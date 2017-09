Notizie dal Vesuvio; Milik ny operation?

Här följer små och stora nyheter kring Napoli.

Milik gick ut igår med en befarad knäskada, dock är det ej samma knä som i fjol som är justerat. Idag undersöks polacken, men eventuellt blir det (vid behov) ett ingrepp imorgon. Vi får se hur Sarri löser anfallsfrågan, Mertens kan inte spela varje match. Är Leandrinho redo? Eller skolar han om Ounas, från ytter till central anfallare som med Dries? Vi får se i första hand hur länge Milik blir borta.Lottningen i CL är gjord och Napoli hamnar i samma grupp som Manchester City, Feyenoord och Shakhtar Donetsk. Detta blir en tuff grupp, kanske finns ingen riktig favorit? City har störst muskler, men efter förra säsongen känns de inte helt övertygande. Shakhtar är en tuff resa, det vi alla sedan tidigare, Rotterdam luktar resa...Napoli bör ha en bra möjlighet att avancera från gruppen.Spelschema:13/9 Shakhtar-Napoli26/9 Napoli-Feyenoord17/10 Manchester city-Napoli1/11 Napoli-Manchester City21/11 Napoli-Shakhtar6/12 Feyenoord-NapoliPå onsdag väntar första matchen av två i kvalet till CL då Napoli får besök av Nice och i nuläget har över 40.000 biljetter sålts. Förhoppningsvis närmar vi oss slutsålt och det kan i förlängningen ge det tryck som kan lyfta Napoli i denna oerhört viktiga match.Från Nice kommer uppgifter om att både Balotelli och värvade Sneijder missar onsdagens match medans Napoli och Sarri har fullt lag tillgängligt. Huruvida det ser ut så hos motståndarna på onsdag återstår att se. För Napolis del gäller givetvis att inte luras in i någon falsk trygghet om det saknas farliga spelare, sådant kan leda till onödiga baklängesmål mm på hemmaplan.Det ryktas att Napoli kommer att spendera ytterligare ifall klubben når CL. Vi får se om det blir Chiesa från Fiorentina eller om man satsar på någon av målvakterna det tidigare talats om.Bournemouth stod ikväll för motståndet, eller förlåt! Bårrmott som de Italienska kommentatorerna sa. Hur som haver så skulle Napoli ikväll ta sig över till de brittiska öarna för att vässa formen inför kommande CL-Playoff och ligastart. På planen fick vi se Sarri mönstra ett sedervanligt 4-3-3. med trion Insigne,Mertens,Callejon. Just dessa tre figurer var det som skulle sätta liv på denna till syntes ganska avvaktande och trötta inledning. Genom snabba kombinationer och väldigt mycket skott så snubblade Mertens tillslut in 1-0 till Napoli efter att ha blivit träffad att Insignes skott. Första halvlek rullade på och Napoli lät inte Bournemouth låna bollen. 60-40 i Bollinnehav!Hemmalagets andra halvlek skulle visa sig vara bättre. Man skakade inte bara liv i matchen utan även bjöd på fotboll. Det gav resultat och ett mer passivt Napoli blev staffade med både 1 och 2 två mål. Aningen oroande hur lätt det blev för Bournemouth att skapa farliga mål chanser när man tagit sig förbi sin första gubbe. Napoli lyckades iallfall kvittera innan domaren blåste i pipan. 2-2!Ett resultat som spelar mindre roll, men återigen får vi smaka på våran egen medicini när vi spelar fin fotboll men inte förvaltar den i mål utan snarare i baklängesmål.+ vill jag ge till laget och tränare Sarri för att man i år har tränat på hörnor. De syns att det finns en tanke med vad som ska göras när bollen slås från flaggan nu mera. Spelet i sig är vädligt likt förra sässongen. Men man har utvecklat ett mer offensivt försvarspel. Där man vill vinna tillbaka bollen så fort som möjligt och genast spela bollen framåt på en lagkompis. Nu väntar Espanyol den 11 Augusti innan Napoli ska kvala mot OGC Nice i Champions Leauge.Arrivederci!Lottningen för sista kvalomgången till Champions League hölls idag och det står nu klart att Napoli får möta OGC Nice. Klubben, som för gemene man kanske mest är känd för att ha Mario Balotelli i truppen, slutade förra säsongen på en imponerande tredjeplats i Ligue 1 . Den första matchen spelas på San Paolo 15/16 