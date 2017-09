NHL-podcast: ”Ligan borde straffa Detroit”

Om de senaste kontrakten, rykten och lyssnarfrågor.

Sebastian Norén och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Vad ska Anaheim med Francois Beauchemin till? Och varför tar Winnipeg in Matt Hendricks? Borde inte Alexander Wennberg kunnat få ett större kontrakt? Hur ser vi på det faktum att dopingavstängde Danis Zaripov tillåts spela i ligan? Hur summerar vi Shane Doans karriär? Finns det några spelare på tryout-kontrakt som är värda att följa lite extra? Ska verkligen Eric Lindros få sin tröja pensionerad? Hur ska man förhålla sig till Henrik Zetterbergs kommentarer om när han ska sluta?I lyssnarfrågorna diskuteras det bland annat överraskningar/besvikelser i lagen, ekonomin i ligan och vad Toronto borde göra med Tyler Bozak och James van Riemsdyk.Programmet spelades in under tisdagskvällen.Programmet finns även på: