2017-10-14 20:45

Atlético - Barcelona

1-1



Atlético tappade ledningen mot Barcelona

Ett Atlético som blandade och gav tog en tidig ledning men bjöd in Barcelona i andra halvlek med ett tidvis slarvigt försvarsspel.

När Leo Messi redan efter 30 sekunder höll på att göra mål kändes det som att det skulle bli en tuff kväll för Atlético. Men istället reste sig laget, visade upp ett stabilt försvarsspel och tog ledningen genom Saúl efter 21 spelade minuter. Första halvlek var väl genomförd av Atlético, men efter pausen började man vackla. Barcelona spelade upp sig och pressade på medan de rödvita blev allt mer slarviga i försvar- och passningsspelet. Med åtta minuter kvar kom också kvitteringen. Suárez tog sin in mellan Savic och Juanfran och kunde ganska enkelt nicka in 1-1.

Katalanerna nöjde sig inte där utan fotsatte att jaga ett ledningsmål. När Antoine Griezmann slarvade och rev ner Messi precis utanför straffområdet kom också det gyllene läget. Messi klev själv fram och sköt - men rakt i famnen på Oblak. Det slutade oavgjort, men inget av lagen är nog särskilt nöjda.



Startelvor



Atlético :

Oblak

Juanfran - Savic - Godín - Filipe

Koke - Gabi - Saúl - Carrasco

Griezmann - Correa



Barcelona :

Ter Stegen

Semedo - Piqué - Umtiti - Alba

Iniesta - Busquets - Rakitic

Messi - Suárez - Gomes



Primera parte

Barcelona lyckas nästan spräcka nollan efter bara 30 sekunder efter att Leo Messi tråcklat sig igenom från högerkanten, men bollen går via ett försvarande ben ut till en hörna. Strax därpå testar även Iniesta ett skott från kanten som Oblak dock inte har några problem att rädda.

Efter ett par minuter tar sig Atleti tillbaka in i matchen och Antoine Griezmann får två riktigt bra möjligheter att ge Atlético ledningen. Den första i den sjunde minuten när Correa får vidare bollen till fransmannen som skjuter från nära håll, men Ter Stegen räddar. Två minuter senare tar Griezmann fart centralt och tunnlar sig förbi Gerard Pique. Han kommer fri in på mål och skjuter, men Ter Stegen gör en bra benparad på det låga skotte och räddar igen.



Matchen går lite fram och tillbaka och den första varningen drabbar Gabi i den 14:e minuten när han kommer lite sent in i en tackling på Messi. I övrigt är Atlético samlade i försvaret och hindrar Barcelona från att kombinera sig förbi. Det är också hemmalaget som tar ledningen i den 21:a minuten och det är Saúl som gör ett golazo. Canteranon kommer in bakom Barcelonas mittfält och får bollen av Carrasco som snyggt följt med bollen. Han skruvar bollen från distans mot den bortre stolpen och den svävar vackert in.



Barcelona ökar bollinnehavet ytterligare efter Atléticos ledningsmål och fortsätter att leta kombinationer förbi försvaret. Atlético får en del kontringsmöjligheter men verkar inte vilja dra iväg på några vidare soloräder. Istället samlar man lugnt upp bollen och försöker etablera passningsspel. Matchbilden följer samma mönster under resten av första halvlek utan att något av lagen kommer till några större lägen. Suárez får en bra passning av Iniesta vid ett tillfälle men då Savic står ivägen för avslutet. Det är genomskärspassningarna och det raka spelet snarare än kombinationsspelet som blir farliga för Barcelona.



Första halvlek avslutas med att Rakitic kapar Griezmann i ett kontringsläge och drar på sig en varning.



Segunda parte

Atlético öppnar andra halvlek piggt och har flera bra lägen tidigt. Carrasco har ett skott efter en hörna, Griezmann lyckas nästan frispela i en kontring och han och avlossar också ett stenhårt skott utanför. Atlético är pigga men Barcelona går också på offensiven. Suárez testar Oblak i den 55:e minuten men slovenen räddar bra. Kort lägger Messi en frispark från bra läge klockrent i stolpen.



