykomlingen SPAL, som efter en positiv inledning stött på patrull i de senaste matcherna. Detta är givetvis en match ett Champions League-jagande Milan ska ro hem utan problem.



Milan



Milans inledning på säsongen var beskedlig med segrar mot



Därefter har laget ryckt upp sig och spelat ut Austria Wien efter noter i



Eftersom senaste matchen mot Udinese spelades så sent som i söndags är det inte alls omöjligt att Montella roterar en del i startelvan. Spelare som till skillnad från helgens match kan få starta är



Som bekant saknas Andrea Conti, som tyvärr dragit av korsbandet och missar kommande halvår. Hans ytterbackskollega





Senaste fem matcherna (4-0-1):



Milan-Udinese 2-1

Austria Wien-Milan 1-5

Lazio-Milan 4-1

Milan-Cagliari 2-1

KF Shkendija-Milan 0-1







SPAL



Nykomlingarna från Ferrara i Emilia-



I laget finns en hel del Milan-bekantingar, eller vad säger ni när ni hör namn som Bartosz Salamon,



SPAL, eller Società Polisportiva Ars et Labor som bokstäverna står för, toppade förra säsongens upplaga av Serie B och fick därmed chansen att för första gången på 49 år spela



Hur bra det än gått de senaste säsongerna är Serie A en helt annan nöt att knäcka. SPAL kommer få kämpa hårt ända in i maj för att försäkra sig om att få stanna i finrummet.





Senaste fem matcherna (2-1-2):



SPAL-Cagliari 0-2

Inter-SPAL 2-0

SPAL-Udinese 3-2

Lazio-SPAL 0-0

SPAL-Renate 1-0







Troliga startelvor (GdS):



Milan (3-5-1-1): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Biglia, Calhanoglu, Rodriguez; Suso; Silva



SPAL (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Antenucci, Borriello







Domare:



Rosario Abisso







Vad? Serie A, Milan-SPAL

När? Onsdag 20 september, 20.45

TV? Viaplay Milans inledning på säsongen var beskedlig med segrar mot Crotone och Cagliari som båda lämnade en del övrigt att önska. I säsongens tredje omgång fick de rödsvarta en rejäl kalldusch när Lazio piskade in 4-1 hemma på Olimpico i Rom, vilket plötsligt satte detta Milan-nybygge i rejäl gungning.Därefter har laget ryckt upp sig och spelat ut Austria Wien efter noter i Europa League och spelat en betydligt stabilare match i söndags mot Udinese . Detta efter att Vincenzo Montella för stunden övergått från 4-3-3 till 3-5-2. I de två senaste matcherna har det tydligt framgått att 3-5-2 är att föredra för detta Milan. Laget har tre bra mittförsvarare som samtliga trivs i en trebackslinje, ytterbackar med fina offensiva kvaliteter samt ett starkt centralt mittfält. För framtida segrars skull gör nog Montella bäst i att spela in detta system ordentligt.Eftersom senaste matchen mot Udinese spelades så sent som i söndags är det inte alls omöjligt att Montella roterar en del i startelvan. Spelare som till skillnad från helgens match kan få starta är Ignazio Abate , Hakan Calhanoglu och André Silva. De två sistnämnda var matchens giganter mot Austria Wien men har hittills inte fått chansen på riktigt i ligan. Nu när chansen förmodligen kommer gäller det att ta den.Som bekant saknas Andrea Conti, som tyvärr dragit av korsbandet och missar kommande halvår. Hans ytterbackskollega Luca Antonelli är också skadad och missar onsdagsmatchen.-Udinese 2-1Austria Wien-1-5-Milan 4-1-Cagliari 2-1KF Shkendija-0-1Nykomlingarna från Ferrara i Emilia- Roma gna inledde säsongen piggt med ett kryss borta mot Lazio som följdes upp av en seger hemma mot Udinese. Efter landslagsuppehållet har Leonardo Semplicis mannar haft det tuffare. Mot både Inter och Cagliari har det blivit förluster och man har inte lyckats göra något mål. Faktum är att SPAL enbart lyckats göra mål i matchen mot Udinese hemma på Stadio Paolo Mazza.I laget finns en hel del Milan-bekantingar, eller vad säger ni när ni hör namn som Bartosz Salamon, Alberto Paloschi och Marco Borriello . Där finns även allsvenska bekantingar som före detta AIK:aren tillika finske landslagsman Sauli Väisänen och MFF:s Pa Konate. Av dessa spelare har samtliga utom Pa Konate varit ordinarie hittills under nykomlingarnas säsongsinledning.SPAL, eller Società Polisportiva Ars et Labor som bokstäverna står för, toppade förra säsongens upplaga av Serie B och fick därmed chansen att för första gången på 49 år spela Serie A -fotboll igen. Detta efter att laget säsongen innan gått upp i Serie B genom att toppa sin grupp i Lega Pro. Det är således en riktig framgångssaga skriven i första hand av tränare Semplici.Hur bra det än gått de senaste säsongerna är Serie A en helt annan nöt att knäcka. SPAL kommer få kämpa hårt ända in i maj för att försäkra sig om att få stanna i finrummet.SPAL-0-2-SPAL 2-0-Udinese 3-2Lazio-SPAL 0-0-Renate 1-0: Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Biglia, Calhanoglu, Rodriguez; Suso; Silva: Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Antenucci, BorrielloRosario AbissoSerie A, Milan-SPALOnsdag 20 september, 20.45Viaplay

