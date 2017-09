Podcast Rossoneri - avsnitt 4

Nytt avsnitt ute



Vi avhandlar även den stora pressen som sätts på Montella under den tuffa kommande oktobermånaden.



Länk till avsnittet hittar ni Avsnitt nummer fyra med lika många matcher att beta av i det senaste avsnittet. Den stora snackisen efter den senaste matchen var att Milan s sportchef var så irriterad att han uttalade sig om inställning och vilja från laget.Vi avhandlar även den stora pressen som sätts på Montella under den tuffa kommande oktobermånaden.Länk till avsnittet hittar ni här.

0 KOMMENTARER 210 VISNINGAR 0 KOMMENTARER210 VISNINGAR KAVEH GOLESTANI

2017-09-27 21:49:59

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-09-27 22:48:00

Milan

2017-09-27 21:49:59

Milan

2017-09-26 05:33:00

Milan

2017-09-23 20:30:00

Milan

2017-09-23 18:07:00

Milan

2017-09-21 09:49:00

Milan

2017-09-20 22:58:52

Milan

2017-09-19 18:00:00

Milan

2017-09-18 16:45:00

Milan

2017-09-17 17:13:28

ANNONS:

Milan spelar andra omgången i Europa League hemma på San Siro, och allt annat än tre poäng mot kroatiska Rijeka är minst sagt underkänt.Nytt avsnitt uteRossoneri är en podcast om AC Milan på svenska. En podcast av fans för AC Milan/Serie A fans.Rossoneris långa och intensiva fotbollsvecka går mot sitt slut. Tre poäng saknas för full pott eller för en så kallad filotto om vi vill använda "campionato språk". Milan får räkna med ett betydligt svårare motstånd i helgen, ett formstarkt Sampdoria på en av Serie As svåraste bortaplaner, Stadio Luigi Ferraris eller, enklare, fantastiska Marassi.Voce dei Rossoneri handlar denna gång om Milans rikning, Europa-cupen och spelare som utmärkt sig under säsongsinledningen.Rodriguez och Kessie gav Milan vinsten från elva meter.Milan avfärdade ett tamt S.P.A.L. efter att ha straffat nykomlingarna två gånger om.I säsongens första mitt-i-veckan-match tar Milan emot nykomlingen SPAL, som efter en positiv inledning stött på patrull i de senaste matcherna. Detta är givetvis en match ett Champions League-jagande Milan ska ro hem utan problem.Under söndagseftermiddagen tog Milan emot Udinese hemma på San Siro med hopp om att revanschera sig efter smällen mot Lazio förra helgen. Hemmalaget gjorde det som krävdes och lite till och kan räkna in tre nya poäng.Ett av nyförvärven, kroaten Kalinic, presenterade sig på allvar för hemmapubliken med sina två mål.