Efter en händelserik inledning på andra halvlek gör Simeone sitt första byte i den 58:e minuten. Nico Gaitán kommer in och ersätter Ángel Correa. Gaitán går ut på vänsterkanten samtidigt som Carrasco tar steget upp som anfallare. Även Barcelona passar byta att byta och gör det dubbelt dessutom. Deulofeu och Sergi Roberto ersätter Iniesta och Nélson Semedo.



Messi har ytterligare ett bra läge i den 65:e minuten när han kombinerar med en offsidestående Suárez. Han tar sig runt inne i straffområdet och avslutar lågt på Oblak, som står välplacerad och räddar.



Spelet börjar bli lite ängsligt när vi närmar oss den 70:e minuten. Båda lagen kommer med lite efterslängar och spelarna lägger sig gärna och förstäker situationerna. I själva spelet böljer det lite fram och tillbaka, Barcelona får inte till något riktigt tryck, men lyckas ändå komma till några farliga lägen tack vare ett ängsligt Atléticoförsvar. Messi har ett kanonläge att kvittera efter att han lite turligt fått med sig bollen men hans skott går precis utanför.



Atléticos andra byte kommer i den 73:e minuten när det är dags för Thomas Partey att äntra planen. Ut går Yannick Carrasco, som fått jaga mycket boll matchen igenom. Spelet hinner fortgå i ungerfär fem minuter innan det är dags igen. Paulinho ersätter



Suárez får nästa farliga läge för Barcelona när Deulofeu kommer in med fart och får in bollen till Suárez som får en fot på bollen. Kvitteringen kommer också i efterföljande anfall när Suárez når högst på ett inlägg. Han tar sig loss från Stefan Savic och nickar hårt ner i backen vilket gör det svårt för Oblak att rädda trots att det är från nära håll. Kvitterat i den 82:a minuten.



Fernando Torres byts in med fem minuter kvar att spela och han ersätter Gabi. Atlético försöker lyfta upp spelet och gå för ett ledningsmål men det skapar också möjligheter för Barcelona att gå framåt. Katalanerna får också ett jätteläge när Gomes och Suárez har all tid i världen att göra mål, men det slutar med att petningen till Suárez inte går fram.

Med bara sekunder kvar av tilläggstiden slarvar Griezmann bort bollen utanför eget straffområde och tacklar sedan ner Leo Messi för att försöka rädda upp det. Det slutar med ett frisparksläge precis utanför straffområdet, optimalt för nämnde Messi.

Turligt nog så skjuter Messi frisparken rakt i famnen på Oblak, och det blir också matchens sista spark. 1-1 efter full tid.





Ett kryss kändes logiskt, men det känns ändå som två tappade poäng. Barcelona hade flera möjligheter att göra ytterigare mål, men samtidigt såg Atlético kassaskåpssäkert ut i första halvlek och borde ha vunnit om man inte börjat slarva. Griezmanns friläge i första halvlek gör sig också påmind. Nu gäller det bara för Cholo o co att ladda om för en tuff bortamatch i Azerbajdzjan på onsdag.





MATCHFAKTA

Skott (på mål) 5(4) - 15(7)

Regelbrott 12 - 10

Hörnor 2 - 1

Offside 2 - 2

Bollinnehav 31% - 69%

Gula kort 3 - 2

Röda kort 0 - 0

Atlético-Barcelona Jan Oblak

Juanfran

Diego Godin

Stefan Savic

Filipe Luis

Koke

Gabi

Saul Niguez

Yannick Carrasco

Antoine Griezmann

Angel Correa



Avbytare

Nico Gaitan

Kevin Gameiro

Jose Gimenez

Lucas Hernandez

Moya

Thomas

Fernando Torres

Marc-Andre ter Stegen

Nelson Semedo

Gerard Pique

Samuel Umtiti

Jordi Alba

Ivan Rakitic

Sergio Busquets

Andres Iniesta

Lionel Messi

Luis Suarez

Andre Gomes



Avbytare

Jasper Cillessen

Gerard Deulofeu

Lucas Digne

Javier Mascherano

Paulinho

Sergi Roberto

Denis Suarez



På Twitter: eriksigge

2017-10-14 23:15:00