augusti och returen spelas i Frankrike 22/23 augusti.Napoli fick möta både Atletico och Bayern i försäsongsturneringen Audi Cup och det slutade inte alltför illa med en vinst och en förlust. I första matchen mot det spanska huvudstadslaget dominerade Napoli bollinnehavet, vilket skulle betala av sig då man tog ledningen i minut 56 genom en Callejón-volley. Däremot hade man ganska svårt att vaska fram chanser mot ett kompakt Atletico som kunde vända och vinna efter mål av Torres och Vietto. Snacket efter matchen dominerades dock av Diego Godin, som drog på sig ett rött kort efter en ful tackling på nyförvärvet Adam Ounas. Den unge algeriern fick bytas ut men skadan visade sig som tur är vara av det lindrigare slaget.I bronsmatchen väntade värdarna Bayern Munchen som förlorat sin första match mot Liverpool med 3-0. Att tyskarna var taggade på att inte förlora två raka matcher på hemmaplan syntes tydligt då de snabbt började rada upp skott mot Sepe i Napolimålet. Ändå var det Napoli som tog ledningen tack vare Koulibaly efter en frispark nära offensivt straffområde. I andra halvlek orkade de skadedrabbade tyska mästarna inte kriga sig tillbaka utan Giaccherini hann stänka in 2-0 innan matchen spelades av.Positivt att Sarri hann lufta hela truppen mot mer kvalificerat motstånd under dessa två matcher. De som hade hoppats på att se tränaren experimentera med nya formationer fick dock gå hem besvikna; Napoli har under försäsongen stått fast vid sitt 4-3-3 och Sarris ord under förra säsongen om att 4-2-3-1 skulle kunna bli aktuellt har ännu inte infriats. Med undantag för några mycket korta sekvenser har Napoli spelat på precis samma sätt som föregående säsonger. Bra att köra vidare på samma spår spelarna är vana vid, eller risk för att bli sönderlästa av alla motståndare i ligan? Only time will tell.Idag bekräftades det på officiella att den sista träningsmatchen inför CL-kvalet blir mot spanska Espanyol. Matchen spelas på San Paolo kl 21 den 10 augusti, en knapp vecka före säsongen startar på allvar. Sedan tidigare är brittiska Bournemouth en träningsmotståndare den 6 augusti.På måndag inleder Napoli sin försäsong, någon vecka tidigt pga. det kommande kvalet till CL. Som tidigare beger laget sig till nordöstra Italien och Dimaro för läger mellan den 5-25 juli. Därefter fortsätter uppbyggnaden med Audi Cup samt fler träningsmatcher.Fyra matcher är planerade under träningslägret:12 juli: Napoli-US Bassa Anaunia, kl18.15 juli: Napoli-Trento, kl 21.18 juli: Napoli-Carpi, kl. 21.22 juli: Napoli- Chievo , kl 21.I Audi Cup möter Napoli Atletico Madrid på Allianz Arena den 1 augusti kl. 17.45 samt spelar final eller tredjeplatsmatch efterföljande dag. Övriga lag är Bayern München och Liverpool.Därefter vill Sarri och Napoli ha ytterligare minst en träningsmatch innan CL-kvalet den 15/16 augusti, just nu ser det ut att klubben tar sig till de brittiska öarna och möte med Bournemouth den 6 augusti. Om det blir fler träningsmatcher återstår att se.De första träningsmatcherna inför kommande säsong börjar nu landa in och igår offentliggjorde Aurelio De Laurentiis att Napoli kommer att delta i Audi Cup den 1-2 augusti. Den äger rum i Tyskland och övriga delatagare är Bayern München, Liverpool och Atletico de Madrid. Det blir två matcher två dagar i rad, med semifinal och final. Mer info lär följa.Playoff till nästa års CL kommer att spelas 15-16 augusti och retur 22-23 augusti. Napoli kommer att börja borta. Det är tre omgångar innan denna playoffrunda vilket gör det svårt att spekulera om eventuell motståndare. Men ett datum att ha koll på är den 4e augusti då lottningen sker för Napolis del.Detta gör även att försäsongsträningen ser ut på ett visst sätt. Troligtvis blir det samling första dagarna av juli och sedvanligt träningsläger i Dimaro (rykten säger det blir sista gången på denna plats) innan klubben bör ägna sista två-tre veckorna till att spela sig i någon sorts matchform mot lämpliga motståndare. Mer exakta datum lär komma.Mercatoryktena