OFFICIELLT: Diego Simeone förlänger till 2020

Atlético de Madrid och Diego Simeone överens om en kontraktsförlängning.

Diego Simeone stannar i Atlético de Madrid.



Argentinaren har nämligen förlängt sitt kontrakt med Atlético till den 30 juni 2020.



Det meddelade klubben via sin officiella hemsida under tisdagen.



Atlético har legat i förhandlingar med Simeone under sommaren för att förlänga det kontrakt som kortades ned med två säsonger förra året. En signal som många utanför Atlético uppfattade som att Cholo skulle lämna klubben efter att han och laget invigt Metropolitano under 2017-2018. Istället har de båda parterna förhandlat gällande en kontraktsförlängning under en längre tid och numera är man även överens om en kontraktsförlängning som varit på gång under stora delar av sommaren, dels eftersom Natalia Simeone besökt Madrid flitigt i samband med försäsongen, men också för att Simeone inte känner sig färdig i den spanska huvudstaden. Simeone meddelade redan när det blev känt att han kortat ned kontraktet med Atlético att han mycket väl skulle kunna förlänga sitt kontrakt med klubben och nu är det alltså gjort.



Det nya kontraktet kommer förstås innehålla nya klausuler samtidigt som Simeone förstås får sig en löneförhöjning. Tidigare tjänade han mellan €9,5-12 miljoner per säsong och det var en av anledningarna till att klubben kom överens med honom om att korta ned kontraktstiden. I och med att Atleti bara har gjort en spelarövergång (som börjar gälla i januari 2018) under sommarens övergångsfönster har det således funnits betydligt mer pengar att lägga på nya spelarkontrakt och då var förstås en av de mest prioriterade sakerna att förlänga med Cholo.



Ett av Simeones krav för att han skulle förlänga med Atlético var att behålla nyckelspelarna i laget. Det har klubben gjort. Detsamma gällde även att uppfylla hans önskan om att Diego Costa återvänder till den spanska huvudstaden, något som är på väg att hända, men som ännu inte har genomförts p.g.a. anfallarens ställning i bråket med Chelsea.



El Atleti sigue molestando.

0 KOMMENTARER 255 VISNINGAR ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-09-05 12:01:00

