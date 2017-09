Inför Benevento - Roma: Komfortabel vinst för gästerna?

Senaste matchen mot Verona blev en värdemätare för det mer roterande spelarna i Roma. Florenzi tillbaka från sin långtidsskada stod för en fin assist till Dzeko.Ünder gjorde det han skulle och visade bra framfötter. Pellegrini fick vikariera för Strootman och Fazio för Juan Jesus. Även Shaarawy fick spela hela matchen med godkänt betyg. Nu stundar det ännu en match där vi är stora favoriter.

Viktigt att Roma fortsätter med bra form så att man inte halkar efter allt för mycket i toppen. Men är rotation mot Benevento värd ett möjligt poängtapp? Nästa match är ju lite tuffare då



Nykomling som har inte tagit Seria A med storm precis. 0 Poäng på 4 spelade matcher. Samt bara ett mål framåt som var i Premiären mot

Det finns inte mycket som talar för Benevento att hålla sig kvar i högsta ligan. De har förlorat med uddamålet mot lagen som ligger i mitten av tabellen men som sagt mot Napoli så blev det helt enkelt överkörda av Sarris mannar.









Tid: 18:00 Onsdag 20 September