börjar nu ramla in i mängd och vi kommer att publicera en sådan artikel snart. Men det verkar som Napoli inte kommer satsa vidare på Giaccherini, Pavoletti samt även den i år något svage Pepe Reina. Eftersom säsongen startar lite tidigare än vanligt lär Sarri och klubben vilja sätta truppen snart.Det tog sin lilla tid innan vår belgiska "nödlösning" till anfallare bestämde sig för att skriva på nytt men dagen är nu kommen. Det nya avtalet sträcker sig till 2020 och fastställer att Mertens stannar i klubben åtminstone ett år till. En utköpsklausul på okänt belopp ska ha bakats in i kontraktet men gäller endast för kinesiska klubbar från och med 2018. ADL sammanfattade det hela bra med sin kommentar: "I Italien kommer Mertens bara att spela för Napoli. Om han lämnar, så blir det till utlandet."U21-EM går av stapeln i Polen i sommar men värdnationens stora stjärnor kommer inte till spel. Detta efter att Napoli i en kommuniké officiellt blockerat både Milik och Zielinski från att delta i turneringen. Frustrerande för alla polska supportrar då de båda med all säkerhet hade varit givna i startelvan under turneringen. Som Napolisupporter uppskattar man såklart att klubbens spelare får lite extra semester och skippar skaderisken (Det var ju på en landslagssamling som Milik drog korsbandet) men samtidigt mycket tråkigt att lagets polska skvadron inte får chansen att visa upp sig från sin bästa sida för en bredare publik.Häromveckan kom den goda nyheten att Insigne förlängt sitt kontrakt till 2022, ett tillkännagivande som skedde inför samlad presskår på typiskt De Laurentiis-manér. Det kontrakt som man nu väntar en underskrift på är Mertens, men där verkar forwarden själv inte ha mycket att säga till om...belgaren ska ha hamnat i bråk med sin fru som flyttat ifrån Neapel och inte verkar vilja bo i staden längre. De Laurentiis uttalade sig kring ämnet och sa att Mertens gärna stannar i Napoli men att han först måste hitta en lösning hemma. Med Manchester United knackandes på dörren är det inte omöjligt att Dries efter sin succésäsong väljer att lämna i sommar, kontraktet löper ut redan 2018 och en flytt till Premier League är nog inte omöjlig att ordna om spelaren så önskar. Watch this space!De senaste veckorna har det varit följetång i media kring Insignes vara eller icke vara i klubben. Nyckelspelaren, och inte minst Napolisonen, har uttryckt att han främst vill stanna i klubben men kräver en redig löneförhöjning samt att återfå sina fullständiga bildrättigheter. Just det här med bildrättigheterna är ju en policy som klubben drivit sedan länge, och sägs ha satt stopp för flera högprofilvärvningar. Det sägs vara De Laurentiis själv som står bakom beslutet och det ska nog mycket till om den mannen ska ändra sig. Dessutom har presidenten en vana av att sälja nyckelspelare snarare än att vika sig för deras krav, frågan är om Insigne blir näste man på tur eller inte...fortsättning följer.Idag kom tider och exakt spelschema för omgång 30-33 samt till returen i semifinalen av Coppa Italia. Napoli möter Juventus två gånger på tre dagar i inledningen av april (frågan är om det är bra för någon), först i Serie A och sedan i Coppa Italia. Det blir svettiga dagar...Söndag 2 april 20.45 Napoli-JuventusOnsdag 5 april 20.45 Napoli-Juventus Coppa ItaliaSöndag 9 april 20.45 Lazio -NapoliLördag 15 april 20.45 Napoli-UdineseSöndag 23 april 12.30 Sassuolo-NapoliSäsongens sista fem omgångar (avsparkstider) fastställs i april månad.Napoli förlorade med 3-1 mot Europamästarna Real Madrid på Bernabeu men diskussionen efteråt skulle inte komma att handla om resultatet. Istället gick snacket om presidenten Aurelio De Laurentiis som starkt kritiserade laget och Sarri efter matchen. Här följer ett par utdrag ur presidentens utläggning:"Jag tycker att spelarna saknade den napolitanska "grintan" inatt. Den enda som visade upp den var Insigne, som gjorde ett mycket listigt mål. De andra spelarna existerade inte ens. Jag tror att vi förväntar oss för