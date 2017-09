Atlético ställs mot Valencia

2017-09-09 16:15

Den spanska huvudstadsklubben reser till Turia för att ta sig an Valencia på Mestalla.

Atletico Madrid förbereder sig för en premiär på nya arenan Wanda Metropolitano. Men först måste laget bege sig till Valencia där ett starkt hemmalag väntar som har öppnat säsongen bra.



Ett hett möte väntar den fotbollsintresserade på Mestalla. Historiskt sett brukar mötena lagen emellan bli intensiva. Krydda på det Valencias kryss senaste matchen borta mot Real Madrid och Atleticos kross av Las Palmas så har vi något att se fram emot.



Hemmalaget Valencia verkar ha fått ordning på spelet i år. Något som saknats dem senaste åren. Lagets nya tränare, Marcelino, har verkligen tagit tag i det. Spelare som Negredo, Nani och Piatti har alla fått lämna och har ersatts av, som Marcelino själv valde att kalla det i presskonferensen inför matchen, nya unga och hungriga spelare. Vilket har gett resultat. Vinst i premiären mot Las Palmas och som sagt ett kryss borta mot Real Madrid får många att undra hur bra egentligen detta Valencia är.



Laget lyckades även i sista sekund under transferfönstret låna in båda Goncalo Guedes från PSG och Andreas Pereira från Manchester United. Gabriel Paulista sägs även han vara 100% återställd från skada och förväntas testas sent och eventuellt starta. Annars är läget i laget detsamma som mot matchen senast mot Real Madrid och laget förväntas starta med samma elva. Det har även snackats om att Andreas Pereira kan få chansen direkt från start imorgon.



I veckan så kunde Atletis runt om i hela världen glädjas åt att Cholo Simeone äntligen valde att förlänga sitt kontrakt. Men närmast ligger nu en bortamatch mot Valencia. Atletico Madrid lyckades vinna båda mötena förra säsongen. 3–0 komfortabelt hemma och 0–2 borta, efter att ha gjort det svårt för sig själva efter två missade straffar.



I samband med presskonferensen inför matchen berömde han Valencia och deras sätt att spela fotboll. Han förväntar sig en tuff match mot ett lag med en kompetent tränare, sa även Simeone.



De rödvitrandiga kan glädjas åt att man i stort sett har ett fullt disponibelt lag. Enda avbräcken, är Griezmann som fortfarande är avstängd efter utvisningen mot Girona i premiären. Samt Augusto som är skadad. Vrsaljko finns inte med i spelartruppen heller. Men åter i laget finns Gaitan som har återhämtat sig från sin fotskada och är med i truppen.



Truppen

Målvakter: Oblak, Moya,

Försvarare: Juanfran, Gimenez, Godin, Savic, Lucas, Filipe Luis

Mittfältare: Thomas, Gabi, Koke, Saul, Carrasco, Gaitan

Anfallare: Correa, Torres, Gameiro, Vietto



Potentiella startelvor



Valencia (4-4-2):

Neto; Montoya, Murillo, Gabriel, Gaya; Pereira, Parejo, Kondogbia, Soler; Zaza, Rodriga



Atletico Madrid (4-4-2) :

Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis; Carrasco, Gabi, Saul, Koke; Vietto, Correa



Matchinfo

När: Lördagen den 9 september 2017

Tid: 16.15

Plats: Mestalla

Hur: TV3 eller Viaplay

