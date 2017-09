2017-09-12 20:45

Roma - Atlético



Antoine Griezmann får äntligen spela igen för Atlético.

Inför AS Roma - Atlético de Madrid

Atlético Madrid inleder sin Champions League säsong borta mot AS Roma. Ett möte mellan en klubb som etablerat sig som ett topplag i Champions League och en klubb som misslyckats de senaste åren när det kommer till europeisk toppfotboll.





AS Roma



Roma har inlett säsongen med en vinst mot Atalanta och en förlust mot Inter. Ett Roma som har genomgått några förändringar sen i fjol då man slutade tvåa i



Klubben har dock förstärkt ledningen med den stort eftertraktade sportchefen Monchi, som har hyllats för sitt arbete i



Missar matchen för hemmalget gör Patrik Schick och Emerson som båda vilar på grund av skada.



Atlético Madrid



För Atléticos del har inledningen av säsongen erbjudet en vinst mot Las Palmas och ett oavgjort resultat mot



Senast mot Valencia hade Atletico väldigt svårt att utnyttja sina lägen. Man skapade några fullt kvalificerade målchanser men man saknade det lilla extra på slutet. Cholo kommenterade det efter matchen och var nöjd med insatsen men det enda som saknades var ett mål.



Något som dock kan hjälpa Atlético med detta är Griezmann som inte har spelat tävlingsfotboll med Atletico sedan utvisningen mot Girona i premiären. Även Vrsaljko är tillbaka i truppen efter att ha lämnats utanför mot Valencia. Augusto Fernandez är fortfarande borta på grund av skada.



Truppen



Målvakter: Oblak, Moya, Werner

Försvarare: Juanfran, Gimenez, Godin, Savic, Lucas,

Mittfältare: Thomas, Gabi, Koke, Saul, Carrasco, Gaitan

Anfallare: Griezmann, Correa, Torres, Gameiro, Vietto



Potentiella startelvor



AS Roma :

Alisson; Jesus, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, Perotti



Atlético de Madrid :

Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Koke, Gabi, Saul, Carrasco; Griezmann, Torres



Matchinfo

När: Tisdagen den 12 september 2017

Tid: 20.45

Plats: Stadio Olimpico

Hur: Viasat Sport, Viasat Xtra eller Viaplay Premiäromgången för Champions League säsongen 2017/2018 bjuder på ett riktigt hett möte i grupp D på Stadio Olimpico. För gästerna Atlético har Champions League blivit en synonym med laget. På de fyra senaste säsongerna har man spelat två finaler och en semifinal. Medans hemmalaget Roma vill fastställa sin plats i Europas finrum efter att ha missat att kvalificera sig för Champions League förra säsongen.Roma har inlett säsongen med en vinst mot Atalanta och en förlust mot Inter. Ett Roma som har genomgått några förändringar sen i fjol då man slutade tvåa i Serie A . Man har bytt tränare från Luciano Spalletti till Eusebio di Francesco som kom från Sassuolo. Tongivande spelare som Antonio Rüdiger, Leandro Paredes, Wojchiech Szczesny och Mohamed Salah har alla blivit sålda. Sen så har även Roms egna son Francesco Totti har lagt skorna på hyllan.Klubben har dock förstärkt ledningen med den stort eftertraktade sportchefen Monchi, som har hyllats för sitt arbete i Sevilla . Unga spelare har värvats in såsom Patrik Schick från Sampdoria, som hade en lysande säsong i fjol. Cengiz Ünder har värvats in efter att ha vunnit kampen mot Manchester City om spelarens signatur. Samtidigt som man har spetsat till det med gamla rävar som Kolarov från Manchester City.Missar matchen för hemmalget gör Patrik Schick och Emerson som båda vilar på grund av skada.För Atléticos del har inledningen av säsongen erbjudet en vinst mot Las Palmas och ett oavgjort resultat mot Valencia . Den enda besvikelsen egentligen kom mot nykomlingarna Girona där man med nöd och näppe lyckades ordna ett kryss efter att ha spelat med en man mindre i nästan 30 minuter.Senast mot Valencia hade Atletico väldigt svårt att utnyttja sina lägen. Man skapade några fullt kvalificerade målchanser men man saknade det lilla extra på slutet. Cholo kommenterade det efter matchen och var nöjd med insatsen men det enda som saknades var ett mål.Något som dock kan hjälpa Atlético med detta är Griezmann som inte har spelat tävlingsfotboll med Atletico sedan utvisningen mot Girona i premiären. Även Vrsaljko är tillbaka i truppen efter att ha lämnats utanför mot Valencia. Augusto Fernandez är fortfarande borta på grund av skada.: Oblak, Moya, Werner: Juanfran, Gimenez, Godin, Savic, Lucas, Filipe Luis , Vrsaljko: Thomas, Gabi, Koke, Saul, Carrasco, Gaitan: Griezmann, Correa, Torres, Gameiro, ViettoAlisson; Jesus, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, PerottiOblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Koke, Gabi, Saul, Carrasco; Griezmann, Torres: Tisdagen den 12 september 2017: 20.45: Stadio Olimpico: Viasat Sport, Viasat Xtra eller Viaplay

0 KOMMENTARER 252 VISNINGAR 0 KOMMENTARER252 VISNINGAR LEOTRIM JUSUFI

2017-09-11 19:59:00

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-09-11 19:59:00

Atlético

2017-09-09 22:25:00

Atlético

2017-09-09 19:51:00

Atlético

2017-09-09 18:15:00

Atlético

2017-09-09 02:48:00

Atlético

2017-09-06 11:00:00

Atlético

2017-09-05 18:00:00

Atlético

2017-08-29 17:00:00

Atlético

2017-08-26 00:15:32

Atlético

2017-08-25 23:39:00

ANNONS:

Atlético Madrid inleder sin Champions League säsong borta mot AS Roma. Ett möte mellan en klubb som etablerat sig som ett topplag i Champions League och en klubb som misslyckats de senaste åren när det kommer till europeisk toppfotboll.Atlético de Madrid spelade oavgjort på Mestalla under lördagseftermiddagen. Slutresultatet skrevs till 0-0.Atlético lyckades inte få hål på Valencia och får lämna Mestalla med bara en poäng.Den spanska huvudstadsklubben reser till Turia för att ta sig an Valencia på Mestalla.Atlético de Madrid och Diego Simeone överens om en kontraktsförlängning.Välkommen till Atlético-redaktionens "ALTAS y BAJAS", en sammanfattning av alla rykten som dyker upp under sommarens övergångsfönster. I denna artikeln finner Du det senaste kring de senaste ryktena. Uppdateringar sker i rött!Det första landslagsuppehållet för säsongen är ett faktum. Atlético har skickat iväg 13 spelare till sina respektive landslag från seniorlaget, men också en liten överraskning i form av en talang som mycket väl kan landslagsdebutera på seniornivå som första spelare född 2000 eller senare i klubbens historia.Atlético-tränaren genomförde den sedvanliga presskonferensen under fredagseftermiddagen där han diskuterade matchen mot Las Palmas och allt som hör dit.Den andra ligaomgången avgörs på Estadio Gran Canaría sent under lördagskvällen.