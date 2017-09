Inför Shakhtar Donetsk – Napoli: Tufft test i Ukraina

Napoli reser till Charkiv i Champions League-premiären för en svår bortamatch med de ukrainska mästarna Shakhtar Donetsk. En match där tre poäng är i fokus för att starta årets högintressanta gruppspel på bästa tänkbara vis.

Så var det då äntligen dags igen. Dags för spelarna att äntra europafotbollens absoluta finrum och insupa den Champions League-hymn som ger varje fotbollsälskare gåshud. Maurizio Sarris mannar inleder den här säsongens CL-äventyr i Ukraina mot landets giganter, Shakhtar Donetsk.



Det är nästan ett helt skadefritt Napoli med gott självförtroende som kliver in i gruppspelet efter tre raka segrar i ligastarten av Serie A. Sarri kommer, enligt uppgifter, ställa upp med ett snarlikt lag som i 3-0-viktorian mot Bologna i söndags. De ändringar det pratats om är att Albiol och Diawara ska kliva in från start till förmån för Chiriches och Jorginho. Tonelli och Leandrinho är de enda två indisponibla spelarna, två killar vars namn ändå inte hade florerat speciellt flitigt i några startelvediskussioner.





MOTSTÅNDARKOLLEN Ukrainskt motstånd i europaspelet börjar nu kännas ganska slentrianmässigt för Napoli. Den här gången har man Shakhtar i gruppen som numera är ett väldigt rutinerat Champions League-gäng. I fjol förlorade man i play-off men dessförinnan har man varit i sex raka gruppspel med en kvartsfinal 2010/2011 som bästa resultat. Man ligger på artonde plats i UEFA:s rankinglistor, jämför med Napoli som återfinns på plats fjorton. Visserligen är det ett rankingsystem som går att sätta väldigt stora frågetecken för, men det ger i alla fall en fingervisning om att det inte är något blåbärslag Napoli möter. Om det nu var någon som, mot förmodan, hade fått för sig det. Det man dock ska komma ihåg med ett lag som Shakhtar är att prestationsnivån kan komma att pendla något kolossalt. Höjden är oerhörd samtidigt som man riskerar att falla platt om man kommer någorlunda snett in i en match mot meriterat motstånd.



Man vann i fjol ligan i stor stil och har bärgat titeln sex av de senaste åtta säsongerna. Man har hittills tagit 21 av 24 möjliga poäng under årets säsong och leder därmed ukrainska Premier League före tvåan Dynamo Kiev.



Laget tränas av den 44-årige portugisen Paulo Fonseca och truppen präglas av inhemska och sydamerikanska spelare. Exempelvis finns det hela åtta brassar i laget. En av dessa är Marlos som får ses som ett av de största offensiva hoten. Han vilades dessutom i 3-1-segern mot Zorya i helgen och har tidigare stått för fyra mål på sju matcher. Den utpräglade anfallaren Facundo Ferreyra blir ett annat namn att se upp med. Argentinaren slutade tvåa i skytteligan i fjol med tretton fullträffar och har hittills gjort tre mål i årets säsongsupptakt. Den rutinerade kroaten Darijo Srna är ett annat välkänt namn som återfinns i hemmalagets backlinje.





Vi förväntar oss en matchbild där Shakhtar kan tillåtas ha en del boll medan Napoli kommer försöka straffa dem med snabba omställningar på topptrion som lär kunna hitta en del ytor att operera på. Hamsik berättade för Gazzettan att laget förväntar sig en riktigt tuff match men där seger och i slutändan en åttondelsfinal är det självklara målet. Väl där kan allting hända tillägger napolitanarnas slovakiske kapten.



Värt att nämna är att matchen inte spelas på Donbass Arena i Donetsk som normalt är Shakhtars hemmaplan. På grund av tumultet och oroligheterna i området spelar laget sedan i början av 2017 på Metalist Stadium i Charkiv, drygt 25 mil från originalarenan. En faktor som rimligtvis bör ha en liten inverkan på hemmalaget.



TROLIGA STARTELVOR SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Srna, Krivtsov, Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Kovalenko, Bernard; Ferreyra.



NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



Avspark: Onsdag 13/9 kl 20.45

Arena: Metalist Stadium (40.000)

Domare: Felix Zwayer (Tyskland)

TV-sändning: Viasat Sport HD & Viaplay



Det var på dagen ett år sedan vi säsongsdebuterade i Champions League i fjol. Vart någonstans? Jo, i Ukraina. En snarlik 2-1-seger som den mot Dynamo Kiev känns lika rimlig som välkommen. Nu drar säsongen igång på allvar.

0 KOMMENTARER 149 VISNINGAR 0 KOMMENTARER149 VISNINGAR TODD ÅKESSON

todd.akesson@hotmail.com

2017-09-13 09:26:00 todd.akesson@hotmail.com2017-09-13 09:26:00

ANNONS:

Fler artiklar om Napoli

Napoli

2017-09-13 09:26:00

Napoli

2017-09-10 23:22:51

Napoli

2017-09-10 07:16:00

Napoli

2017-09-04 05:50:46

Napoli

2017-09-01 06:00:00

Napoli

2017-08-27 23:47:56

Napoli

2017-08-26 13:49:18

Napoli

2017-08-24 22:30:00

Napoli

2017-08-22 23:29:00

Napoli

2017-08-21 18:53:14

ANNONS:

Napoli reser till Charkiv i Champions League-premiären för en svår bortamatch med de ukrainska mästarna Shakhtar Donetsk. En match där tre poäng är i fokus för att starta årets högintressanta gruppspel på bästa tänkbara vis.Efter en timmes stiltje fick Napoli hål på Bologna och vann tillslut med klara 3-0 utan att göra någon spelmässigt perfekt match. Callejon, Mertens och Zielinski skrevs in i målprotokollet när napolitanarna tog sin tredje raka trepoängare i säsongsupptakten.Dags för omgång tre av ligan och Napoli möter Bologna borta.Betyg och kommentarer kring Napolis mercato.Här följer övergångar och rykten som berör Napoli.Napoli lyckades, efter mycket om och men, slå fjolårets boogieteam Atalanta med 3-1. Efter att ha hamnat i underläge och spelet länge gått i stå lossnade det efter knappa timmen. Målen från Zielinski, Mertens och Rog såg till att Napoli bärgade tre poäng i hemmapremiären.Det fanns bara en klubb i Serie A förra säsongen som Napoli inte lyckades ta en enda poäng av. Det var inte Juventus, Roma, Milan eller någon annan storklubb. Gasperinis Atalanta var laget som knäppte de ljusblå på nosen två gånger om och nu är det dags för revansch.Här följer små och stora nyheter kring Napoli.En plats i Champions League stod på spel och Napoli tog sig an uppgiften med bravur. Man slog OGC Nice med 2-0 på bortaplan och nu väntar en spännande gruppspelslottning.Efter en stabil bortaseger mot Hellas är det dags för Napoli att göra jobbet även i Europa. På San Paolo slog man Nice med 2-0, frågan är om det omaka paret Sneijder-Balotelli kan erbjuda fransmännen en väg tillbaka in i playoff-mötet?