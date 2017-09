Shakhtar 2-1 Napoli: Usel insats gav mardrömsstart

Det blev förlust för Napoli i inledningsomgången av säsongens Champions League. Shakhtar Donetsk vann med 2-1 efter mål av Taison och Ferreyra. Milik reducerade på straff för de ljusblå men mer än så blev det inte.

Napoli fick en oerhört tung start på årets Champions League-spel. Efter en dålig insats föll man med 1-2 borta mot ett skickligt Shakhtar Donetsk som dock inte riktigt blev testade på det sättet vi på förhand hoppats.



Maurizio Sarri valde att rotera på ett par positioner jämfört med i söndagens ligaseger mot Bologna. Milik, Diawara och Zielinski fick chansen från start medan Mertens, Allan och Jorginho inledde på bänken.



Shakhtar började klart bäst och med sina sex sydamerikaner i startelvan finns förutsättningar för diverse bolltrillande och individuell skicklighet. Man fick också utdelning redan efter en kvarts spel. Darijo Srnas högerinlägg klackskarvades vidare av Facundo Ferreyra till Taison som trånglade med sig bollen och avslutade snabbt intill Reinas vänstra stolpe.



Napoli tog sedan, efter kallduschen, över bollinnehavet i matchen och båda lagen hade ett par chanser till fler mål i första halvlek. Målskytten Taison brände ett friläge, Albiol nickade över och Shakhtar-mittbacken Ordets var bara decimeter ifrån att stöta in ett inspel i eget mål.



Napoli anföll mycket efter kanterna där man för det mesta sökte Miliks panna. Inspelen saknade dock all form av kvalitet och fastnade ofta på första försvarare som kunde städa undan. Statistiken 0-11 i hörnor vittnar om ovanstående.



I inledningen av andra halvlek ägde Napoli fortsatt mycket boll utan att för den delen skapa några heta kvitteringschanser. Istället utnyttjade Shakhtar en omställning och kunde utöka sin ledning. Ett, till synes, ganska ofarligt inlägg från vänster missbedömdes totalt av Reina vars tvätthängning resulterade i att Ferreyra kunde knoppa in 2-0-bollen i öppet mål. Väldigt onödigt, direkt svagt av spanjoren.



Dryga tio minuter senare tändes hoppet för napolitanarna när den nyligen inbytte Mertens kapades bryskt av Stepanenko i straffområdet. Milik var säker från 11 meter och det målmässiga avståndet var därmed halverat.



Med ungefär tio minuter kvar att spela nickar först Shakhtar i stolpen varpå Milik bränner ett jätteläge i anfallet efter. Tre minuter senare tar Callejon sin patenterade löpning mot bortre stolpen men hans helvolley räddas av Pyatov i hemmamålet.



Närmare än så kom aldrig Napoli vars anstormning aldrig riktigt ägde rum. Mycket boll hade man men kom varken in i straffområdet eller till avslut speciellt ofta. Shakhtar försvarade sig visserligen uppoffrande men mer ska kunna krävas av Sarris mannar. Speciellt i en så viktig och vägvisande match.



STARTELVOR

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Srna, Ordets (Khocholava 92’), Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos (Kovalenko 77’), Bernard, Taison; Ferreyra (Dentinho 88’).



NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (Allan 67’), Diawara, Hamsik (Mertens 60’); Callejon, Milik, Insigne.



Vi visste på förhand att den här matchen var svår mot en oförutsägbar och knepig motståndare. Men när den givna målsättningen är tre poäng och det slutar med noll finns inget annat än ett underbetyg att dela ut. Anfalls- och presspelet gick inte alls att känna igen kombinerat med att försvaret känns svajigt. En spelare som Milik bidrar inte mycket i spelet och känns för tillfället iskall, tyvärr.



Prestationen, precis som resultatet, är tyvärr under all kritik. Sarri och spelarna får lära sig från denna match, gå vidare och bättra sig. Speciellt med tanke på att nästa Champions League-match hemma mot Feyenoord nu blir ännu viktigare. Just Feyenoord åkte på pumpen hemma mot ett formstarkt Manchester City som vann med hela 4-0 i Holland och kopplar därmed greppet i Grupp F.



För Napolis del gäller det att repa mod till på söndag då nykomlingen och tabelljumbon Benevento gästar San Paolo i Serie A:s fjärde omgång.