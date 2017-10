2017-10-22 15:00

Torino - Roma

0-1



Florenzi tillbaka i startelvan.

Tre poäng från en blek tillställning

Det var ingen skönfotboll vi bjöds på under söndagen i Turin. Det var ett Roma som såg ganska trötta ut efter matchen mot Chelsea och ett Torino som hade svårt att komma till det riktiga farliga lägena. Det slutade med en frispark från vänsterbacken Kolarov och tre sköna poäng med oss tillbaka till Rom.

Kort om startelvorna



Det var ingen chockuppställning från någon av lagen utan man startade som förväntat inför denna match. Man såg att man saknar Belotti längst fram i Torino och Sadiq har svårt att axla den rollen ännu.



Startelvor



Torino (4-2-3-1)



Sirigu; Silverstri, N´Koulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Baselli; Falqué, Ljajic, Niang; Sadiq



Roma (4-3-3)

Beckar; Florenzi,



Byten: IN: UT:

63' Under, Pellegrini

65' Barreca, Molinaro

74' Boye, Niang

80' Perotti, El Shaarawy

82' Valdifiori, Baselli

86' Peres, Florenzi



Sammanfattning



Det finns inte så mycket att säga om matchen överlag utan det var en blek tillställning från början till slut. Torino hade sina chanser genom att kontra sig fram medan Roma ställde sitt försvar högt. Ljajic tillsammans med Sadiq såg helt ok ut och hade den unge nigerianen varit lite snabbare och vassare så hade det kunnat rassla i maskorna både en och två gånger för Torinos del. Vi får även vara nöjda att Umar Sadiq lyckades fler än en gång springa offside och detta är något han måste jobba med om han i framtiden ska kunna få plats i Romas startelva. Detta får Roma tacka för eftersom att försvaret såg svajigt och ostabilt ut tillsammans med Juan Jesus och Moreno. Roma hade svårt att komma till de riktigt vassa lägena och det kändes som att Dzeko försvann stora stunder av matchen. Kolarov frispark i den 69' minuten var som en skänk från ovan. Det är frispark strax utanför straffområdet som Kolarov lyfter över muren som inte Sirigu kan ta. Efter detta tycker jag inte det händer så mycket förutom sista 5 minuterna som Torino gör ett tappert försök att få en 1-1 mål. Roma håller ut och tar en viktig seger i kampen om topplatserna och kan det vara så att Di Francesco äntligen har hittat vägen att kunna vinna även att man inte spelar bra. Om man ska vinna Il Scudetto så är det just de som krävs, att kunna ta tre poäng även de matcher man inte kommer upp till sin fulla kapacitet.



Statistik



Bollinnehav 38,2 % - 61,8 %

Antal skott 5 -13

Precisa passningar 208 - 379

Lyckade passningar 70 % - 80 %

Regelfel 26 - 14

Hörnor 0 - 5

Offsides 6 - 3

2017-10-24 14:16:56

