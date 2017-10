2016-10-15 15:00

Napoli - Roma



Ett nytt stekhett toppmöte

Dags för Roma att ta emot Napoli på hemmaplan. En riktig kraftmätning att vänta och det känns som att det verkligen är nu som vi kommer sättas på prov för första gången i ligan! Det är ett formtoppat Napoli som kommer till Olimpico och ett lag som verkligen har imponerat i säsongsstarten.

Roma:



Det verkar som Roma har tuggat igång maskineriet efter en ganska knackig inledning där det såg både ostabilt och nervöst ut i spelet. På sistonde har man spelat upp sig och man har lyckats vinna borta mot

Se upp för:









Napoli:



Napoli har visat sig vara riktigt bra hittills av säsongen och jag tror att melodin i detta är att man har behållit sin befintliga trupp och bara kryddat den med det som absolut behövdes. Jag tror däremot inte att detta lag är något lag som vinner scudetton utan jag tror vi ser att man skördar frukten av att ha ett lag som redan har spelat en säsong innan tillsammans och att man återigen är ett lag för topp tre men att man inte räcker riktigt hela vägen fram. De som absolut ser mest spännande ut i Napoli denna säsongen är Insigne, Mertens och Callejon. Det är en trio som jag tror alla lag i ligan fruktar och en trio som kan göra mål på vilket försvar som helst.



Tankar om matchen:



Jag tror vi kommer få se en ganska ovan matchbild på Olimpico med ett Napoli som pressar på medans Roma fokuserar sig på att försvara och sedan försöker göra mål på kontringar. Det är inget som låter vackert men det kan kanske vara en vinnande väg mot detta Napoli. De vill gärna gå högt och kan vi vara snabba i omställningarna tror jag vi kan såra dem med våra yttrar och med Dzeko i mitten. Dzeko har visat sig vara en riktig skillnad mellan att vi ska sluta topp tre och till att bara vara med att slåss om Europaplatserna längre ner. Bosniern har fått en andra andning och efter förra säsongen tror jag det inte finns någon som tvivlar på honom längre.

Inbördes, fem senaste





Preliminära startelvor:











Avspark: 20:45 Olimpico lördag



TV: Viaplay



Tips: 2-1 Dzeko och Strootman målskyttar









Forza Roma!









2017-10-14 20:16:58

Dags för Roma att ta emot Napoli på hemmaplan. En riktig kraftmätning att vänta och det känns som att det verkligen är nu som vi kommer sättas på prov för första gången i ligan! Det är ett formtoppat Napoli som kommer till Olimpico och ett lag som verkligen har imponerat i säsongsstarten.Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.Kvällsmatch på San Siro! Roma begav sig till Milano för att möta stadens rödsvarta lag med Montella i spetsen. Efter en avvaktande första halvlek så lossnade spelet någorlunda under andra halvlek. Och efter Milans oförmåga att förvalta sina chanser och ett par individuella prestationer från gästerna var det Roma som lämnade kvällens match som segrare.Roma reser till Milano för att ta sig an shopaholicen AC Milan. En väldigt viktig match för båda lagen i jakten på främst Juventus och Napoli. Kan Eusebio di Francescos mannar få Vincenzo ”il aeroplanino” Montellas Milan att kraschlanda?Efter att ha spelat 0-0 hemma mot Atletico Madrid i första omgången av årets Champions League är Roma piskade att vinna kvällens bortamatch i Baku för att ha en rimlig chans att nå avancemang. Är 695 dagars väntan över efter kvällens drabbning?På ett soligt Olimpico gjorde Roma processen kort mot gästande Udinese. Efter en stark första halvlek var matchen så gott som avgjord redan efter 45 minuter. Två mål av El Shaarawy och ett av Dzeko såg till att de tre poängen stannade i huvudstaden. Larsen reducerade sent för gästerna men denna match var gulröd från första minut. Härnäst väntar en lurig bortamatch i Azerbajdzjan.Roma åkte under onsdagskvällen söderut till Kampanien för att besöka Serie A-nykomlingarna Benevento. Hemmalaget, tillika tabelljumbon, hade inte mycket att sätta emot och efter två Dzeko-mål och två självmål så kunde Roma bekvämt räkna med tre poäng. Benevento får därmed vänta på säsongens första poäng.Senaste matchen mot Verona blev en värdemätare för det mer roterande spelarna i Roma. Florenzi tillbaka från sin långtidsskada stod för en fin assist till Dzeko.Ünder gjorde det han skulle och visade bra framfötter. Pellegrini fick vikariera för Strootman och Fazio för Juan Jesus. Även Shaarawy fick spela hela matchen med godkänt betyg. Nu stundar det ännu en match där vi är stora favoriter.Den tänkta matchen i Genua regnade bort och Roma fick en spelledig helg senast. Efter 0-0 mot Atletico Madrid i Champions League får vi äntligen se Roma lira Serie A-fotboll igen. För motståndet står nykomlingen Hellas Verona och Di Francesco väntas rotera friskt i startelvan.Välkommen till Romas sommarmercato.