mycket av spelare som spelar roller de inte är vana vid och hade Milik inte varit skadad hade matchen kanske sett annorlunda ut. Jag vill inte prata om besluten, som är tränarens uppgift, så jag ska inte klaga. Jag kanske inte håller med om besluten men det skulle jag inte säga till någon, inte ens de som kanske behöver få höra det...Vi når slutet av en säsong där nyförvärven knappt har spelat och vi kan inte förstå varför. Visste vi det hade pengarna kunnat investeras på annat håll.Dessa förluster är hälsosamma, då de tvingar oss att lära och reflektera. Jag skulle inte skylla hela förlusten på Real Madrid-spelarnas kvalitet, för vi har spelare som allla är avundsjuka på och som jag ofta nekar bud på."Reaktionen från fansen var i stort sett unisont fördömande gentemot ADL och hans uttalande som man anser kommer i helt fel läge. Exempelvis skapades snabbt hashtags på Twitter där man uttryckte sitt stöd för tränaren Sarri.Man kan ju tycka att ADL överreagerar lite då Napoli gått på en förlust med 3-1 mot världens bästa lag på bortaplan, samma vecka som Barcelona förlorat med 4-0 och Arsenal med 5-1.Senegal föll igår mot Kamerun på straffar i Afrikanska mästerskapens kvartsfinal. Detta gör att Napoli får hem sin försvarare i dagarna och att Sarri får tillgång till Albiols bästa(?) kompis i backlinjen till nästa veckas möte borta mot Bologna Juventus besegrade Milan i deras kvartsfinal av Coppa Italia och blir Napolis motståndare i semifinalen. Den spelas över två matcher, 1 mars på Juventus Stadium och 5 april på San Paolo. Vi kan notera att det blir några heta dagar i aprils inledning eftersom ligamötet Napoli-Juventus (Higuains återkomst) även är schemalagd till helgen 1-2 april. Arkadiusz Milik , Napolis polska anfallsess som drog korsbandet i oktober efter en fin säsongsinledning, ska nu ha återhämtat sig och börjat träna för fullt med laget. Det verkar dock dröja två veckor till innan vi får se honom på planen. Välkommen tillbaka!Fiorentina avgjorde sent mot Chievo i gårdagens åttondelsfinal av Coppa Italia och blir Napolis motståndare i nästa omgång. Kvartsfinalen spelas den 24 januari på Stadio San Paolo kl. 20.45.Napolis välvillige envåldshärskare Aurelio De Laurentiis har från sitt semestrande på Maldiverna gjort ett uttalande som publicerats i Corriere dello Sport."Välkommen Pavoletti, nu är Napolis anfallsuppsättning ännu starkare likt mittfältet och försvaret. Vi har en mycket fin trupp och då Napolis mercato är öppen tolv månader om året så är vi ständigt aktiva. Vi fortsätter observera och antagligen kommer vi få in 2 eller 3 spelare till som ska vara tillgängliga i Juni, eller kanske ännu tidigare, vem vet..."En klar hint från ADL att anfallsrockaden med Pavoletti och Gabbiadini inte är de enda affärerna på klubbens radar.Presidentens uttalande var längre än så och innehöll även hans tankar kring vinteruppehållet, som han likt Juventus Andrea Agnelli anser borde avskaffas.Italienska Sky rapporterar att i ett påstående att Napoli och Genoa har en klar uppgörelse rörande anfallaren Leonardo Pavoletti . Det har verkat tydligt på senare tid att spelaren är tränare Sarris förstaval till ny anfallare som ska konkurrera med Milik. Enligt uppgifterna ska Napoli betala 18 miljoner för Pavoletti. Anfallaren är dock just nu skadad vilket kan sätta käppar i hjulet på en eventuell affär. Napoli behöver en frisk spelare som snabbt kan anpassa sig till Sarris system och kunna spela helst direkt den 8 januari. Vi får se längre fram huruvida detta påstående stämmer och om en affär blir av.Koulibaly missar minst Torino på söndag och eventuellt även Fiorentina två dagar före julafton. Försvararen gjorde illa knät mot Cagliari och fick kliva av då. Rapporterna säger att han behöver vila något och att han kan bli spelklar omkring 15 dagar.Det blir ett besök i Madrid för Napolis del då lottningen till CLs åttondelsfinal genomförts. Dubbelmötet inleds i Spanien den 15 februari med retur på San Paolo tre veckor senare, den 7 mars.