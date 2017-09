Simeone:"Fortsätter vi jobba hårt kommer vi nå vårt mål"

MADRID. På måndagskvällen höll Atlético Madrids argentinske tränare Diego Pablo Simeone presskonferens i Rom inför matchen mot AS Roma. Simeone pratade bland annat om betydelsen av Champions League, den jämna gruppen samt framtiden.

Romas sportchef Monchi sa att Atlético är svårare att möta än Chelsea. Håller du med att ni är större favoriter?

Vi har aldrig trott något om oss själva, om vi är favoriter eller inte, men det är normalt att alla har sin egen åsikt. Vi har lämnat våra tidigare insatser bakom oss men har med oss erfarenheten och det enda som gäller är att vinna imorgon.



Vad är Champions League för dig? En dröm eller en av flera turneringar?

En väldigt stor och viktig turnering.



Är denna match mot Roma viktig för dig, som före detta spelare i Lazio?

Jag försöker att inte blanda ihop min karriär som spelare med min tränarkarriär. Jag spelade i Lazio i tre år vilket jag är stolt över och respekterade alltid Roma. Nu är jag dock i Atlético och tänker endast på Roma som morgondagens motståndare. De har ett starkt lag med bra spelare på kanterna.



Du förlängde precis kontraktet med Atlético, men... Kommer du lämna någon gång?

När vi spelade den sista matchen på Calderón sa jag att jag trodde på klubben och att den växt väldigt mycket.. Vi har många yngre talanger som är på väg fram tillsammans med äldre rutinerade spelare, något som gör att de yngre kan växa. Vi har möjligheten att växa ännu mer när transfermarknaden öppnar i vinter. Vi har även en ny arena som kommer invigas på lördag. Det känns väldigt positivt och jag är optimistisk angående framtiden. Vårt mål är att fortsätta växa och så länge jag ser att det finns vilja och att klubben växer kommer jag fortsätta i Atlético Madrid.



Det är en väldigt jämnt grupp som ni hamnat i. Hur viktigt är det att göra en bra insats i den första matchen?

Ni (journalister) vet mycket väl hur det är. Ni följer oss och vet hur viktig denna match är för oss. Tidigare har vi förlorat matcher men efter det har vi haft turen att vi kunnat lyfta oss. Nästa match är den viktigaste och vi möter ett bra lag som har ett fint spel. Vi måste vara på topp imorgon då Roma spelar en fin fotboll.



Ni har förlorat två finaler i Champions League. Är det något man är stolt över eller är det något som påverkar er negativt?

Jag är stolt över att ha kommit till final. Det skulle vara bäst att vinna finalen men så blev det inte. Att förlora två finaler, den ena i sista minuten och den andra på straffar mot ett stort lag som Real Madrid har gett oss väldigt mycket erfarenhet i Europaspelet. Efter många år utan att Atlético Madrid spelat i Champions League har vi lyckats göra bra ifrån oss och fortsätter vi så kommer vi förr eller senare att uppnå målet.

2017-09-12 00:57:08