0 KOMMENTARER 173 VISNINGAR 0 KOMMENTARER173 VISNINGAR TOMMI UKSILA

På Twitter: @TUksila

2017-09-19 18:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-09-19 18:00:00

Milan

2017-09-18 16:45:00

Milan

2017-09-17 17:13:28

Milan

2017-09-15 16:00:00

Milan

2017-09-14 21:03:54

Milan

2017-09-13 21:47:00

Milan

2017-09-13 18:00:00

Milan

2017-09-11 08:00:00

Milan

2017-09-10 18:03:53

Milan

2017-09-09 22:23:00

ANNONS:

I säsongens första mitt-i-veckan-match tar Milan emot nykomlingen SPAL, som efter en positiv inledning stött på patrull i de senaste matcherna. Detta är givetvis en match ett Champions League-jagande Milan ska ro hem utan problem.Under söndagseftermiddagen tog Milan emot Udinese hemma på San Siro med hopp om att revanschera sig efter smällen mot Lazio förra helgen. Hemmalaget gjorde det som krävdes och lite till och kan räkna in tre nya poäng.Ett av nyförvärven, kroaten Kalinic, presenterade sig på allvar för hemmapubliken med sina två mål.Denna intervjuseries första återkommande gäst är Gustav Östergren, en av få Udinese-supportrar i Sverige. Häng med för att få en dos Udinese när vi pratar målsättningar för säsongen, nedmonteringen under sommarens mercato, mängden talang på det svartvita mittfältet och Gustavs tankar om den väg Milan nu ska vandra under kinesisk ledning. Givetvis blir det även en hel del annat.Milans nyförvärv hade en bra kväll i Wien när Milan enkelt bortaslog Austria Wien.tar ikväll upp kallduschen mot Lazio och diskuterar skillnaden mellan lagen. Vidare funderas kring hur Montella bör göra förändringar samt avslutningsvis tankar om Montolivos vara eller icke vara.För första gången på länge är det återigen dags för Milan att beträda planen i de europeiska cuperna, om så bara Europa League. Under torsdagskvällen tar sig laget till den österrikiska huvudstaden för att ta sig an Austria Wien i gruppspelspremiären.Efter regn kommer solsken, men regnmolnen bildas snabbt igen och en hel fotbollssöndag kan bli förstörd. Rossoneri floppar i sin första – försenade – Big Match på Stadio Olimpico. Säsongen är lång, vi måste spara krafter... Säsongen är lång, vi måste spara krafter. Montellas mantra ekar i spelarbussar, intervjuer och omklädningsrum. Logiskt budskap, men ingen ursäkt för ännu en brutalt misslyckad laguppställning.Ciro Immobile körde på egen hand över Milan som fick inkassera säsongens första förlust i Rom.Efter landslagsuppehållet är det dags att ta upp klubbfotbollen i Italien igen. Biglia möter sin före detta klubb i säsongens på pappret första svåra match.